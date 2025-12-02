ARÉNA - PODCASTOK
Görög salátára olívaolajat önt valaki.
Nyitókép: Pixabay

Aggódhat, aki szereti a görög konyhaművészetet

Infostart

Hiány lehet a feta sajtból, mert egy fertőző betegség támadta meg a görög juhokat és kecskéket.

Görögországban több százezer juhot és kecskét kell levágni egy fertőző betegség kitörése miatt, a juh- és kecskehimlő-járvány pedig hatással lehet az ország híres sajtjának, a fetának a termelésére és exportjára.

A juh- és kecskehimlő egy vírusfertőzés. Az első eseteket 2024 augusztusában észlelték Észak-Görögországban, és a betegség azóta az ország számos régiójára kiterjedt. A Vidékfejlesztési és Élelmezési Minisztérium legfrissebb adatai szerint november közepéig összesen 1702 esetet regisztráltak – írja a BBC alapján a 444.hu.

Ha egyetlen esetet is észlelnek egy gazdaságban, az azt jelenti, hogy megelőző céllal a teljes állományt le kell vágni. Eddig mintegy 417 000 juhot és kecskét semmisítettek meg, ami a korábbi szám nagyjából 4-5 százaléka.

A görög juh- és kecsketej körülbelül 80 százalékát feta sajt készítésére használják, amely az Európai Unióban oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy bár hasonló sajtot lehet előállítani az EU más részein, az mégsem nevezhető fetának.

A Görög Exportszövetség adatai szerint Görögország tavaly 785 millió euró értékű fetát exportált, ebből 520 millió euró az EU-tagállamokba, 90 millió euró pedig az Egyesült Királyságba került.

A fetának legalább 70 százalékban juhtejből kell készülnie, a fennmaradó résznek pedig kecsketejből kell állnia.

A kis tejüzemek azt mondják, hogy már most is gondjaik vannak a juhtej beszerzésével, ami a jövőben fetahiányt jelenthet. Bár az árak egyelőre nem emelkedtek, valószínűleg ez lesz az eredmény, ha a járványt nem sikerül felszámolni.

