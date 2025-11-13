ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Getty Images / Anton Petrus

Újabb tömeges légicsapás érte Ukrajnát

Infostart / MTI

Az oroszok rakétával és több mint 130 drónnal támadtak az éjjel - jelentette az ukrán légierő.

Az orosz hadsereg egy Iszkander típusú ballisztikus rakétával és 138 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat csütörtökre virradóra, többen megsebesültek, és energetikai és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg a légicsapásokban - közölték katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légierő parancsnokságának csütörtök délelőtti Telegram-jelentése szerint a légvédelem az ország északi, keleti és déli régióiban 102 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eredeti pályájukról eltérített. A közlemény szerint 10 helyszínen 36 drón célba talált.

A hivatalos jelentés nem tesz említést a ballisztikus rakéta sorsáról.

Az orosz hadsereg tömeges dróncsapást mért a Fekete-tenger mellett elterülő Odessza és Mikolajiv megyékre - jelentette az Unian hírügynökség. Vitalij Kimre, Mikolajiv megye katonai kormányzójára hivatkozva azt is közölték, hogy a megyeszékhelyen hat ember megsebesült, hárman közülük súlyosan.

Az Odessza megyei ügyészség hivatalos Facebook-oldalán közzétett információk szerint november 13-án éjjel az orosz fegyveres erők dróncsapást mértek Arciz városára, egy kritikus infrastrukturális létesítményt, egy közigazgatási épületet és javítóműhelyeket ért találat. Háborús bűnök elkövetése miatt hivatalos vizsgálat indult.

Az energetikai infrastruktúrát ért orosz dróntámadások következtében csütörtökön reggel Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja megyékben több helyen szünetel az áramszolgáltatás.

Csütörtökre virradó éjszaka pedig Odessza megyében is támadás érte az energetikai létesítményeket - jelentette az Ukrenerho nemzeti energetikai Zrt. közleménye nyomán az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

Azokban a régiókban, ahol a lakosság számára többórás tervezett áramszüneteket vezettek be, korlátozzák az ipari fogyasztók és a vállalkozások áramellátást is.

225 százaléknyi nyugdíj, kamatstop és adócsökkentés – bejelentések a Kormányinfón

225 százaléknyi nyugdíj, kamatstop és adócsökkentés – bejelentések a Kormányinfón
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő bejelentéseket tett a kormány hétközi döntéseiről. Újságírói kérdések nagy számban érintették a tiszás adatszivárgás, a kormányfő washingtoni látogatása, a 14. havi nyugdíj folyósítása, a költségvetési hiány ügyét is. Kiderült, HIMARS-rendszereket vásárol Magyarország az Egyesült Államoktól, jövő héten pedig nagy bejelentések elé nézhetnek a vállalkozók.
 

