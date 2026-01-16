Német külügyminiszter: Berlin elkülönít 60 millió eurót Ukrajna fűtési támogatására

Wadephul azt mondta, hogy Németország ezt támogatást a különböző fűtési rendszerek, benne a távhőszolgáltatás helyreállítására szánja, különösen azokban a régiókban, amelyek a front közelsége miatt a leginkább megszenvedték az energetikai létesítményekre mért orosz csapásokat.

A német külügyminiszter szavai szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök "terrorizálja"az ukrán lakosságot, és láthatóan nem akar tárgyalni a háború lezárásáról. "Ez sajnálatos, mi viszont Ukrajna népével vagyunk" - tette hozzá. Meinl-Reisinger elmondta, hogy Bécs jelenleg a következő osztrák segélycsomagon dolgozik Ukrajna számára, és szolidaritását fejezte ki az orosz támadások ukrajnai áldozataival.

A gazdasági kutatásokra szakosodott német Kiel Intézet adatai szerint Németország Ukrajna második legnagyobb támogatója,

a háború 2022-es kezdete óta mintegy 24 milliárd euró értékben nyújtott katonai, humanitárius és pénzügyi segítséget. Ugyanezen intézet szerint Ausztria körülbelül 820 millió euró segélyt nyújtott Ukrajnának, elsősorban humanitárius támogatás formájában.