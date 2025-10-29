ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 29. szerda
A közelgő vihar szele fújja egy pálmafa leveleit.
Nyitókép: Pexels

Döbbenetes erővel tombolt Jamaicán a Melissa hurrikán – videók

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A tomboló trópusi vihar óránként közel 300 kilométeres széllel és áradásszerű csapadékkal csapott le a karibi szigetországra, most folytatja útját Kuba felé.

Földcsuszamlások, heves esőzések, utakra zuhant sziklák, kidőlt fák, letépett háztetők és áramkimaradások nehezítik az életet Jamaicán, miután a Melissa hurrikán elérte a szigetet New Hope közelében – írja az AP híradása nyomán a szeretlekmagyarorszag.hu.

A trópusi vihar 295 km/h-s széllel érkezett meg a szigetországhoz, ezzel két rekordot is megdöntve: egyrészt a szélsebességi rekordot, másrészt a központi légnyomási rekordot 892 millibarral. Utóbbi 90 év után dőlt meg, az eddigi csúcsot Floridában mérték, 1935-ben. Ejtőszondás vizsgálattal megállapították, hogy

körülbelül 200 méteres magasságban a széllökések sebessége a 405 km/h-t is elérte.

A jamaicai hatóságok közlése szerint 15 ezer embernek kellett menedéket keresnie a vihar idejére, és mintegy 540 ezren maradtak áram nélkül, ami több, mint a lakosság háromnegyede.

Edmund Bartlett turisztikai miniszter bejelentette, jó hír, hogy egyelőre nem tudni a viharral összefüggő halálesetekről a Melissa partot érése óta. Azt viszont hangsúlyozta, hogy lesújtóak a jelentések az érintett területekről. Desmond McKenzie, a jamaicai Katasztrófakockázat-kezelési Tanács alelnöke leszögezte:

„Az okozott károk mértékéről még nagyon korai lenne becsléseket közölni.”

Andrew Holness miniszterelnök szerint nincs olyan infrastruktúra a régióban, ami képes lenne ellenállni egy 5-ös erősségű hurrikánnak, valamint most a helyreállítás gyorsasága a legnagyobb kérdés.

A Melissa immáron 4-es erősségűvé „szelídülve” halad tovább Kuba felé, és néhány órán belül eléri a sziget keleti területeit. Azonban mivel a vihar az óramutató járásával ellentétes irányba forog, viharhullámokat is hozhat Jamaica északi partvidékére.

