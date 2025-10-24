ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.25
usd:
336.37
bux:
0
2025. október 24. péntek Salamon
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumának elnöke az MCC felújított nagyváradi képzési központjának avatóünnepségén tartott panelbeszélgetésen 2025. június 5-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Orbán Balázs: Magyarország készen áll a budapesti békecsúcs megrendezésére

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A békemenettel Magyarország azt üzente a világnak, hogy készen áll a budapesti békecsúcs megrendezésére – jelentette ki Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója csütörtökön Brüsszelben.

Orbán Balázs az uniós csúcstalálkozó alkalmából magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: Magyarország célja, hogy létre tudjon jönni a budapesti békecsúcs, és hogy végre le tudják zárni az orosz–ukrán konfliktust. „Csak a tárgyalások visznek közelebb a békéhez. Ha nincs tárgyalás, akkor semmi esélyünk nincs közelebb jutni a békéhez” – fogalmazott.

Közölte: Magyarországnak Európával, az európai pozícióval van problémája. Morálisan és racionalitási szempontból is tarthatatlan az európai pozíció, mert miközben békéről és mielőbbi megegyezésről beszélnek, közben elutasítják a kommunikációt a háborúban részt vevő felek egyikével. Lehet, hogy mindenki békéről beszél, de nem mindenki gondolja komolyan. Itt van egy lehetőség a békére, azonban valakik ez ellen beszélnek, ez ellen dolgoznak, valaki meg emellett beszél, és ezért dolgozik – jegyezte meg.

„Budapest mindenki számára nyitott. Ha a két tárgyaló fél bárki mást meg szeretne hívni, akkor a béke érdekében mi mindenkinek a fogadására készek vagyunk”

– jelentette ki. Szavai szerint a magyar miniszterelnök az Európai Tanács ülésén is amellett érvel, hogy ez szinte az utolsó esélye Európának. A háborús stratégia helyett egy másik megközelítést kellene alkalmazni. Magyarország véleménye szerint európai-orosz tárgyalásokat is kellene kezdeni, ezzel is támogatva az amerikai békekezdeményezéseket, nem pedig azzal ellentétesen dolgozni.

„Amíg közelebb kerülünk a tűzszünethez, illetőleg a béketárgyalásokhoz és a hosszú távú rendezéshez, addig mi támogatjuk az amerikai pozíciót” – fogalmazott Orbán Balázs, majd közölte: Magyarország azt reméli, hogy sikerrel jár az amerikai elnök békekezdeményezése. Ha a kommunikációs és diplomáciai manőverek olyan szakaszba jutnak, hogy az amerikai és az orosz elnök Alaszka után újra találkozik, akkor Budapest készen áll megrendezni a békecsúcsot.

Azzal összefüggésben, hogy az Európai Unió Tanácsa csütörtökön elfogadta az Oroszország elleni 19. szankciós csomagot, Orbán Balázs rámutatott:

az uniós megszorítóintézkedések ellenére Oroszország nem omlott össze. A szankciók tönkreteszik Európát, és nem teszik tönkre Oroszországot.

Oroszország az uniós szankciók ellenére is képes finanszírozni a háborús kiadásait. Magyarország azt mondja, hogy egy ilyen típusú szankciós politikának nincs értelme – szögezte le.

Az orosz energiáról való uniós leválással kapcsolatban Orbán Balázs azt mondta, ha ez bekövetkezne, akkor az EU versenyképességi romlása még gyorsabb lenne, mint a háború kezdetét követő elmúlt három és fél évben. Egy ilyen intézkedés ellen Magyarország minden rendelkezésére álló eszközzel tiltakozni fog. Tiltakozni fog azért, mert „nem engedhetjük meg, hogy Magyarország és a magyar emberek fizessék meg egy olyan háborúnak az árát, amihez semmi közünk, és ami egyébként nem visz minket közel semmilyen konfliktus lezárásához” – jelentette ki.

A tervezett ukrán uniós tagsággal kapcsolatban Orbán Balázs azt mondta: az intézkedés azt célozza, hogy könnyebb legyen pénzt adni Ukrajnának. „Ez szerintünk egy olyan dolog, ami nem jó egész Európa számára, de a magyar emberek számára sem, ezért mi ezt a megközelítést ellenezzük” – tette hozzá nyilatkozatában a miniszterelnök politikai igazgatója.

Kezdőlap    Külföld    Orbán Balázs: Magyarország készen áll a budapesti békecsúcs megrendezésére

ukrajna

orbán viktor

háború

orbán balázs

békemenet

trump-putyin-csúcs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Romsics Ignác: 1956 sokkal szerethetőbb ünnep lehetne ma, mint amilyen lett

Romsics Ignác: 1956 sokkal szerethetőbb ünnep lehetne ma, mint amilyen lett

Nem volt reális lehetőség arra, hogy Magyarország a szovjet érdekszférából kiugorjon. Elsősorban azért nem, mert a szovjetek ragaszkodtak ehhez, másodsorban pedig a Nyugat, elsősorban az Egyesült Államok számára nem volt olyan fontos a térség vagy Magyarország hovatartozása, hogy ezért komolyan megmozduljon – vélte Romsics Ignác történész, akadémikus az InfoRádió Aréna című műsorában 1956-ra emlékezve.
 

Rendbontás nélkül zajlottak az október 23-i tömegrendezvények – percről percre

Magyar Péter a Hősök terén: "egy nép ki merte mondani, elég volt"

Orbán Viktor október 23-án a Kossuth téren: "a magyar az a nép, amely soha nem adja fel önmagát"

Itt visszanézheti Orbán Viktor október 23-i beszédét

Így húztak át a Gripenek, alacsonyan, a Kossuth téri ünneplők felett – videó, fotók

Karácsony Gergely: csak az együvé tartozása ad egy nemzetnek bátorságot, és csak egy bátor nemzet lehet szabad

Orbán Viktor az EU-csúcson: Magyarország nem megy háborúba

Orbán Viktor az EU-csúcson: Magyarország nem megy háborúba

A budapesti békecsúcs kapcsán várakozó állásponton vagyunk. Magyarország nem támogatja, hogy az EU megkezdje Ukrajnával a csatlakozási tárgyalásokat – nyilatkozta Orbán Viktor Brüsszelben, az egynapos uniós csúcstalálkozó után péntek hajnalban. A miniszterelnök beszélt a levélváltásáról is Vlagyimir Putyinnal.
 

Orbán Balázs: Magyarország készen áll a budapesti békecsúcs megrendezésére

Az EU elfogadta az Oroszországot célzó 19. szankciós csomagot

Volodimir Zelenszkij: közel a döntés a befagyasztott vagyonokról

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zárul a jövedelmi és a vagyoni olló – a középosztály gyarapodott a legjobban

Zárul a jövedelmi és a vagyoni olló – a középosztály gyarapodott a legjobban

Erős felütéssel a címében olvashattuk a minap a Portfolio elemzését, mely szerint „Teljesen kettészakadt Magyarország: a gazdagok egyre gazdagabbak, de a többség csak lassan jut egyről a kettőre”. Az állítást a szerző az Európai Központi Bank által vezetett kutatás eredményeiből felépített adatbázis, a Distributional Wealth Accounts adataira alapozta. Csakhogy érdemes figyelembe venni ennek a kutatásnak a korlátait, amellett, hogy ugyanebből az adatbázisból kiolvasható más információk egészen más irányú következtetésre vezetnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Riasztott a HungaroMet: itt a radikális fordulat az időjárásban, ez sok hosszú hétvégézőnek rossz hír

Riasztott a HungaroMet: itt a radikális fordulat az időjárásban, ez sok hosszú hétvégézőnek rossz hír

Hidegfront érkezik péntekre, amely csapadékos, zivataros időt és erős szelet hoz magával.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says trade talks with Canada 'terminated' over anti-tariffs advert

Trump says trade talks with Canada 'terminated' over anti-tariffs advert

Trump says the advert included former US president Ronald Regan speaking negatively about tariffs.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 24. 07:00
Orbán Viktor az EU-csúcson: Magyarország nem megy háborúba
2025. október 23. 21:47
Nincs kegyelem, nagy kitoloncolások kezdődhetnek Svédországban
×
×
×
×