Bloomberg: egyre több folyamat tépázza az orosz energiaexportot

A Bloomberg a Vortex Ltd. adatai alapján azt jelentette, hogy a tengeri úton szállított olajipari termékek kivitele jócskán visszaesett az elmúlt szűk egy hónapban. A napi 1,89 millió hordónyi kivitel 2022 eleje óta a legalacsonyabb mennyiség. Noha a gázolajexport valamelyest emelkedett, a vegyipari benzin és a fűtőolaj szállátásai – különösen a balti kikötőkből – jelentősen csökkentek.

A bajokat tetézték az Uszt-Lugában lévő ipari komplexumot ért sorozatos dróncsapások. Ez a Balti-tenger egyik fontos ipari központja, és egyben az orosz energia-export talán legjelentősebb létesítménye. Márpedig az olajtermékek kivitele rendkívül lényeges a Kreml számára, mivel ebből származik az állam bevételeinek mintegy 25 százaléka, a pénz pedig nagyon kell a háború folytatásához. Viszont a korábban életbe léptetett nyugati szankciókat a közelmúltban az Egyesült Államok azzal toldotta meg, hogy tiltólistára tette a Rosznyeft és a Lukoil olajvállalatokat. Ez a két cég adja az orosz olajtermelés majdnem 55 százalékát.

Russian oil exports are dropping due to US sanctions.



Days after India started switching off of Russian oil, Türkiye is doing the same, with purchases of Kazakh and Iraqi oil replacing previous Russian purchases.



2026 may be disastrous for the Russian economy. ?? pic.twitter.com/3vLCgj3c7I — Maria Drutska ?? (@maria_drutska) November 3, 2025

A Bloomberg arról számolt be, hogy a dízelszállítások egyelőre meglehetősen stabilak. Elsősorban a közeli piacokra, például Törökországba és Afrikába irányulnak, ahova az amerikai büntetőintézkedések november 21-i hatálybalépéséig szállíthatnak az oroszok. Ellenben a Donald Trump által megszabott határidő után ez a lehetőség is megszűnik a Kreml számára.

Tovább nehezíti az orosz állam helyzetét az, hogy az ukránok mind jobban fokozzák a mélységi dróntámadásaikat. Október 28-án jelentette be Volodimir Zelenszkij, hogy Kijev jelentősen növelni fogja a messze az orosz hátországban lévő olajipari létesítmények támadását. Ugyanakkor ezek a csapások egyre hatékonyabbak, köszönhetően annak, hogy az Egyesült Államok felderítési adatokkal segíti Ukrajnát.

Ezek alapján rendkívül pontosan tudják meghatározni a célpontok helyét az egyre nagyobb számban rendelkezésre álló, nagy hatótávolságú drónok számára.

Egy ilyen precíziós csapásról számoltak be hétfőn reggel az ukrán és az orosz internetes portálok. Ezúttal a határtól körülbelül 750-800 kilométernyire lévő szaratovi régiót érte tömeges dróntámadás. (Ez a terület nagyjából akkora távolságra van az ukrán határtól, mint amennyire Kijev Varsótól.) Helyi források azt közölték, hogy találat érhette a Szaratovi Olajfinomítót, Oroszország legrégebbi kőolaj-feldolgozó üzemét is.

Russian Telegram channels report an attack on an oil refinery in Saratov, Russia, last night.



Saratov Refinery processes Urals crude oil and raw materials from the Saratov and Orenburg fields. Its capacity is up 7 million tons of oil per year. The plant produces more than 20… pic.twitter.com/gvnBsNG33o — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 3, 2025

A gyár éves termelése 2023-ban 4,8 millió tonna volt, ami a teljes orosz olajfinomítói kapacitás majdnem másfél százaléka. Ráadásul a Szaratovi Olajfinomító alig pár kilométernyire van az orosz stratégiai légierő Engelszben lévő bázisától. Erről a repülőtérről indulnak az Ukrajnát cirkálórakétákkal és siklóbombákkal támadó bombázó gépek is.

A szaratovi támadással egyidőben az ukránok újabb csapást mértek a Fekete-tenger partján lévő Tuapszéra. Ez a legjelentősebb olajterminálok egyike, ahonnan a már említett törökországi és afrikai kikötőkbe indulnak a tartályhajók.

Overnight ??strikes on Tuapse oil terminal?⛽



A wave of 12 Ukrainian drones successfully damaged the port infrastructures as well as:

• 1 small vessel 'Nord'

• 4 tankers, incl. POLLUX (40k tons) & CHAI (56k tons).#UkraineWillPrevail #FIRE pic.twitter.com/iNJHxvlFMp — ?? COLLISHAW Douglas (@CollishawD) November 3, 2025

A helyi hatóságok azt közölték: „Tuapsze kikötőjében drónok szilánkjai hullottak egy tankerre. A hajó felépítménye megsérült és tűz ütött ki, ami miatt evakuálni kellett a legénységet.” Az internetes portálok viszont azt jelentették, hogy nemcsak egy, hanem több olajszállítót is találat ért. Az is szerepelt a beszámolókban, hogy a kikötő egyes épületei és berendezései ugyancsak megrongálódtak. Tuapsze légvonalban körülbelül 500 kilométerre található a legközelebbi, ukrán kézen lévő területtől.