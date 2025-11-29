ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök felmutatja az amerikai kereskedelmi partnerekkel szembeni új, viszonossági vámokat bevezető rendeletet a washingtoni Fehér Ház Rózsakertjében 2025. április 2-án. Az Egyesült Államok kiemelt kereskedelmi partnerei és szövetségesei közül az Európai Unióra megállapított 20 százalék és a Kínára kiszabott 34 százalék mellett Japán esetében 24 százalék, Indiára 26 százalék, az Egyesült Királyságra és Brazíliára 10 százalék lesz a viszonossági vám, az Izraelből az Egyesült Államokba szállított termékek után pedig 17 százalékot kell fizetni.
Nagyon durva bejelentést tett Donald Trump

Infostart / MTI

Donald Trump megsemmisíti elődje minden olyan elnöki rendeletét, amelyen nem saját kezű aláírás szerepel.

Donald Trump amerikai elnök megsemmisíti elődje, Joe Biden minden olyan elnöki rendeletét, amelyen nem saját kezű aláírás, hanem előre rögzített szignó szerepel - a hivatalban lévő elnök pénteken jelentette be döntését.

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzésében döntését azzal indokolta, hogy az aláírásminta, az úgynevezett autopen használata esetén nem támasztható alá, hogy az adott jogszabály törvénybe iktatását az elnök ténylegesen jóváhagyta.

A jelenlegi elnök szerint hivatali elődjét a környezete irányította. "Elvették tőle az elnökséget" - fogalmazott Donald Trump, aki szerint "Joe Bidennek nem volt köze az autopen eljáráshoz, és amennyiben az ellenkezőjét állítja, akkor a hamis tanúzás vádját emeljük ellene".

Donald Trump bejegyzése szerint Joe Biden elnöki rendeleteinek 92 százalékán nem saját kézzel aláírt szignó szerepel.

egyesült államok

donald trump

joe biden

