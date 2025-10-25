ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 25. szombat
Tûzoltók küzdenek a lángok megfékezésén egy kijevi lakóházat ért orosz légitámadást követõen 2025. október 10-én. Az ukrán hatóságok közlése szerint a fõvárost ért támadásban legkevesebb 12 ember megsebesült.
Nyitókép: MTI/AP/Dan Basakov

Kijevben érte az orosz bombázás a német gazdasági minisztert

Infostart / MTI

Óvóhelyen kellett menedéket keresnie Katherina Reiche német gazdasági miniszternek kijevi látogatása során a szombatra virradóra bekövetkezett orosz légicsapások miatt.

Szombati sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy ez megrázó élmény volt számára, de sajnos hozzátartozik az ukránok mindennapjaihoz.

"Ez az éjszaka újfent világosan megmutatta nekem, hogy az orosz légicsapások az ukrán lakosság megtörését szolgálják" - hangoztatta a német tárcavezető, aki egy gazdasági küldöttség élén érkezett pénteken Kijevbe.

Az ukrán fővárosra mért éjszakai légicsapásban a legfrissebb adatok szerint legkevesebb két ember vesztette életét, és 13-an megsebesültek.

Reiche veszélyesnek nevezte az energetikai és fűtési infrastruktúrára mért csapásokat a tél beállta előtt, s Németország segítségét ígérte a megrongált, illetve elpusztított létesítmények újjáépítésében.

Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök azzal vádolta Oroszországot, hogy "humanitárius katasztrófát akar előidézni Ukrajnában a tél beköszöntéhez időzítve".

