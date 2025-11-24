ARÉNA - PODCASTOK
Dolgozó a Thyssenkrupp német autóipari alkatrész- és alapanyag-beszállító cég jászfényszarui gyárában az avatás napján, 2018. március 2-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Lesújtóak az adatok a német autóipar helyzetéről – de a többi iparág sem büszkélkedhet

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Ezúttal a munkahelyek megszűnésében döntött negatív rekordot a német autóipar. Hivatalos adatok szerint legutóbb 2011-ben volt olyan alacsony a foglalkoztatottak száma, mint az idei esztendő harmadik negyedévének végéig. Nem sokkal kedvezőbb a helyzet több más német iparágban sem. .

Szinte sorra érkeznek a kedvezőtlen adatok a súlyos értékesítési nehézségekkel, az amerikai vámokkal és nem utolsósorban a kínai elektromos autók dominanciájával küzdő német autóipar helyzetéről.

A szövetségi statisztikai hivatal adatai szerint az elmúlt években 50 ezer munkahely szűnt meg, ami azt eredményezte, hogy az autóiparban alkalmazottak száma „elérte” a 2011-es szintet. Csekély vigasz, hogy több más iparág is számos munkahelyet vesztett.

Az ok a tartós recesszió, ami rányomja bélyegét a foglalkoztatás alakulására

– értékelte a hamburgi kereskedelmi bank vezető közgazdásza.

Az autóiparban a foglalkoztatottak száma a harmadik negyedév végén 721 400 fő volt, egészen pontosan 48 700-al kevesebb, mint a múlt év hasonló időszakában. Ez a csökkenés magasabb, mint a többi nagyobb ipari szektorban.

Az említett alig több mint 721 400 fő 2011 óta a legalacsonyabb szintet jelenti. Az adatokból kitűnt az is, hogy mindez az autóipari beszállítókat jobban érintette, mint a gyártókat.

Szakértők szerint ez tipikus a gazdaságilag nehéz időkben, mert a költségterhelést a gyártók nagyrészt „átpasszolják” a beszállítóknak.

A wiesbadeni hivatal adatai szerint a harmadik negyedév végén a különböző iparágakban mintegy 5,43 millió ember dolgozott. Ez 120 300 fős, azaz 2,2 százalékos csökkenést jelentett egy év alatt. Az áldozatok mindenekelőtt a fémgyártás és fémfeldolgozás, valamint a gépipar és a vegyipar is.

Az élelmiszeripar volt az egyetlen jelentős ágazat, amelyben a foglalkoztatottak száma 1,8 százalékkal, konkrétan 510 500 főre nőtt.

Az idézett szakértők szerint az Egyesült Államok agresszív kereskedelempolitikája, valamint Kína hasonlóan agresszív iparpolitikája a hazai termelés növelését célozza. Mindez a német ipar rovására történik.

Németországnak ezért ösztönöznie kell az EU-t, hogy maga határozza meg a kulcsfontosságú iparágakat, és az egységes belső piacot használja az európai termelés előmozdítására.

németország

statisztika

autóipar

