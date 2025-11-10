ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök a Mark Rutte NATO-fõtitkárral folytatott megbeszélés közben a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. október 22-én.
Nyitókép: MTI/EPA/CNP pool/Aaron Schwartz

Donald Trump megkegyelmezett Rudy Giulianinak

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök kegyelmet adott 77 embernek – köztük egykori személyi ügyvédjének, Rudy Giulianinak – aki ellen azért indult eljárás, mert a gyanú szerint kísérletet tettek a 2020-as elnökválasztás eredményének megmásítására.

Az indoklás szerint a pénteken kiadott, „teljeskörű és feltétel nélküli” kegyelemről szóló döntés „véget vet az amerikai népet érő a 2020-as elnökválasztást követően érő súlyos igazságtalanságnak és hozzájárul a nemzeti megbékélés folyamatához”.

Giuliani mellett kegyelmet kapott Mark Meadows, aki 2020-ban Trump kabinetfőnöke volt, illetve John Eastman és Kenneth Chesebro ügyvéd, akik Mike Pence akkori alelnöknek nyújtottak be stratégiát a 2020. január 6-i választás eredményeinek megsemmisítésére. A választást Joe Biden nyerte meg.

Kegyelmet kapott továbbá a régóta Trump jogtanácsosaként ismert Boris Epshteyn és Sidney Powell ügyvéd, aki a kulcsfontosságú államokban óvást nyújtott be a választási eredmény ellen.

A kegyelem továbbá több tucat republikánus aktivistát is érint, akiket azzal vádoltak, hogy a választási eredmények megfordítására tettek kísérletet.

Az érintettek egyikét sem vádolták meg szövetségi bűncselekményekkel, amelyekkel kapcsolatban az elnök az amerikai jog szerint kegyelmet adhat, így a szóban forgó emberek nem mentesülnek attól, hogy állami szinten bíróság elé álljanak.

