Már Bermudán tombol a halálos Melissa hurrikán – videó

A Bermudákon az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) óránkénti 165 kilométeres szélsebességet mért. A Bahamákon a riasztást feloldották.

Haitin, amelyet a hurrikán következtében erős esőzések sújtottak, legalább 30 ember, köztük tíz gyermek halt meg, és húszan eltűntek a helyi hatóságok csütörtökön közzétett új jelentése szerint. A halálesetek többségét – huszonhármat – egy folyó áradása okozta az ország délnyugati részén.

The worst of #hurricane Melissa is battering Bermuda.

Peak wind gusts so far:

National Museum: 98 MPH

L.F. Wade Airport: 69 MPH

14,463 BELCO customers have lost power (40% of their base) pic.twitter.com/hXt0xoGPic — Mike Seidel (@mikeseidel) October 31, 2025

Kubában szerdától nekiláttak a törmelékkel borított utcák takarításának. Santiago de Cubában, az ország második legnagyobb városában házak dőltek össze, miután a bádogtetők nem bírták a terhelést. A városban nincs áram, számos távvezetékoszlop ledőlt.

Miguel Diaz-Canel kubai elnök közölte, hogy a hurrikán jelentős károkat okozott, de a hatóságok szerint nem voltak áldozatok.

A Melissa, amely 5-ös kategóriájú hurrikánként, óránkénti 300 kilométeres szélsebességgel érte el Jamaicát, az elmúlt 90 év legerősebb trópusi vihara volt a szigetországban.

„Hatalmas, példátlan pusztítást végzett az infrastruktúrában, az ingatlanokban, az utakban, a kommunikációs és energiaellátó hálózatokban” – nyilatkozta Kingstonban Dennis Zulu, az ENSZ karibi koordinátora, aki szerint a 2,8 millió lakosú szigeten egymillió ember érintett a trópusi vihar.

Dana Morris Dixon információs miniszter csütörtök esti tájékoztatása szerint eddig 19 halálos áldozatról tudnak Jamaicán. Desmond McKenzie helyi önkormányzati miniszter szerint ugyanakkor további áldozatokra is számítanak. Mint mondta, sok lakos még mindig nem tudta felvenni a kapcsolatot szeretteivel.

Melissa continues to hold together as a 100mph hurricane. At least at this point it will brush Bermuda and Newfoundland and not bring its full fury. An incredible storm that has only expanded its wind field and the harsh realities of aftermath continue. pic.twitter.com/26gdtNOpPR — Jim Cantore (@JimCantore) October 30, 2025

A kormány szerint a jamaicai hadsereg azon dolgozik, hogy megtisztítsa az elzárt utakat. Közben fokozatosan érkeznek a külföldi segélyek.

Az Egyesült Államok mentőcsapatokat, valamint létfontosságú ellátmányt küldött az érintett területekre - közölte Marco Rubio amerikai külügyminiszter.

Az Egyesült Királyság 2,8 millió euró értékű sürgősségi pénzügyi segítséget nyújt az érintett országoknak, Franciaország pedig szintén segélyszállítmányt küld Jamaicára.