Történelmi pillanat, 500 éve nem történt ilyen – fotó

A Vatikán Állam területén található és a pápaválasztás helyszíneként ismert Sixtus-kápolnában latin és angol nyelven mondott imát XIV. Leó pápa, III. Károly és az anglikán egyház második számú vezetője Stephen Cotrell yorki érsek.

Nem volt jelen Canterbury érseke, Sarah Mulley, aki jövő tavasszal lép szolgálatba, de az imán részt vett Rosie Frew, a skót episzkopális egyház képviselője, Vincent Nichols westminsteri érsek és Leo Cushley, aki Saint Andrews és Edinburgh érseke.

A kápolnában elhangzott imádságok a teremtett világ és a remény témáját érintették: a környezetvédelem III. Károly uralkodói programjának középpontjában áll, és az idén elhunyt Ferenc pápa számára is elsőrendű volt. A remény a most zajló jubileumi szent év mottóját képzi.

A szertartáson többek között Szent Ambrus és Szent John Henry Newman műveiből olvastak fel, valamint Szent Pál rómaiakhoz írt leveléből, amelyet Yvette Cooper brit külügyminiszter olvasott fel. Az anglikánról a katolikus hitre áttért Szent John Henry Newman november elsején lesz az egyház doktora.

Az ökumenikus szertartáson a Sixtus-kápolna, a windsori kastély Szent Györgyről elnevezett kápolnája kórusa és a londoni Szent Jakab-palota királyi kápolnája kórusa énekelt.

III. Károly az alkalomra készült széken foglalt helyet, amelyet a brit korona díszített XIV. Leó pápai jelszavával együtt.

A Sixtus-kápolnát a Raffaello rajzai alapján készült reneszánsz faliszőnyegekkel díszítették ki, amelyek november 4-ig a kápolnában lesznek láthatók.

A közös ima rendkívüli egyháztörténeti jelentőséggel bír, mivel ilyesmire nem volt példa azóta, hogy VIII. Henrik király a tizenhatodik században szakított Rómával, és külön törvények alapján saját magát tette meg az új anglikán államegyház vezetőjévé. Az egyházszakadás után brit uralkodó 2010-ben fogadott először katolikus egyházfőt, amikor sor került II. Erzsébet és XVI. Benedek találkozójára.

A mostani közös ima előtt XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta III. Károlyt és hitvesét, Kamillát. Az egymásnak átadott ajándékok között egy-egy orchidea is szerepelt: a király a saját birtokán ülteti el, a pápának adott virág pedig Castel Gandolfo pápai birtokára kerül, ahol a Ferenc pápa megálmodta Áldott légy nevű kertben ültetik el.

III. Károly a Vatikánból a római városfalakon kívüli Szent Pál-bazilikába ment tovább, ahol megkapta az uralkodóknak járó Royal confratel címet az anglikán és a katolikus egyház közötti lelki kötelék jelképeként.

A király felajánlotta a pápának a windsori palota Szent György-kápolna Papal confrater címét, amit az egyházfő elfogadott.

A Pál-apostol sírját őrző bazilikát a mellette álló bencés apátsággal együtt az egyházszakadásig szoros kötelék fűzte az angol koronához. A késő középkortól az angol király gondoskodott Szent Pál sírjának fenntartásáról a bazilika és a kolostor oltalmazójaként.

A Szent Pál-bazilikában is külön széket készítettek III. Károly számára, amelyet mostantól számára és örökösei számára tartanak fent.

A brit uralkodói pár látogatását eredetileg tavaszra tervezték Ferenc pápa Áldott légy kezdetű, a teremtett világ védelméről szóló enciklikájának tizedik évfordulója alkalmából, de az argentin pápa halála miatt mostanra halasztották.