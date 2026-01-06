ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 6. kedd Boldizsár
Tim Walz minnesotai kormányzó, Kamala Harrisnak, a Demokrata Párt nem hivatalos elnökjelöltjének alelnökjelöltje beszédet mond első közös kampányrendezvényükön Philadelphiában 2024. augusztus 6-án. Az elnökválasztást november 5-én tartják az Egyesült Államokban.
Nyitókép: MTI/EPA/DAVID MUSE

Tim Walz bejelentette: nem indul újra a kormányzói posztért

Infostart / MTI

Már két ciklust végigvitt, egy harmadikat viszont ezek szerint már nem vállal. A döntést a 2025-ös év nehézségeivel, valamint egy súlyos, mintegy 9 milliárd dolláros állami támogatási csalássorozattal indokolta.

Váratlanul leállította újraválasztási kampányát Tim Walz, Minnesota állam kormányzója, korábbi demokrata alelnök-jelölt hétfőn.

A politikus közölte, hogy korábbi terveitől eltérően mégsem indul el az idei választáson, hogy egy harmadik négyéves ciklusban is irányíthassa Minnesota államot.

Az újév első teljes munkahetét indító sajtótájékoztatóján Walz a 2025-ös évet „rendkívül nehéz esztendőként” értékelte, és megjegyezte, hogy „különösen keserű” módon zárult.

Utalt a Minnesota államot érintő kiterjedt visszaélés sorozatra, amelynek során civil szervezetek a számítások szerint mintegy 9 milliárd dollár központi támogatást csaltak ki.

Tim Walz elítélte azokat, akik arra törekedtek, hogy „visszaéljenek az állam nagyvonalúságával”, ugyanakkor Donald Trumpról és politikai szövetségeseiről azt állította, hogy „ridegebb és gonoszabb” hellyé akarják tenni Minnesotát. „Meg akarják mérgezni az emberek közötti kapcsolatokat azzal, hogy támadást intéznek szomszédaink ellen” – fogalmazott.

A Minnesotában feltárt csalássorozat jórészt az állam több százezres szomáliai bevándorlóközösségét érinti, amelynek szervezetei voltak a visszaélések főszereplői, és éveken keresztül vettek célba elsősorban gyermek- és családtámogatási programokat.

A Trump-adminisztráció a közelmúltban szövetségi vizsgálatot is bejelentett az államot érintő csalássorozat miatt.

