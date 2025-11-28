ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.54
usd:
328.9
bux:
109453.39
2025. november 29. szombat Taksony
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
DENVER, CO - APRIL 24: Sen. Faith Winter speaks during a press conference at the Colorado State Capitol Building in Denver on Thursday, April 24, 2025. Gov. Jared Polis signed both SB25-129 and SB25-183. (Photo by AAron Ontiveroz/The Denver Post)
Nyitókép: AAron Ontiveroz/The Denver Post - Getty Images

Gyászol a Demokrata Párt: meghalt a népszerű szenátor

Infostart

Faith Winter 45 éves volt, egy tömeges karambolban vesztette életét Denver közelében. A politikus a klímaváltozás elleni küzdelem egyik fő szószólója volt az Egyesült Államokban.

Közlekedési balesetben 45 évesen életét vesztette Faith Winter, a Demokrata Párt szenátora. A tragédia szerda este történt Centennial városában, Denver közelében – írja a liner.hu a The New York Post beszámolója alapján.

A halálos baleset az Interstate 25-ös autópályán történt, az E Dry Creek Road közelében, mintegy 25 kilométerre a denveri állami törvényhozástól. Az Arapahoe megyei seriff hivatalának helyettese, John Bartmann a vizsgálat kapcsán kijelentette: időbe fog telni, mire feltárják, pontosan mi történt. A balesetben további három személy szenvedett sérülést. A CBS Colorado felvételein az látható, hogy egy teherautó az oldalára borult, több autó pedig súlyosan összetört a tömeges karambol során.

Jared Polist, Colorado kormányzóját nagyon megrázták a történtek. Faith Winterről azt mondta,

elszánt szószólója volt a keményen dolgozó coloradóiaknak, a nőknek, a családoknak és a klímaváltozás elleni küzdelemnek.

„Megtiszteltetés volt vele együtt dolgozni számos területen és ügyben. Arra törekedett, hogy minél több ember és család életét jobbá tegye, és ugyanez az elszántság érződött a környezetvédelemért végzett tevékenységei során is. Faith munkája és kiállása jobb hellyé tette Coloradót” – fogalmazott a kormányzó.

Faith Wintert két gyermeke, Tobin és Sienna, valamint vőlegénye, Matt Gray volt állami képviselő gyászolja. A politikus 2026 után már nem indulhatott volna újra tisztségéért, mivel mandátuma időkorlátos volt. Egy pártbizottság dönt majd arról, hogy a fennmaradó időre ki tölti be a helyét.

Faith Winter 2014-ben került be először Colorado állam képviselőházába, majd 2019-ben megnyerte a 24. szenátusi körzet választását. A 2023-as körzethatárok módosítása után a 25. körzetet képviselte, és az állami szenátusi többségi vezető asszisztensének nevezték ki, ami a harmadik legmagasabb pozíció a testületben. Halálakor a Közlekedési és Energiaügyi Bizottság elnöke volt, valamint tagja a Üzlet, Munkaügy és Technológia, valamint Önkormányzatok és Lakásügy bizottságoknak.

Kezdőlap    Külföld    Gyászol a Demokrata Párt: meghalt a népszerű szenátor

halál

demokrata párt

közlekedési baleset

szenátor

faith winter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai tárgyalása a tervezettnél hosszabb ideig tartott. A külgazdasági és külügyminiszter üzent a találkozót félreértelmezőknek is.
 

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes újabb információkat osztott meg az orosz-magyar tárgyalásokról

A Kreml szerint a moszkvai orosz-magyar tárgyaláson a szankcióval sújtott orosz cégek kivásárlása is szóba került

Orbán Viktor Moszkvában – nem rejtette véka alá véleményét a német kancellár

Vlagyimir Putyin fogadta Orbán Viktort Moszkvában

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Az eddigi Baa2 szinten hagyta Magyarország adósbesorolását pénteken a Moody’s – jelentette be este a hitelminősítő. A besorolás negatív kilátása is megmaradt, ami továbbra is a leminősítés veszélyére utal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiakadtak a vállalkozók: kiderült, &quot;láthatatlan adót&quot; vezetett be a kormány, ezt tömegek nyöghetik

Kiakadtak a vállalkozók: kiderült, &quot;láthatatlan adót&quot; vezetett be a kormány, ezt tömegek nyöghetik

A pénzügyminisztérium eredetileg állandósítani akarta a pandémia idején bevezetett kedvezményt a kisvállalkozások számára.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Flight disruption warning as Airbus requests modifications to 6,000 planes

Flight disruption warning as Airbus requests modifications to 6,000 planes

The European aerospace giant said it had found that intense radiation from the Sun could corrupt data crucial to flight controls.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 28. 20:53
Egyedül a magyar kormány nem támogatja megbízható hírekhez való hozzáférést
2025. november 28. 19:48
Mesterséges intelligencia: kiborult a szennyvíz miatt egy előadóművész, pert indít
×
×
×
×