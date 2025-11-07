ARÉNA - PODCASTOK
A magyar kormánytámogatással kialakított Munkácsy Mihály Magyar Ház a felavatás napján Munkácson 2021. június 3-án. A ház otthont biztosít majd kulturális, művészeti, közösségi eseményeknek a kárpátaljai közösség számára.
Kijev Budapest válaszára vár az új ukrán nyelvtörvénnyel kapcsolatban

Infostart

Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes bejelentette, hogy átadták a magyar kormánynak az új ukrán nyelv- és oktatási törvény tervezetét. Mint közölte, ebben már figyelembe vették a magyar vezetés korábbi kifogásait is.

Magyarország korábban 11 pontban foglalta össze, mit vár el Ukrajnától a nemzeti kisebbségek jogaival kapcsolatban. Ezek közt szerepelt a magyar tannyelvű iskolák visszaállítása, az érettségi megszerzésének lehetősége magyar nyelven, illetve az hogy az Ukrajnában élő magyarok a közéletben is használhassák az anyanyelvüket.

Budapest álláspontja szerint ugyanis Kijev hátrányosan megkülönbözteti az ukrajnai magyar kisebbséget. Ezt azonban az ukrán vezetés mindig is tagadta – emlékeztet a Kyiv Independent. Az angol nyelvű ukrán újság idézi Tarasz Kacska miniszterelnök-helyettest, aki bejelentette, hogy az új törvényjavaslat a 11 magyar kérésből 5-öt vesz figyelembe. Arra azonban nem tért ki, hogy pontosan melyek ezek. A kijevi netes portál szerint,

amennyiben Budapest jóváhagyja a jelenlegi változatot, akkor az ukrán kormány azt kész haladéktalanul a kijevi parlament elé terjeszteni.

Ezért mielőbbi választ várnak a magyar kormánytól – hangsúlyozta Tarasz Kacska. Emlékeztetett rá, hogy Ukrajna 100 magyar iskolájának nagyjából kétharmadában a tanítás elsődleges nyelve a magyar, és csupán néhány tantárgyat kell a diákoknak ukránul tanulniuk. Viszont van jó néhány olyan ukrán iskola, ahol lehetősség van magyar nyelvet tanulni.

A miniszterelnök-helyettes azt állította, hogy az új törvényjavaslattal lényegében a magyar kisebbség minden elvárásának eleget tesznek.

ukrajna

magyarország

nyelvtörvény

