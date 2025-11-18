ARÉNA - PODCASTOK
A Vatikáni Média felvételén XIV. Leó pápa (b) magánkihallgatáson fogadja Gerard Larchert, a francia szenátus elnökét a vatikáni lakosztályának dolgozószobájában 2025. október 24-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Vatikáni Média

A pápa szerint sok politikus nem veszi komolyan a klímaválságot

Infostart / MTI

XIV. Leó pápa hétfőn bírálta a politikai akarat hiányát a globális klímaválság kezelésében.

"Ami hiányzik, az egyesek politikai akarata" - mondta az egyházfő videóüzenetben az ENSZ klímakonferenciájának (COP30) utolsó hetének kezdetén Brazíliában.

Dicsérte a 10 évvel ezelőtt aláírt párizsi megállapodás keretében elért előrelépéseket, és hangsúlyozta, hogy "nem a megállapodás nem működik, hanem mi nem reagálunk megfelelően".

Hazája, az Egyesült Államok Donald Trump elnöksége alatt kilépett a párizsi egyezményből.

A pápa figyelmeztetett a már világszerte érezhető éghajlati hatásokra.

"A teremtett világ árvizek, aszályok, viharok és könyörtelen hőség formájában kiált segítségért" - mondta, hozzátéve, hogy "minden harmadik ember élete veszélyben van ezen éghajlati változások miatt".

A COP30 konferencián mintegy 200 ország tárgyal arról, hogyan lehetne gyorsabban megfékezni a globális felmelegedést.

A pápa arra sürgette a tárgyalókat, hogy mutassanak nagyobb ambíciót. Még van idő arra, hogy a globális hőmérséklet emelkedését 1,5 Celsius-fok alatt tartsuk, "de az idő egyre fogy" - emelte ki.

"Isten teremtésének gondnokaként hivatásunk, hogy hitünkkel és próféciáinkkal gyorsan cselekedjünk, hogy megvédjük az ő ránk bízott ajándékát" - hangoztatta a katolikus egyházfő.

