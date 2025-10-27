Feldühödött méhraj támadt egy családra, ketten is belehaltak a több száz csípésbe

Egy méhraj megtámadott egy brazil nőt és a szüleit, amikor előbbi teherautójával egy földúton haladt a Vacaria nevű település közelében. Az 54 éves Silvana da Fátima Braganca da Luz elvesztette uralmát teherautója felett, majd a jármű egy méhkaptárba borult – írja a liner.hu.

A baleset után egy szomszéd lett figyelmes arra, hogy valaki kiáltozik, így azonnal értesítette a mentőket, valamint a nő szüleit, akik egy közeli birtokon éltek. A balesetet szenvedő nő édesapja és édesanyja előbb odaértek a helyszínre, mint a hatóságok. Segíteni szerettek volna a lányuknak, de a méhraj őket is megtámadta.

A helyi tűzoltóság közleménye szerint a nőt és szüleit több száz méhcsípés érhette, de amikor a riasztott mentőegység megérkezett a helyszínre, Silvana még életben volt, vagyis nem halt bele abba, hogy a járművével felborult.

Nem sokkal később azonban belehalt a rengeteg csípésbe, míg édesapját kritikus állapotban szállították kórházba, ahol másnap elhunyt.

Silvana édesanyja túlélte a támadást, miután orvosi ellátást kapott.

A rendőrség még vizsgálja a baleset körülményeit, különös tekintettel arra, hogy mi okozhatta a jármű irányíthatatlanná válását.