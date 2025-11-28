Gyászol a Demokrata Párt: meghalt a népszerű szenátor

Közlekedési balesetben 45 évesen életét vesztette Faith Winter, a Demokrata Párt szenátora. A tragédia szerda este történt Centennial városában, Denver közelében – írja a liner.hu a The New York Post beszámolója alapján.

A halálos baleset az Interstate 25-ös autópályán történt, az E Dry Creek Road közelében, mintegy 25 kilométerre a denveri állami törvényhozástól. Az Arapahoe megyei seriff hivatalának helyettese, John Bartmann a vizsgálat kapcsán kijelentette: időbe fog telni, mire feltárják, pontosan mi történt. A balesetben további három személy szenvedett sérülést. A CBS Colorado felvételein az látható, hogy egy teherautó az oldalára borult, több autó pedig súlyosan összetört a tömeges karambol során.

Jared Polist, Colorado kormányzóját nagyon megrázták a történtek. Faith Winterről azt mondta,

elszánt szószólója volt a keményen dolgozó coloradóiaknak, a nőknek, a családoknak és a klímaváltozás elleni küzdelemnek.

„Megtiszteltetés volt vele együtt dolgozni számos területen és ügyben. Arra törekedett, hogy minél több ember és család életét jobbá tegye, és ugyanez az elszántság érződött a környezetvédelemért végzett tevékenységei során is. Faith munkája és kiállása jobb hellyé tette Coloradót” – fogalmazott a kormányzó.

Faith Wintert két gyermeke, Tobin és Sienna, valamint vőlegénye, Matt Gray volt állami képviselő gyászolja. A politikus 2026 után már nem indulhatott volna újra tisztségéért, mivel mandátuma időkorlátos volt. Egy pártbizottság dönt majd arról, hogy a fennmaradó időre ki tölti be a helyét.

Faith Winter 2014-ben került be először Colorado állam képviselőházába, majd 2019-ben megnyerte a 24. szenátusi körzet választását. A 2023-as körzethatárok módosítása után a 25. körzetet képviselte, és az állami szenátusi többségi vezető asszisztensének nevezték ki, ami a harmadik legmagasabb pozíció a testületben. Halálakor a Közlekedési és Energiaügyi Bizottság elnöke volt, valamint tagja a Üzlet, Munkaügy és Technológia, valamint Önkormányzatok és Lakásügy bizottságoknak.