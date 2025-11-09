Riasztó dolgot mondott a német demokráciáról az ország elnöke

Frank-Walter Steinmeier német államfő vasárnap, a berlini Bellevue palotában a november 9-i évforduló alkalmából tartott rendezvényen úgy értékelte, hogy hazájában a demokrácia az újraegyesítés óta nem volt akkora veszélyben, mint most.

"Soha újraegyesített országunk történelme során nem volt még ennyire veszélyben a demokrácia és a szabadság. Fenyegetést jelent az orosz agresszor, amely tönkre tette békerendszerünket, és akivel szemben meg kell védenünk magunkat. Jelenleg pedig szélsőjobboldali erők fenyegetnek, amelyek támadják demokráciánkat és egyre nagyobb támogatottságot nyernek a lakosság körében" - hangsúlyozta.

Berlin, 2025. november 9. Frank-Walter Steinmeier német államfõ beszédet mond a demokráciát fenyegetõ jelenlegi veszélyekrõl a berlini államfõi rezidencián 2025. november 9-én, a németországi zsidók elleni pogromok kezdetét jelentõ úgynevezett kristályéjszaka 87. évfordulóján. MTI/EPA/Action Press pool/Christian Marquardt

Németországban november 9. történelmi jelentőségű dátum. Ezen a napon kiáltották ki 1918-ban az első német köztársaságot, 1938-ban a náci Németországban akkor történtek a novemberi pogromok, vagyis a kristályéjszaka eseményei, 1989-ben pedig a berlini fal lebontása.

"A populisták és szélsőségesek gúnyt űznek a demokratikus intézményekből,

megmérgezik vitáinkat, félelemmel üzérkednek. Sokak számára pedig már nem számít tabunak, hogy nyíltan kiálljanak ilyen radikális nézetek mellet" - figyelmeztetett Steinmeier.

A német államfő a demokrácia védelmére szólított fel. "Cselekednünk kell. Képesek vagyunk rá. Demokráciánknak nem kell megadnia magát. A demokrácia meg tudja védeni magát" - jelentette ki.