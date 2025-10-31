ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 31. péntek
Businesswoman on blurred background voting using digital interface 3D rendering
Nyitókép: sdecoret/Getty Images

Mandátumegyezés a holland választásokon

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az előre hozott választásokat követően, a szavazatok 99,7 százalékos feldolgozottsága alapján a 66-os Demokraták (D66) és a Szabadságpárt (PVV) azonos számú, 26-26 mandátumra számíthat a holland parlament alsóházában – derült ki a holland választási iroda csütörtök este nyilvánosságra hozott adataiból, amelyeket a Dutch News című, angol nyelvű holland hírportál ismertetett.

Szerdán azért tartottak előrehozott parlamenti választásokat az országban, mert június elején felbomlott a négypárti kormánykoalíció.

A választási iroda friss információi szerint úgy a 66-os Demokraták, mint a Szabadságpárt körülbelül 1,7 millió szavazatot szerzett, alig néhány ezer darab választja el őket egymástól. Közölték: még meg kell várni a külföldön leadott, a becslések szerint mintegy 90 ezer szavazatot, ezért a választások teljes, végleges eredménye hétfő estig nem lesz ismert.

A győztesek által megszerzett, várhatóan 26 parlamenti mandátum az összes mandátum kevesebb mint egyötöde, ami a valaha volt legkisebb arány egy választási győztes számára.

Hollandiában hagyományosan a legtöbb szavazatot szerzett párt vezetője kezdheti meg a koalíciós tárgyalásokat. Erre leghamarabb kedden kerülhet sor.

Az alig két évvel a legutóbbi parlamenti választások után tartott voksoláson 27 párt 1116 jelöltje versengett a holland parlamenti alsóház, a Tweede Kamer 150 helyéért.

A szerdai szavazás részvételi aránya 78,4 százalékos volt, valamelyest magasabb a legutóbbi, 2023-as választások 77,8 százalékos részvételéni arányánál.

A 2023-ban tartott választások eredményéhez képest a D66 17-tel több mandátumot szerezhet, míg a PVV 11 képviselői helyet vesztett. A Néppárt a Szabadságért és a Demokráciáért (VVD) várhatóan 22 mandátumot szerez, a Zöldek és a Munkapárt baloldali szövetsége (GroenLinks-PvdA) 20 képviselői helyet, a Helyes Válasz 21 nevű párt (JA21) 9 képviselővel számolhat, a Fórum a Demokráciáért (FvD) párt akár 7 képviselőt is delegálhat a parlamentbe, illetve a Kereszténydemokrata Tömörülés (CDA) 18 képviselőt küldhet a törvényhozásba. A Keresztény Unió (CU) a jelenlegi számítások szerint 3 mandátummal rendelkezik, a Gazdák és Polgárok Mozgalma (BBB) pedig 4 helyet kap.

A PVV-ből, VVD-ből, BBB-ből és az Új Szociális Szerződés (NSC) nevű pártból álló koalíciós kormány tavaly júliusban alakult meg, elhúzódó tárgyalásokat követően.

A kormány kevesebb mint egy év után, június 3-án omlott össze, miután a legnagyobb erő, a Szabadságpárt kilépett a koalícióból.

A PVV vezetője, Geert Wilders ezt azzal indokolta, hogy meghiúsulni tűnnek a "valaha volt legkeményebb menekültpolitikát" megvalósító erőfeszítései. Azóta Hollandiát ügyvivő koalíció irányítja, amely a VVD-ből és a BBB-ből áll. A Dick Schoof miniszerelnök vezette ügyvivő kormány nem rendelkezett többséggel a parlamentben.

Wilders május végén mutatta be tízpontos tervét, mely a migráció csökkentésére, a kötelező sorozásra, a határok védelmére, a menekültszállások bezárására és az összes szíriai menekült hazaküldésére tett javaslatot. A PVV vezetője továbbá az erőszakos vagy szexuális bűncselekményekért elítélt migránsok automatikus kitoloncolását szorgalmazta, az uniós menekültkvóták ideiglenes felfüggesztését, valamint annak teljes megtiltását kérte, hogy családegyesítés címén családtagok költözhessenek a már Hollandiában tartózkodó menekültekhez.

Kezdőlap    Külföld    Mandátumegyezés a holland választásokon

hollandia

mandátum

előre hozott választás

„Egyszer majd könyvet írok róla” – Kapu Tibor még maradt volna az űrben

„Egyszer majd könyvet írok róla” – Kapu Tibor még maradt volna az űrben

Az Ax-4 küldetés űrbéli szakaszának végén volt a legmotiváltabb, mert akkor már érezte és tudta is, hogy a misszió 20 napja alatt végzett kísérletek nagyon jól sikerültek – mondta az InfoRádióban Kapu Tibor, a küldetés magyar tagja. A kutatóűrhajós – aki az MCC égisze alatt működő Highlights of Hungary egyik idei fődíjasa – arról is beszélt, hogy élményeiről egyszer majd könyvet szeretne írni.
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
 
inforadio
ARÉNA
2025.10.31. péntek, 18:00
Hegedűs Katalin
egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet oktatója
Felbőgtek a légvédelmi szirénák Oroszországban, Moszkva szerint ők "nem úgy" tesztelnek nukleáris fegyvereket - Híreink az ukrajnai frontról pénteken

Felbőgtek a légvédelmi szirénák Oroszországban, Moszkva szerint ők "nem úgy" tesztelnek nukleáris fegyvereket - Híreink az ukrajnai frontról pénteken

Az orosz fővárostól 370 kilométerre délnyugatra fekvő Orjol városát dróntámadás érte előző éjszaka: légvédelmi riasztást adtak ki, a lehetséges rakétatámadásra figyelmeztetett lakosok pedig hangos robbanásokról számoltak be. Andrej Klicskov, az oroszországi Orjoli terület kormányzója később megerősítette: egy hőerőmű vált támadás célpontjává - írja az RBC-Ukraine. Tegnap az orosz ellenőrzés alatt lévő, ukrajnai Luhanszk megyében is tűz tört ki egy hőerőműben, amely áramkimaradást okozott a régióban. A megszállt terület orosz vezetője hivatalosan "balesettel" indokolta a szolgáltatáshiányt a Kyiv Independent szerint. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön közben leszögezni vélte: nem vonatkoznak a nukleáris fegyverkísérletek korlátozásai a Burevesztnyik atommeghajtású manőverező repülőgép tesztelésére, feltehetőleg mivel nem atomtöltettel kísérleteztek vele. Peszkov arra reagált, hogy Donald Trump bejelentette: újraindítja az amerikai nukleáris fegyverkísérleteket, mert, mint mondta, más országok is így tesznek. Azt viszont nem tudni, pontosan milyen teszteket rendelt el az amerikai elnök. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.

Bejelentették: nagy változás jön az Otthon Startnál november közepén, rengeteg igénylőt érint

Bejelentették: nagy változás jön az Otthon Startnál november közepén, rengeteg igénylőt érint

Az első lakásszerzőkre vonatkozó elvárásokat és a TB jogviszonyhoz kapcsolódó feltételeket is módosítja a kormány.

Andrew stripped of 'prince' title and will move out of Royal Lodge

Andrew stripped of 'prince' title and will move out of Royal Lodge

The dramatic move follows weeks of intense scrutiny over his links to convicted sex offender Jeffrey Epstein.

