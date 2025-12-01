Nem hagyja magát „kirobbantani” székéből a visszatért osztrák kancellár

Ami az általa vezetett koalíciót illeti, a jobboldali Osztrák Néppárt (ÖVP), a balközép Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) és a baloldali liberális NEOS párt nem akármilyen előzmények után került hatalomra. A tavaly szeptember végi választásokat elsöprő fölénnyel a radikális jobboldali, mindenekelőtt a bevándorlás elleni harcot zászlajára tűző Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) nyerte. Az FPÖ-vel, illetve a párt rendkívül népszerű elnökével, Herbert Kickllel azonban a többi párt nem volt hajlandó koalícióra lépni, ugyanakkor egymással sem tudtak megállapodni.

A sorozatos kudarcok után Karl Nehammer addigi kancellár az újév első napjaiban lemondott 2021 decembere óta betöltött tisztségéről, és pártja vezetéséről is. Nehammer addig az ÖVP és Zöld Párt alkotta koalíció élén állt.

Stocker valójában ezt követően vált ismertté, első lépésben ugyanis az ÖVP addigi főtitkárából a párt elnöke lett. Vezetésével pártja ugyan újabb kísérletet tett a Szabadságpárttal való koalíciós megegyezésre, de ez sikertelennek bizonyult. Számára alternatívaként maradt az említett hárompárti koalíció, az ÖVP, az SPÖ és a NEOS szövetsége, illetve az új kormány március 6-i hivatalba lépése. A koalíció azóta döntött ugyan a menekültpolitika szigorításáról, támogatottsága azonban ennek ellenére rendkívül alacsony.

Ezzel szemben továbbra is a Kickl vezette Szabadságpárt Ausztria legnépszerűbb pártja, amit a tavaly szeptember óta tartott tartományi választások eredményei is egyértelműen megerősítettek.

Stocker kedvét, illetve hosszú távú kancellári ambícióit ez azonban aligha csökkentette. Erről maga nyilatkozott a Kronen Zeitung című lapnak, hangsúlyozva, hogy a következő, 2028-ban tartandó választások eredményeként is hivatalban akar maradni.

Utódlásával csakis a következő parlamenti választások után fog foglalkozni – jelentette ki az interjúban Stocker, aki meggyőződését fejezte ki, hogy 2028-ban is ő lesz az ÖVP kancellárjelöltje, és tisztségében marad is.

„Nagyon örülök a jelenlegi feladatnak, amelyet a gerincműtétem után már teljesen fájdalommentesen végzek” – nyilatkozta Stocker, aki az említett műtét miatt néhány hétre nem mutatkozott a nyilvánosság előtt.

Szavai szerint a koalíciós partnerekkel együtt „formálni kívánja” Ausztriát. A feladatok között a hatékonyabb állam megteremtését, a szilárd költségvetést, a nagyobb gazdasági növekedést, illetve az alacsonyabb inflációt említette. Reményét fejezte ki, hogy hogy mindez kormánya munkájával szemben is nagyobb elégedettséget biztosít.

Stocker cáfolta azokat a „konyhai pletykákat”, amelyek szerint távolléte miatt napirenden lett volna az esetleges utódlás kérdése. Az állandó spekulációk között említette azt is, hogy felmerülhet a Nehammer előtti időszak népszerű kancellárjának, a politikától azonban egy megvesztegetési botrány miatt visszavonult Sebastian Kurznak a visszatérése.

Azt ugyanakkor elismerte, hogy a közvélemény-kutatások alapján nincs ok az örömre.

Hozzátette ugyanakkor, hogy válsághelyzetekben a kormányba vetett bizalom nem szokatlan. Kancellárként azonban azt szeretné, hogy „helyes döntésekkel” túl legyenek a jelenlegi nehéz időkön – tette hozzá.

Stocker szerint esetleges hatalomra kerülése esetén a Szabadságpárt egyszerű megoldásokat ígérne, és megosztaná a társadalmat. Bírálta Herbert Kicklt, aki a korábbi Kurz-kormány belügyminisztereként „katasztrofális rekordot” produkált.

Az újság szerint röviden reagált az interjúra Michael Schnedlitz, az FPÖ főtitkára, aki szerint Stocker „pánikszerű manőverrel” igyekszik elterelni a figyelmet saját teljes kudarcáról. A szabadságpárti politikus szerint az infláció és a menekültválság elleni harc helyett a kancellár „meséket, és hazugságokat” terjeszt Herbert Kicklről, arról az egyetlen politikusról, aki valóban az osztrák érdekeket képviseli.