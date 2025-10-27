ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.61
usd:
335.16
bux:
0
2025. október 27. hétfő Szabina
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Feldühödött méhraj támadt egy családra, ketten is belehaltak a több száz csípésbe

Infostart

Egy brazil nő teherautójával egy kaptárba borult, és a szüleit is megtámadták a méhek, amikor a segítségére siettek.

Egy méhraj megtámadott egy brazil nőt és a szüleit, amikor előbbi teherautójával egy földúton haladt a Vacaria nevű település közelében. Az 54 éves Silvana da Fátima Braganca da Luz elvesztette uralmát teherautója felett, majd a jármű egy méhkaptárba borult – írja a liner.hu.

A baleset után egy szomszéd lett figyelmes arra, hogy valaki kiáltozik, így azonnal értesítette a mentőket, valamint a nő szüleit, akik egy közeli birtokon éltek. A balesetet szenvedő nő édesapja és édesanyja előbb odaértek a helyszínre, mint a hatóságok. Segíteni szerettek volna a lányuknak, de a méhraj őket is megtámadta.

A helyi tűzoltóság közleménye szerint a nőt és szüleit több száz méhcsípés érhette, de amikor a riasztott mentőegység megérkezett a helyszínre, Silvana még életben volt, vagyis nem halt bele abba, hogy a járművével felborult.

Nem sokkal később azonban belehalt a rengeteg csípésbe, míg édesapját kritikus állapotban szállították kórházba, ahol másnap elhunyt.

Silvana édesanyja túlélte a támadást, miután orvosi ellátást kapott.

A rendőrség még vizsgálja a baleset körülményeit, különös tekintettel arra, hogy mi okozhatta a jármű irányíthatatlanná válását.

Kezdőlap    Külföld    Feldühödött méhraj támadt egy családra, ketten is belehaltak a több száz csípésbe

brazília

méh

tragédia

teherautó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Robert Fico kénytelen nemet mondani a Patriótáknak az Európai Parlamentben

Robert Fico kénytelen nemet mondani a Patriótáknak az Európai Parlamentben

Robert Fico szlovák miniszterelnök pártja, a Smer végül nem csatlakozik az Európai Parlament Patrióták Európáért frakciójához – számolt be róla Eduard Chmelár politikai elemző, a kormányfő egykori tanácsadója. A döntés hátterében a szlovák kormánypárt baloldali, posztkommunista szárnya áll. Azzal együtt, ha nem is formálisan, de létrejöhet az Európai Unióban az Orbán Viktor–Andrej Babiš–Robert Fico tengely.
 

Szakértő: jogos a szkepszis, meg tud-e valósulni az európai migrációs paktum

Nagy áttörés a vámháborúk ügyében, az Egyesült Államok Kínával és Indiával is megegyezhetett

Nagy áttörés a vámháborúk ügyében, az Egyesült Államok Kínával és Indiával is megegyezhetett

Az amerikai pénzügyminiszter szerint lekerülhet a napirendről a Kínát célzó büntetővám, mert megállapodtak egymással a felek, India pedig nem vesz orosz kőolajat. Donald Trump amerikai elnök Malajziában kezdte ázsiai útját, a héten találkozhat Hszi Csin-ping kínai elnökkel Dél-Koreában.
 

Donald Trump maláj tánca felrobbantotta a közösségi médiát

Ismét fellángoltak a harcok, Pakisztán háborúval fenyegette meg Afganisztánt

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Felébredt álmából a forint

Felébredt álmából a forint

Csendes, de gyenge héten van túl a forint, amely a dollárral és az euróval szemben egyaránt enyhén leértékelődött. Történt mindez annak ellenére, hogy az MNB október 21-i kamatdöntő ülésén változatlanul 6,5 százalékon hagyta az alapkamatot, a régiós és fejlett országokkal szemben megmaradó jelentős kamatkülönbözet ugyanis továbbra is erősíti a hazai devizát. A magyar jegybank döntése stabilan tartotta a devizapiacokat, így az elmúlt héten viszonylag szűk sávban mozgott az árfolyam. A mai napot erősödéssel kezdi a forint, de az árfolyamokat leginkább az európai gazdaságról érkező hírek befolyásolhatják majd.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Keményen üzent Magyarországnak Trump erős embere: itt az orosz olaj vége, nem lehet halogatni a leválást

Keményen üzent Magyarországnak Trump erős embere: itt az orosz olaj vége, nem lehet halogatni a leválást

Az Egyesült Államok arra szólította fel Magyarországot, Törökországot és Szlovákiát, hogy dolgozzanak ki stratégiát az orosz energiafüggőség csökkentésére.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
International troops won't want to enforce Gaza peace, says King of Jordan

International troops won't want to enforce Gaza peace, says King of Jordan

King Abdullah tells the BBC there would need to be peace in Gaza before any international forces were deployed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 27. 08:36
Sorozatosan zuhannak le az amerikai légierő gépei: újabb két katasztrófa, most a Nimitzen
2025. október 27. 08:24
Orbán Viktor Rómából üzent, hétfőn találkozik a Szentatyával és az olasz kormányfővel
×
×
×
×