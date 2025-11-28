ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 29. szombat
Digitally Generated Images
Nyitókép: Wong Yu Liang/Getty Images

Buzna Viktor: a japán kormányfő már nyíltan használta a „blokád” szót Tajvan ügyével kapcsolatban

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A Magyar Külügyi Intézet elemzése szerint Kína szerint Japán átlépett egy vörös vonalat, amikor a japán kormányfő kijelentette, hogy egy esetleges Tajvannal szembeni kínai támadás esetén nem maradna el a katonai válaszcsapás Tokió részéről.

Szakmai körökben konszenzus van arról, hogy egy tajvani katonai konfliktus eszkalálódna, átterjedne a környező országokra is – mondta a Magyar Külügyi Intézet Tajvanon tartózkodó kutatója.

„Megerősítette ezt a szakmai konszenzust, amikor Nancy Pelosi 2022-ben, a Biden-kormány ideje alatt váratlanul Tajvanra utazott, és Kína válaszként hadgyakorlatot indított több ballisztikus rakétát is fellőve, amik közül 3-4 japán felségvizekre zuhant le. A japánok akkor nem csináltak ebből ügyet, de levonták a következtetést” – magyarázta az InfoRádióban Buzna Viktor.

Az új japán miniszterelnök, Takaicsi Szanae egy alsóházi parlamenti meghallgatáson megerősítette azt a szakmai konszenzust, hogy nem maradna válasz nélkül Tajvan megtámadása.

Pekinget azonban ez felháborította, mert Kína számára az egész Tajvan-kérdésben a status quo megőrzése a legfontosabb, illetve a lassú, szürkezónás technikával történő megváltoztatása, eltolása úgy, hogy semmilyen váratlan hiba ne jöjjön közbe – jelentette ki a kutató.

A japán miniszterelnök azt is mondta, hogy egy Tajvan elleni blokád is válaszlépést váltana ki. Ez azért fontos, mert elemzői körökben azt valószínűsítik, hogy Kína nem kezdene nyílt háborúba Tajvan ellen annak visszacsatolása érdekében, viszont sokkal valószínűbbnek tartják a blokád alá vonást, amivel le tudnák választani a kereskedelmi útvonalakról, kiéheztetve a szigetországot.

Számos tanulmány született arról, hogy egy ilyen tengeri blokád Japán és Dél-Korea ellátását is igencsak megnehezítené, lassítaná.

A Magyar Külügyi Intézet kutatója szerint a most kialakult helyzetben az is szokatlan volt, hogy Takaicsi Szanae japán kormányfő nyíltan használta a „blokád” szót.

A tajvani elnök szerdán jelentett be egy új, 40 milliárd dolláros haderőcsomagot, ami rekord közeli összeg a szakértő szerint. Ez egy hosszabb, 8 évre szóló tervezete a védelmi büdzsének. Mindemellett Tajvan több évnyi kihagyás után újra rakétakísérleteket fog végrehajtani ballisztikus rakétákkal és védelmi rakétákkal. Ebből az is következik, hogy Kína is katonai gyakorlatra készülhet – tette hozzá a Magyar Külügyi Intézet kutatója.

