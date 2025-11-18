Hadat üzentek a reptérleállító léggömböknek

A csempészléggömbök az utóbbi időben több esetben fennakadást okoztak a légi közlekedésben, illetve a balti ország repülőtereinek működésében.

A határrendészet arról számolt be, hogy a razziában több mint száz embere vett részt, és négy gyanúsítottat fogtak el.

Előzetesen összesen több mint száz gyanúsítottat azonosítottak.

A főváros, Vilnius térségében és három határmenti régióban végrehajtott összesen harminc házkutatás során a belügyminisztérium szerint a bűnözők által használt műholdas helyzetmeghatározó készülékek tucatjait, mobiltelefonokat, illetve egyéb kommunikációs eszközöket foglaltak le. A hatóságok lefoglaltak még lőfegyvereket, lőszereket, drogokat, csempészett cigarettát és járműveket is.

Litvániában az utóbbi hetekben több alkalommal is fel kellett függeszteni a repülőterek működését a Fehéroroszország felől berepülő meteorológiai léggömbök miatt, amelyeket többnyire cigaretták csempészésére használnak. A balti ország hatóságainak közlése szerint az idén "illegálisan, légi úton érkezett" több mint 1,3 millió doboz cigarettát foglaltak le.

A vilniusi vezetés hibrid támadásnak tekinti a meteorológiai léggömbök egyre fokozottabb bevetését, és főleg a minszki kormányt hibáztatja miatta. Litvánia a történtek hatására és nyomásgyakorlás végett lezárta határát Fehéroroszországgal, és erőteljesebben akar fellépni a csempészek ellen.