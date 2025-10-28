ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.34
usd:
333.93
bux:
106728.51
2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az amerikai légierő „hurrikánvadászai” a Melissa nevű hurrikán szemébe repülnek.
Nyitókép: ABC News/YouTube

Egyszerre szép és rémisztő belülről az évszázad pusztító hurrikánja – videó

Infostart

A Melissa hurrikán partot érésével katasztrofális körülményekre kell számítani Jamaicán. Máris vannak halálos áldozatok, a vihardagály pedig akár négy méter magas is lehet.

Az amerikai légierő egyik gépe berepült az idei év eddigi legerősebb hurrikánja, a Jamaica partjai felé tartó Melissa forgószél közepébe.

A "Hurrikánvadászok", vagyis az amerikai légierő tartalékos 53. időjárás-felderítő százada hétfőn vette szemügyre a hurrikán szemét, hogy adatokat gyűjtsön a Nemzeti Hurrikánközpont számára.

Az óránként 300 kilométeres széllökésekkel és heves esőzésekkel érkező trópusi vihar árvizeket és földcsuszamlásokat okozhat, és a szervezet szerint az évszázad legsúlyosabb viharává válhat a szigetország történetében.

"Katasztrofális helyzetre számítunk Jamaicán, minden bizonnyal ez lesz az évszázad vihara" – mondta Anne-Claire Fontan, a WMO trópusi viharokkal foglalkozó szakértője a szervezet genfi sajtótájékoztatóján. A WMO szerint

a vihardagály a szigeten a négy métert is elérheti, a lehullott csapadék pedig meghaladhatja a 70 centimétert, ami duplája a teljes esős évszakban lehulló mennyiségnek.

Andrew Holness jamaicai miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány mindent megtett a felkészülés érdekében, de arra is emlékeztetett, hogy Jamaicán nincs olyan infrastruktúra, amely kibírna egy ötös kategóriájú hurrikánt. "A kérdés már nem az, hogyan védekezünk, hanem az, milyen gyorsan tudunk talpra állni" - mondta néhány órával a vihar érkezése előtt.

A vihar előestéjén kidőlt fákról, áramkimaradásokról és földcsuszamlásokról érkeztek jelentések. A hatóságok szerint a károk felmérése és a helyreállítás akár hetekig is eltarthat. Christopher Tufton egészségügyi miniszter közölte, hogy a part menti kórházakban a betegeket felsőbb szintekre költöztették, mivel félő, hogy a vihardagály elönti az épületeket.

A Melissa trópusi vihar már legalább hét ember halálát okozta a térségben: három jamaicai, három haiti és egy dominikai halálesetet jelentettek, egy másik személyt pedig eltűntként keresnek.

A jamaicai Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) jelentése szerint szerint a vihar szeme Kingstontól mintegy 240 kilométerre délnyugatra, óránként 280 kilométeres széllökésekkel halad északkeleti irányba. A hatóságok kitelepítéseket rendeltek el az árvízveszélyes térségekben, bár sokan otthonukban maradtak, hogy megvédjék házukat és vagyonukat.

"Sokan még soha nem éltek át ehhez foghatót, és a bizonytalanság félelmetes" - mondta Colin Bogle, a Mercy Corps segélyszervezet Kingstonnál dolgozó tanácsadója. Matthew Samuda környezetvédelmi miniszter szerint a vihar utáni időszakra 50 generátort készítettek elő, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy mindenki tegyen félre ivóvizet, mert minden csepp számít.

A hurrikán várhatóan kedd este éri el Kuba keleti partvidékét, majd szerdán a Bahamákat. A kubai hatóságok mintegy 600 ezer ember evakuálásához kezdtek hozzá, miután a part menti tartományokban - köztük Santiagóban és Guantánamóban - hurrikánriadót rendeltek el. Haitin továbbra is érvényben van a trópusi viharriasztás.

Kezdőlap    Külföld    Egyszerre szép és rémisztő belülről az évszázad pusztító hurrikánja – videó

időjárás

jamaica

légierő

hurrikán

melissa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fél órán át keresték a magyarokkal lezuhant kenyai gépet – drámai részletek a tragédiáról

Fél órán át keresték a magyarokkal lezuhant kenyai gépet – drámai részletek a tragédiáról
Lezuhant egy Cessna Caravan típusú repülőgép Kenyában, a fedélzetén 8 magyar és 2 német turistával, valamint a kenyai pilótával.
 

Nyolc magyar áldozata van a kenyai repülőszerencsétlenségnek – videó

Tragédiák sorát követte a magyarokkal repülő kenyai kisgép lezuhanása

Helyszíni beszámolók a magyarokkal lezuhant kenyai gép tragédiájáról

Újabb borzalmas videó a magyar áldozatokat követelő kenyai repülőszerencsétlenségről

Orbán Viktor is reagált a kenyai repülőszerencsétlenségre

VIDEÓ
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.28. kedd, 18:00
Kaderják Péter
a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tovább száguld a magyar tőzsde sztárja

Tovább száguld a magyar tőzsde sztárja

Sűrű ez a hét a részvénypiacot befolyásoló események szempontjából, Donald Trump ázsiai körútja tovább folytatódik, és tegnap már nagyot emelkedett a piac a Kínával kapcsolatos potenciális kereskedelmi megállapodás hírére. Ma már kevésbé jó a hangulat, zömmel estek az ázsiai tőzsdék és Európában sincs egyértelmű irány, miközben a befektetők az amerikai elnök és a frissen kinevezett japán miniszterelnök közötti találkozót várják. Mindeközben érkeznek a héten a nagy technológiai cégek gyorsjelentései, és a Fed is kamatdöntő ülést tart, tehát bőven lesz mire figyelni a következő napokban. A magyar tőzsdén ma is folytatódik a Rába elképesztő ralija, de a NAP árfolyama is nagyot emelkedik. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális lesz, amikor kidurran a lakáspiaci lufi Magyarországon: már 2025-ben megvan rá az esély?

Brutális lesz, amikor kidurran a lakáspiaci lufi Magyarországon: már 2025-ben megvan rá az esély?

Szerte a világban ingatlanpiaci durranástól félnek az elemzők és a közgazdászok. Most egy magyar ingatlanok magyarázta el, hogy valban fenyeget-e ez a veszély.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Strongest storm of the year closes in on Jamaica with warnings of 'catastrophic' conditions

Strongest storm of the year closes in on Jamaica with warnings of 'catastrophic' conditions

Three people have died as Hurricane Melissa approaches, with one tourist telling the BBC: "You do get a real sense that something incredibly serious is about to happen."

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 28. 14:20
Fél órán át keresték a magyarokkal lezuhant kenyai gépet – drámai részletek a tragédiáról
2025. október 28. 14:09
Egy magyar újságíró halt meg a Magas-Tátrában hétvégén
×
×
×
×