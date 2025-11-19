Mint a filmekben: nagy ékszerrablás tűzharccal a végén

Filmbe illő hajszának lehettek szemtanúi az északkelet-boszniai Tuzla mellett fekvő Kalesija lakói szerdán, amikor eddig ismeretlen elkövetők megkíséreltek kirabolni egy ékszerüzletet, és közben tűzharcba keveredtek a rendőrséggel, majd elmenekültek.

A Klix.ba boszniai hírportál beszámolója szerint a rendőrség lelőtte az egyik feltételezett elkövetőt, akinek a holtestét társai menekülés közben kilökték a járműből. A meneküléshez használt autót a rendőrség nem sokkal később felgyújtva találta meg.

Egy gyanúsítottat elfogott a rendőrség, a többiek utáni hajtóvadászat még folyik.