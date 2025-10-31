ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.79
usd:
336.46
bux:
107319.91
2025. október 31. péntek Farkas
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rob Jetten, a 66-os Demokraták (D66) párt vezetõje nyilatkozik a sajtó képviselõinek Hágában 2025. október 30-án, az elõrehozott parlamenti választások másnapján. A holland hírügynökség (ANP) választási szolgálatának legfrissebb elõrejelzése szerint a liberális 66-os Demokraták és a jobboldali Szabadságpárt (PVV) fej fej mellett halad a holland parlamenti választásokon: a szavazatok 97,7 százalékának feldolgozása után mindkét párt 26 mandátumra számíthat a parlament alsóházában.
Nyitókép: MTI/AP/Peter Dejong

Szakértő: baloldali kormányfő és Geert Wilders nélküli, sokpárti koalíció várható Hollandiában

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő
ELŐZMÉNYEK

Várhatóan a szociálliberális 66-os Demokraták pártja lesz a következő holland kormány fő ereje – hangsúlyozta Harb Jad Marcell, a Magyar Külügyi Intézet kutatója, aki elhúzódó kormányalakítási tárgyalásokra és akár 4-5 pártból álló kabinetre számít.

Még tart a voksok számolása az előre hozott választásokat követően, de a szavazatok 99,7 százalékos feldolgozottsága alapján a 66-os Demokraták (D66) és a Szabadságpárt (PVV) azonos számú, 26-26 mandátumra számíthat a holland parlament alsóházában.

„Alapvetően kétféle koalíció jöhet létre Hollandiában, egy balközép, illetve egy jobbközép túlsúlyú koalíció” – mondta Harb Jad Marcell, a Magyar Külügyi Intézet kutatója az InfoRádióban.

Rob Jetten, a D66 vezetője egy inkább balra húzó, de alapvetően a centrumpártokat magába foglaló koalíciót hozna létre.

Ennek tagja lenne a saját pártján kívül a zöld–munkáspárti pártszövetség, illetve a kereszténydemokrata CDA és a jobboldali-liberális VVD, amely egyébként Mark Rutte NATO-főtitkár volt pártja – tette hozzá a kutató. Ezzel a koalícióval meglenne a parlamenti többség, csak az a probléma, hogy a VVD vezetője, Dilan Yeşilgöz többször is kijelentette a kampányban, hogy nem hajlandó a munkáspárti–zöld szövetséggel együtt kormányozni. Nagy kérdés, hogy most ebből visszatáncolhat-e. „A munkáspárti–zöld szövetség vezetője, Frans Timmermans lemondott, és lehet, hogy ez ürügyet adhat arra Yeşilgöznek, hogy mégiscsak belemenjen egy ilyen kormány megalakításába” – vélekedik Harb Jad Marcell.

A másik lehetőség egy jobboldali kormánykoalíció lenne. A D66, amely egy balliberális párt, ennek is a része lenne, szintén része lenne a kereszténydemokrata párt és a jobboldali liberális VVD. „Kérdés, hogy még kiket kellene ebbe bevonni, valószínűleg a JA21 nevű konzervatív pártot, de az a probléma, hogy így is csak 75 mandátumuk lenne, és 76 kell a többséghez, szóval valószínűleg még egy kisebb jobboldali pártot ebbe be kéne vonni ötödiknek, ami még nehézkesebbé tenné a koalíció működését” – mondta a kutató.

Hollandiában mindig hosszú ideig szokott tartani a kormányalakítás, akár 100-200 napig is. Valószínűleg most is ilyesmit fogunk látni,

egyrészt amiatt, mert sokpárti koalíció lesz, legalább négy pártnak koalícióba kell lépnie, hogy meglegyen a parlamenti többség, másrészt pedig amiatt is, mert ideológiai különbségek is vannak a pártok között – hangsúlyozta Harb Jad Marcell.

Az biztos, hogy jobb- és baloldali pártok is részt vesznek majd a koalícióban. „Csak kisebb nézeteltérésekre számítok a bevándorlás és menekültügyi kérdés kapcsán, mert a kampányban minden lényeges párt ezeknek a szabályoknak a szigorításáért lépett föl” – mondta.

Inkább a lakhatási kérdés lehet a probléma. Például van egy állami kamattámogatási rendszer, amit a VVD, a jobboldali liberálisok fenntartanának, de szinte mindenki más kivezetne, vagy legalábbis megvágna. Ez egy nagyon komoly ellentétet jelenthet, illetve vannak még más kisebb kérdések, például a drogliberalizáció vagy az eutanázia kapcsán, aminek a D66 régóta nagy támogatója, de például a kereszténydemokratákkal itt élesebb ellentétbe kerülhet.

A szakértő szerint azt nehéz megjósolni, hogy mennyire lehet tartós a következő holland kabinet. Az előző kormány alapvetően Geert Wilders miatt bomlott szét, az ő túlzott menekültügyi és bevándorlásügyi követelései miatt, amelyek bőven túlmentek a koalíciós megállapodáson. Ennek a következményeként minden párt lényegében előre kijelentette, hogy Wildersszel nem fog koalícióra lépni. „Most ez a probléma a következő koalícióban elhárult, de ettől függetlenül bőven lehetnek olyan témák, amelyekben komoly nézeteltérés lesz a pártok között már a koalíció megalakulása után” – mondta Harb Jad Marcell, a Magyar Külügyi Intézet kutatója az InfoRádióban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Szakértő: baloldali kormányfő és Geert Wilders nélküli, sokpárti koalíció várható Hollandiában

hollandia

választás

geert wilders

harb jad marcel

rob jetten

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: baloldali kormányfő és Geert Wilders nélküli, sokpárti koalíció várható Hollandiában

Szakértő: baloldali kormányfő és Geert Wilders nélküli, sokpárti koalíció várható Hollandiában
Várhatóan a szociálliberális 66-os Demokraták pártja lesz a következő holland kormány fő ereje – hangsúlyozta Harb Jad Marcell, a Magyar Külügyi Intézet kutatója, aki elhúzódó kormányalakítási tárgyalásokra és akár 4-5 pártból álló kabinetre számít.
 

Háborúra készül a holland hadsereg és egészségügyi rendszer

Hollandia megtelt: millióknak nincs hová hazamenniük

VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A tech cégek húzzák Amerikát, új csúcson zárt az OTP!

A tech cégek húzzák Amerikát, új csúcson zárt az OTP!

A tegnapi rossz amerikai hangulat nem ragadt át az ázsiai piacokra, a japán részvények vezették az ázsiai emelkedést pénteken, miután a befektetők értékelték Washington és Peking közötti megállapodásokat. A felek egyfajta kereskedelmi megállapodásra jutottak a csütörtöki, Dél-Koreában tartott találkozón, enyhítve ezzel a ritkaföldfémek körüli vitát. Pénteken Európában vegyesek a mozgások, a régiónk piacai inkább emelkednek. Közben a magyar tőzsdén új csúcsra ment az OTP. Az USA-ban mára megérkezett a fordulat, részben az Apple és az Amazon erős negyedéves jelentésének köszönhetően, de a részvényfelaprózást követően szép pluszban van a Netflix árfolyama is. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mészáros Lőrinc és a világ szupergazdagjai: a magyar gazdasági elit felemelkedése a globális vagyonversenyben

Mészáros Lőrinc és a világ szupergazdagjai: a magyar gazdasági elit felemelkedése a globális vagyonversenyben

Elon Musk, Jeff Bezos, Mészáros Lőrinc - ki mennyit ér ma? A CHART by Pénzcentrum bemutatja, hogyan oszlik meg a világ és Magyarország vagyona 2025-ben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
No plans to remove Andrew from line of succession after losing royal titles, government says

No plans to remove Andrew from line of succession after losing royal titles, government says

Andrew remains eighth in line to the throne and it would take an act of Parliament to formally remove him.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 31. 17:23
Szárnyasrakéták üzemeire csaptak le
2025. október 31. 16:35
Háborúra készül a holland hadsereg és egészségügyi rendszer
×
×
×
×