Orbán Balázs: Magyarország készen áll a budapesti békecsúcs megrendezésére

Orbán Balázs az uniós csúcstalálkozó alkalmából magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: Magyarország célja, hogy létre tudjon jönni a budapesti békecsúcs, és hogy végre le tudják zárni az orosz–ukrán konfliktust. „Csak a tárgyalások visznek közelebb a békéhez. Ha nincs tárgyalás, akkor semmi esélyünk nincs közelebb jutni a békéhez” – fogalmazott.

Közölte: Magyarországnak Európával, az európai pozícióval van problémája. Morálisan és racionalitási szempontból is tarthatatlan az európai pozíció, mert miközben békéről és mielőbbi megegyezésről beszélnek, közben elutasítják a kommunikációt a háborúban részt vevő felek egyikével. Lehet, hogy mindenki békéről beszél, de nem mindenki gondolja komolyan. Itt van egy lehetőség a békére, azonban valakik ez ellen beszélnek, ez ellen dolgoznak, valaki meg emellett beszél, és ezért dolgozik – jegyezte meg.

„Budapest mindenki számára nyitott. Ha a két tárgyaló fél bárki mást meg szeretne hívni, akkor a béke érdekében mi mindenkinek a fogadására készek vagyunk”

– jelentette ki. Szavai szerint a magyar miniszterelnök az Európai Tanács ülésén is amellett érvel, hogy ez szinte az utolsó esélye Európának. A háborús stratégia helyett egy másik megközelítést kellene alkalmazni. Magyarország véleménye szerint európai-orosz tárgyalásokat is kellene kezdeni, ezzel is támogatva az amerikai békekezdeményezéseket, nem pedig azzal ellentétesen dolgozni.

„Amíg közelebb kerülünk a tűzszünethez, illetőleg a béketárgyalásokhoz és a hosszú távú rendezéshez, addig mi támogatjuk az amerikai pozíciót” – fogalmazott Orbán Balázs, majd közölte: Magyarország azt reméli, hogy sikerrel jár az amerikai elnök békekezdeményezése. Ha a kommunikációs és diplomáciai manőverek olyan szakaszba jutnak, hogy az amerikai és az orosz elnök Alaszka után újra találkozik, akkor Budapest készen áll megrendezni a békecsúcsot.

Azzal összefüggésben, hogy az Európai Unió Tanácsa csütörtökön elfogadta az Oroszország elleni 19. szankciós csomagot, Orbán Balázs rámutatott:

az uniós megszorítóintézkedések ellenére Oroszország nem omlott össze. A szankciók tönkreteszik Európát, és nem teszik tönkre Oroszországot.

Oroszország az uniós szankciók ellenére is képes finanszírozni a háborús kiadásait. Magyarország azt mondja, hogy egy ilyen típusú szankciós politikának nincs értelme – szögezte le.

Az orosz energiáról való uniós leválással kapcsolatban Orbán Balázs azt mondta, ha ez bekövetkezne, akkor az EU versenyképességi romlása még gyorsabb lenne, mint a háború kezdetét követő elmúlt három és fél évben. Egy ilyen intézkedés ellen Magyarország minden rendelkezésére álló eszközzel tiltakozni fog. Tiltakozni fog azért, mert „nem engedhetjük meg, hogy Magyarország és a magyar emberek fizessék meg egy olyan háborúnak az árát, amihez semmi közünk, és ami egyébként nem visz minket közel semmilyen konfliktus lezárásához” – jelentette ki.

A tervezett ukrán uniós tagsággal kapcsolatban Orbán Balázs azt mondta: az intézkedés azt célozza, hogy könnyebb legyen pénzt adni Ukrajnának. „Ez szerintünk egy olyan dolog, ami nem jó egész Európa számára, de a magyar emberek számára sem, ezért mi ezt a megközelítést ellenezzük” – tette hozzá nyilatkozatában a miniszterelnök politikai igazgatója.