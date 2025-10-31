ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.22
usd:
335.63
bux:
107067
2025. október 31. péntek Farkas
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az amerikai Nemzeti Óceanográfiai és Atmoszférakutató Hivatal (NOAA) műholdfelvétele a Jamaicától délnyugatra haladó Melissa névre keresztelt trópusi viharról 2025. október 28-án.
Nyitókép: MTI/AP/NOAA

Már Bermudán tombol a halálos Melissa hurrikán – videó

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Melissa hurrikán csütörtök este elérte Bermudát, miután pusztító útján átsöpört Jamaicán, Kubán és Haitin, ahol legalább harmincan meghaltak.

A Bermudákon az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) óránkénti 165 kilométeres szélsebességet mért. A Bahamákon a riasztást feloldották.

Haitin, amelyet a hurrikán következtében erős esőzések sújtottak, legalább 30 ember, köztük tíz gyermek halt meg, és húszan eltűntek a helyi hatóságok csütörtökön közzétett új jelentése szerint. A halálesetek többségét – huszonhármat – egy folyó áradása okozta az ország délnyugati részén.

Kubában szerdától nekiláttak a törmelékkel borított utcák takarításának. Santiago de Cubában, az ország második legnagyobb városában házak dőltek össze, miután a bádogtetők nem bírták a terhelést. A városban nincs áram, számos távvezetékoszlop ledőlt.

Miguel Diaz-Canel kubai elnök közölte, hogy a hurrikán jelentős károkat okozott, de a hatóságok szerint nem voltak áldozatok.

A Melissa, amely 5-ös kategóriájú hurrikánként, óránkénti 300 kilométeres szélsebességgel érte el Jamaicát, az elmúlt 90 év legerősebb trópusi vihara volt a szigetországban.

„Hatalmas, példátlan pusztítást végzett az infrastruktúrában, az ingatlanokban, az utakban, a kommunikációs és energiaellátó hálózatokban” – nyilatkozta Kingstonban Dennis Zulu, az ENSZ karibi koordinátora, aki szerint a 2,8 millió lakosú szigeten egymillió ember érintett a trópusi vihar.

Dana Morris Dixon információs miniszter csütörtök esti tájékoztatása szerint eddig 19 halálos áldozatról tudnak Jamaicán. Desmond McKenzie helyi önkormányzati miniszter szerint ugyanakkor további áldozatokra is számítanak. Mint mondta, sok lakos még mindig nem tudta felvenni a kapcsolatot szeretteivel.

A kormány szerint a jamaicai hadsereg azon dolgozik, hogy megtisztítsa az elzárt utakat. Közben fokozatosan érkeznek a külföldi segélyek.

Az Egyesült Államok mentőcsapatokat, valamint létfontosságú ellátmányt küldött az érintett területekre - közölte Marco Rubio amerikai külügyminiszter.

Az Egyesült Királyság 2,8 millió euró értékű sürgősségi pénzügyi segítséget nyújt az érintett országoknak, Franciaország pedig szintén segélyszállítmányt küld Jamaicára.

Kezdőlap    Külföld    Már Bermudán tombol a halálos Melissa hurrikán – videó

hurrikán

bermuda

melissa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: a helyzet rosszabb volt egy évvel ezelőtt

Orbán Viktor: a helyzet rosszabb volt egy évvel ezelőtt

A miniszterelnök a Kossuth rádióban kezdte pénteki munkanapját; a vele készült interjúban szó esett Európa biztonsági helyzetéről, a béketörekvésekről, a kormányfő hét eleji római és a jövő heti washingtoni látogatásról, a magyar gazdaságpolitikáról, illetve a 14. havi nyugdíj bevezetés részleteiről.
 

Orbán Viktor: két közgazdasági iskola küzdelme zajlik

Orbán Viktor: lesz 14. havi nyugdíj, megduplázzuk a nevelőszülőknek járó pénzt

Árrésstop a sertésmájkrémtől a bébiételig: itt a lista az újdonságokról

Orbán Viktor: Micsoda állapotok!

VIDEÓ
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.31. péntek, 18:00
Hegedűs Katalin
egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet oktatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pluszban nyitott a magyar tőzsde, történelmi csúcson a japán részvénypiac

Pluszban nyitott a magyar tőzsde, történelmi csúcson a japán részvénypiac

Csütörtökön lefordultak az amerikai tőzsdék, miután a befektetők aggódtak a nagy amerikai tech cégek brutális AI-beruházásai miatt. A rossz hangulat azonban nem ragadt át az ázsiai piacokra, a japán részvények vezették az ázsiai emelkedést pénteken, miután a befektetők értékelték Washington és Peking közötti megállapodásokat. A felek egyfajta kereskedelmi megállapodásra jutottak a csütörtöki, Dél-Koreában tartott találkozón, enyhítve ezzel a ritkaföldfémek körüli vitát.  Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy bejelentést tett Kapu Tibor: így van most a magyar űrhajós

Nagy bejelentést tett Kapu Tibor: így van most a magyar űrhajós

A kutatóűrhajós szerint a misszió végén volt a legmotiváltabb, ugyanis a kísérletek rendkívül sikeresek voltak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Andrew loses 'prince' title and home as Virginia Giuffre's brother calls for further investigation

Andrew loses 'prince' title and home as Virginia Giuffre's brother calls for further investigation

Sky Roberts welcomes the King's moves, but says: "We have to have some sort of investigation that goes further into this."

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 31. 08:37
Új hír az amerikai atomfegyvertesztek újrakezdéséről
2025. október 31. 08:16
Peking nyíltan zsarolja a német ipart
×
×
×
×