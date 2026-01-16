ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.96
usd:
331.92
bux:
122311.2
2026. január 16. péntek Gusztáv
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Megrongált kijevi lakóház és autó egy éjszakai orosz légitámadás után, 2025. november 29-én. Ukrán források szerint legalább két ember életét vesztette, több tucatnyian megsebesültek.
Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

Német külügyminiszter: Berlin elkülönít 60 millió eurót Ukrajna fűtési támogatására

Infostart / MTI

Elkülönít 60 millió euró kiegészítő forrást Németország, hogy segítsen Ukrajnának megbirkózni az energiaellátási nehézségekkel, amelyeket a legutóbbi orosz támadások okoztak - jelentette be pénteken Johann Wadephul német külügyminiszter berlini sajtótájékoztatóján, miután találkozott osztrák hivatali partnerével, Beate Meinl-Reisingerrel.

Wadephul azt mondta, hogy Németország ezt támogatást a különböző fűtési rendszerek, benne a távhőszolgáltatás helyreállítására szánja, különösen azokban a régiókban, amelyek a front közelsége miatt a leginkább megszenvedték az energetikai létesítményekre mért orosz csapásokat.

A német külügyminiszter szavai szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök "terrorizálja"az ukrán lakosságot, és láthatóan nem akar tárgyalni a háború lezárásáról. "Ez sajnálatos, mi viszont Ukrajna népével vagyunk" - tette hozzá. Meinl-Reisinger elmondta, hogy Bécs jelenleg a következő osztrák segélycsomagon dolgozik Ukrajna számára, és szolidaritását fejezte ki az orosz támadások ukrajnai áldozataival.

A gazdasági kutatásokra szakosodott német Kiel Intézet adatai szerint Németország Ukrajna második legnagyobb támogatója,

a háború 2022-es kezdete óta mintegy 24 milliárd euró értékben nyújtott katonai, humanitárius és pénzügyi segítséget. Ugyanezen intézet szerint Ausztria körülbelül 820 millió euró segélyt nyújtott Ukrajnának, elsősorban humanitárius támogatás formájában.

Kezdőlap    Külföld    Német külügyminiszter: Berlin elkülönít 60 millió eurót Ukrajna fűtési támogatására

németország

ukrajna

fűtés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Négy éve történt a XXI. század legdurvább vulkánkitörése

Négy éve történt a XXI. század legdurvább vulkánkitörése
A csendes-óceáni Tonga közelében található, víz alatt megbúvó Hunga vulkán 2022. január 15-én hatalmas kitörési felhőt hozott létre, ami egy órán belül elérte a magaslégkörben lévő sztratoszférát, a felső ernyő részének kiterjedése pedig 400 kilométer volt. Harangi Szabolcs, a HUN-REN-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport vezetője felidézte, pontosan mi történt négy évvel ezelőtt, továbbá arra is kitért, tudományos szempontból milyen tanulságai voltak az akkori történéseknek.
Újabb adag ónos eső jön, ipari hóval

Újabb adag ónos eső jön, ipari hóval

Borult, párás, helyenként tartósan ködös idővel indult a péntek, több térségben pedig ónos eső és ónos szitálás is nehezítheti a közlekedést. Elsősorban az északi és keleti országrészben kell csúszós utakra számítani, miközben a nyugati megyékben sűrű, zúzmarás köd rontja a látási viszonyokat.
 

A legtöbb helyen nem szabad a jégre menni a tavainkon, folyóinkon

Tisza: teljes a zárlat a jég miatt

A rendőrség is megszólalt a Balaton jegéről

A Normafára készül? Erről nem árt tudnia

Egyre több a kátyú Budapesten, megemelt kapacitással végzik a burkolathibák javítását

Rekordokat döntöget a hazai áram- és gázfogyasztás, kiderült, bírja-e a rendszer

VIDEÓ
Elsöpörheti a tüntetéshullám az iráni rezsimet? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.19. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Figyelmeztetés érkezett a Balatonról: halálos veszélybe kerülhet, aki ezt nem veszi komolyan

Figyelmeztetés érkezett a Balatonról: halálos veszélybe kerülhet, aki ezt nem veszi komolyan

A part közelében még 12 centiméter körüli a jégvastagság, távolabb azonban vékonyabb, újrafagyott szakaszok és sűrű köd nehezíti a tájékozódást a Balatonon, miközben a keleties szél újabb jégrepedéseket hozhat - figyelmeztet a HungaroMet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Politikai öngól lehet Trump akciója? Nem várt helyről kapott kritikát az amerikai elnök

Politikai öngól lehet Trump akciója? Nem várt helyről kapott kritikát az amerikai elnök

Janet Yellen, a Fed korábbi elnöke és volt pénzügyminiszter élesen bírálta Donald Trump Jerome Powell jegybankelnök elleni fellépését.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump threatens new tariffs on countries opposed to Greenland takeover

Trump threatens new tariffs on countries opposed to Greenland takeover

The president made the threat while a bipartisan group of US lawmakers were visiting Denmark in the hope of easing tensions over the territory.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 16. 20:33
Komoly légvédelmirakéta-szállítmányt kapott Ukrajna
2026. január 16. 19:54
Oroszország szívesen tárgyalna az Európai Unió vezető államaival
×
×
×
×