Grönland térképe.
Nyitókép: Pexels

Újabb durva amerikai nyilatkozat Grönland ügyében

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az Egyesült Államok megerősített biztonsága nem lehetséges anélkül, hogy Grönlandot ne tudja a saját részének – jelentette ki Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap.

A Donald Trump elnök vezette adminisztráció pénzügyminisztere az NBC televízió vasárnapi politikai magazinjának adott interjúban azt mondta, hogy a Grönlandról szóló amerikai törekvések hátterében az északi sarkkörért folyó küzdelem áll hosszú távon.

„A harc az északi sarkkörért valós” –- fogalmazott Scott Bessent, és hozzátette, hogy az Egyesült Államoknak szándékában áll a NATO számára nyújtott garanciákhoz tartani magát, így amennyiben Grönlandot Oroszország vagy más szereplő részéről támadás érné, a NATO-automatizmus értelmében az Egyesült Államok hadviselő féllé válna.

„Jobb most a 'béke az erő által' politikájának nevében az Egyesült Államok részévé tenni (Grönlandot), mert akkor nem alakul ki konfliktus”

– fogalmazott a pénzügyminiszter, megjegyezve, hogy az Egyesült Államok a világ legerősebb országa, és miközben „az európaiak gyengeséget mutatnak, addig az Egyesült Államok erőt tükröz”.

Úgy véli: „az amerikai elnök stratégiai gondolkodást” követ, és tovább tekint a következő éven, azt nézi, hogy mi történhet az északi sarkkörért folyó küzdelemben.

Scott Bessent szerint Donald Trump, amikor újabb vámokat helyezett kilátásba európai országokkal szemben, azt annak érdekében tette, hogy az amerikai gazdasági hatalom révén elkerüljön egy "forró háborút".

Az amerikai elnök a hétvégén nemzeti vészhelyzetre hivatkozva jelentett be újabb vámokat azon európai országokkal szemben, amelyek ellenzik az Egyesült Államok grönlandi tulajdonszerzését.

