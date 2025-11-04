ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.37
usd:
337.52
bux:
107128.26
2025. november 4. kedd Károly
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Diákok a középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgán a budapesti Fasori Evangélikus Gimnáziumban 2025. május 5-én.

Lesújtó felmérés: drámai mértékben romlik a német diákok teljesítménye

Infostart

A matematika és a természettudomány az a terület, amely a legnagyobb gondot okozza a német diákoknak.

A Humboldt Egyetem Berlin legnagyobb és legrégebbi, egyben Németország egyik legjobb és legelismertebb egyeteme. Ami azt is jelenti, hogy a felmérései, illetve tanulmányai irányadóak a jelenre és a jövőre nézve, ahogy azt a legutóbbi IQB oktatási trend is bizonyította. A most ismertté vált 2024-es adatok szerint a diákok közül sokan már a matematika, a biológia, a fizika és a kémia minimális követelményeivel sem képesek megbirkózni. A 2018-as legutóbbi hasonló tanulmányhoz viszonyítva a tavalyi trend arra utal, hogy a diákok teljesítménye jelentősen romlott.

A lap emlékeztetett arra, hogy a korábbi adatok elsősorban az általános iskolai diákok gyengébb olvasási és számolási képességeiről szóltak. A mostani felmérés ugyanakkor már a kilencedik osztályos diákok esetében is növekvő hiányosságokat mutatott a matematika és a természettudományok terén.

Az adatok szerint minden harmadik diák nem felelt meg a matematikai középfokú érettségivel felérő tesztfeladatok minimális követelményeinek, ami 10 százalékos növekedést jelentette a 2018-as adatokhoz viszonyítva.

A Berlinben tartott tartományi oktatási miniszteri konferencia kapcsán bemutatott tanulmány további aggasztó megállapításokat is tartalmazott. Eszerint csaknem minden tizedik diák (9 százalék) nem érte el az első iskolai érettségi (Hauptschulabschluss) minimális követelményeit matematikából. Az érettségire készülők 25 százaléka nem felelt meg a kémia, 16 százaléka a fizika és 10 százaléka a biológia hasonló követelményeinek. A teljesítmények általánosságban romlottak, függetlenül a szociális és családi háttértől. Ez egyaránt vonatkozott az általános iskolai diákokra és a gimnazistákra is.

Lesújtó az is, hogy általánosságban csökken a fiatalok érdeklődése a matematika és a természettudományok iránt. Nagyon magas azoknak az aránya, akiket ezek a tárgyak alig érdekelnek. Ugyanakkor csökken a diákok iskolai kötődése is.

Bár a kilencedik osztályosok jelentős hányada állítja, hogy kevéssé érintik őket pszichoszociális nehézségek, és erős szociális elkötelezettséggel rendelkeznek, a tanulmány ezen a téren is aggasztó jelenségre utal. Eszerint 17 százalék állítja, hogy gyakran küzd érzelmi problémákkal.

A szerzők szerint a Covid-korlátozások utóhatásai rányomták bélyegüket a diákok teljesítményére.

Az elért kompetenciaszintre hatott az is, hogy az iskolákban erősödött a társadalmi-gazdasági heterogenitás, és tovább nőtt a bevándorló tanulók aránya.

A legújabb tanulmányok ugyanakkor azt is kimutatták, hogy sok fiatal fokozott szorongást és bizonytalanságot tapasztal a globális válságok következtében. Továbbá széles körben feltételezik, hogy a közösségi média használata hatással lehet a gyermekek és a serdülők mentális egészségére.

A reprezentatív tanulmányhoz tavaly több mint 48 ezer kilencedik osztályos diákot teszteltek mind a 16 szövetségi államból. Kérdőíveket is kaptak, amelyek többek között érzelmeikre, az otthoni környezetre, az iskolai oktatási körülményekre vonatkozó kérdéseket tartalmaztak.

A Német Pedagógusok Szövetségének elnöke szerint az eredmények vészjelzést jelentenek az oktatási rendszer számára.

Kezdőlap    Külföld    Lesújtó felmérés: drámai mértékben romlik a német diákok teljesítménye

németország

oktatás

felmérés

tanulmány

humboldt egyetem

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.04. kedd, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszólalt a béketerv létezéséről Zelenszkij, dúl a pokol a kulcsfontosságú erődvárosban - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Megszólalt a béketerv létezéséről Zelenszkij, dúl a pokol a kulcsfontosságú erődvárosban - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök cáfolta azokat a híreket, miszerint létezne egy kész, 12 pontos béketerv. "A kérdés lényege az, hogy én, Ukrajna elnöke, láttam-e ezt a tervet. Nem. Azt hiszem, ez a válasz minden kérdésre. Különböző európai elképzelések és javaslatok vannak a békés rendezéssel kapcsolatban" - mondta Zelenszkij az Ukrinfrom tudósítása szerint. Az ukrán államfő a donyecki Pokrovszkban dúló intenzív harcokról is beszélt. Mint közölte, az összecsapások közel harmada itt zajlik az orosz és ukrán haderő között, és Oroszország az irányított légibombáinak mintegy felét itt használja fel. "Érthetik, milyen nehéz ez a katonáinknak" - értékelt Zelenszkij. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel az ukrajnai frontról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Beköltözési stop jöhet a pesti agglomeráció sztártelepülésén: 5 milliót fizethet, aki lakást, házat vesz

Beköltözési stop jöhet a pesti agglomeráció sztártelepülésén: 5 milliót fizethet, aki lakást, házat vesz

Akár 5 millió forintos hozzájárulást is fizetniük kellene azoknak, akik Törökbálintra költöznek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump backs Cuomo for New York City mayor and threatens to cut funding if Mamdani wins

Trump backs Cuomo for New York City mayor and threatens to cut funding if Mamdani wins

Opinion polls suggest left-wing candidate Zohran Mamdani is ahead of former state governor Andrew Cuomo for Tuesday’s race.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 4. 10:18
Az emberek a háztetőkről kiabáltak segítségért, az evakuációs központokat is ellepte a víz a Fülöp-szigeteken – videók
2025. november 4. 08:33
Szinte egymásnak adta a kilincset az Egyesült Államok és Oroszország
×
×
×
×