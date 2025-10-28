Egyszerre szép és rémisztő belülről az évszázad pusztító hurrikánja – videó

Az amerikai légierő egyik gépe berepült az idei év eddigi legerősebb hurrikánja, a Jamaica partjai felé tartó Melissa forgószél közepébe.

A "Hurrikánvadászok", vagyis az amerikai légierő tartalékos 53. időjárás-felderítő százada hétfőn vette szemügyre a hurrikán szemét, hogy adatokat gyűjtsön a Nemzeti Hurrikánközpont számára.

Az óránként 300 kilométeres széllökésekkel és heves esőzésekkel érkező trópusi vihar árvizeket és földcsuszamlásokat okozhat, és a szervezet szerint az évszázad legsúlyosabb viharává válhat a szigetország történetében.

"Katasztrofális helyzetre számítunk Jamaicán, minden bizonnyal ez lesz az évszázad vihara" – mondta Anne-Claire Fontan, a WMO trópusi viharokkal foglalkozó szakértője a szervezet genfi sajtótájékoztatóján. A WMO szerint

a vihardagály a szigeten a négy métert is elérheti, a lehullott csapadék pedig meghaladhatja a 70 centimétert, ami duplája a teljes esős évszakban lehulló mennyiségnek.

Andrew Holness jamaicai miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány mindent megtett a felkészülés érdekében, de arra is emlékeztetett, hogy Jamaicán nincs olyan infrastruktúra, amely kibírna egy ötös kategóriájú hurrikánt. "A kérdés már nem az, hogyan védekezünk, hanem az, milyen gyorsan tudunk talpra állni" - mondta néhány órával a vihar érkezése előtt.

A vihar előestéjén kidőlt fákról, áramkimaradásokról és földcsuszamlásokról érkeztek jelentések. A hatóságok szerint a károk felmérése és a helyreállítás akár hetekig is eltarthat. Christopher Tufton egészségügyi miniszter közölte, hogy a part menti kórházakban a betegeket felsőbb szintekre költöztették, mivel félő, hogy a vihardagály elönti az épületeket.

A Melissa trópusi vihar már legalább hét ember halálát okozta a térségben: három jamaicai, három haiti és egy dominikai halálesetet jelentettek, egy másik személyt pedig eltűntként keresnek.

A jamaicai Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) jelentése szerint szerint a vihar szeme Kingstontól mintegy 240 kilométerre délnyugatra, óránként 280 kilométeres széllökésekkel halad északkeleti irányba. A hatóságok kitelepítéseket rendeltek el az árvízveszélyes térségekben, bár sokan otthonukban maradtak, hogy megvédjék házukat és vagyonukat.

"Sokan még soha nem éltek át ehhez foghatót, és a bizonytalanság félelmetes" - mondta Colin Bogle, a Mercy Corps segélyszervezet Kingstonnál dolgozó tanácsadója. Matthew Samuda környezetvédelmi miniszter szerint a vihar utáni időszakra 50 generátort készítettek elő, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy mindenki tegyen félre ivóvizet, mert minden csepp számít.

A hurrikán várhatóan kedd este éri el Kuba keleti partvidékét, majd szerdán a Bahamákat. A kubai hatóságok mintegy 600 ezer ember evakuálásához kezdtek hozzá, miután a part menti tartományokban - köztük Santiagóban és Guantánamóban - hurrikánriadót rendeltek el. Haitin továbbra is érvényben van a trópusi viharriasztás.