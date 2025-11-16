ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 16. vasárnap Ödön
fotó: Infostart
Nyitókép: Infostart

Közvéleménykutatás Kárpátaljáról, a visszacsatolásról is volt kérdés

Infostart

A Közép-európai Stratégiai Intézet friss, reprezentatív közvélemény-kutatása rávilágít arra, mit gondolnak maguk a kárpátaljai emberek a Magyarországot érő, területi igényekről és orosz paktumról szóló vádakról. A kutatás, amely kiterjedt a nemzeti kisebbségekre is (így 300 magyart is megkérdeztek), azt mutatja, hogy a kárpátaljaiak többsége elutasítja az összeesküvés-elméleteket.

A felmérés egyértelműen mutatja, hogy a szeparatista elképzelések támogatottsága minimális a régióban. A kárpátaljaiak mindössze 0,4 százaléka támogatta, hogy a régió csatlakozzon egy másik államhoz (a kisebbségek között is csak alig 2 százalék ez az arány) - olvasható az index.hu-n.

Az Ukrajnától való elszakadást és teljes függetlenséget csupán 0,8 százalék tartotta elképzelhetőnek.

Az autonómia támogatottsága kárpátaljai szinten 6 százalékos, bár a kisebbségek körében ez az arány magasabb, 13,8 százalék.

A túlnyomó többség egyetért abban, hogy a régió teljes egészében Ukrajna része kíván maradni.

Tikor orosz-magyar alku

A kutatás rákérdezett arra a visszatérő vádra is, miszerint Orbán Viktor titkos megállapodást köthetett Vlagyimir Putyinnal Kárpátalja visszaszerzéséről:

A kárpátaljai válaszadók 45,8 százaléka nem hiszi, hogy létezett ilyen alku. Ez az arány a nemzeti kisebbségek körében valamivel alacsonyabb, 38,8 százalékos. Azok aránya viszont magas (33,7-42,2 százalék), akik nem tudtak egyértelműen dönteni.

Arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor megegyezhetett-e Putyinnal Kárpátalja rakétatámadások alóli kíméléséről, a válaszadók 42,8 százaléka válaszolt nemmel.

A magyarországi támogatás megítélése

A felmérés szerint a megkérdezetteknek mindössze 5,2 százaléka gondolja azt, hogy Magyarország a helyi magyar közösségnek nyújtott támogatásokkal (iskolák, hitelek, útlevelek) Kárpátalja megszállását készítené elő, mivel az országnak területi igényei vannak.

A legtöbben, 38,6 százalék úgy vélte, a támogatás az egész régió javát szolgálja mindaddig, amíg azt az ukrán vezetéssel összehangolják.

21,1 százalék egyenesen barátságos gesztusnak nevezte a kisebbség támogatását.

