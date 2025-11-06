Újabb uniós csapás az oroszoknak

Az Oroszország elleni büntetőintézkedések újabb elemeként az Európai Unió várhatóan még ezen a héten tovább szigorítja az orosz állampolgárokra vonatkozó vízumszabályokat: a jövőben csak egyszeri belépésre jogosító schengeni vízumot adnak ki számukra, humanitárius ügyekben vagy kettős – EU-s és orosz – állampolgárok esetében azonban lehetnek engedmények – írja a Portfolio.

Az Európai Bizottság már 2022-ben, az Ukrajna ellen indított invázióra válaszul felfüggesztette a vízumkönnyítési egyezményt Moszkvával, azóta pedig drágábbá és nehezebbé vált az eljárás.

Noha egyes uniós tagállamok – köztük a balti országok – teljesen kizárták az orosz látogatókat,

a vízumkiadás továbbra is nemzeti hatáskör, így teljes tilalom nem vezethető be uniós szinten.

Csak tavaly több mint félmillió orosz kapott schengeni vízumot, ami messze elmarad a háború megkezdése előtti, több mint négymilliós szinttől. A portál megjegyzi: Magyarország, Olaszország, Spanyolország és Franciaország továbbra is nagy számban ad ki vízumot oroszoknak.

A szigorítás a 19. uniós szankciócsomag része, amely a orosz diplomaták schengeni mozgását is korlátozza, ugyanis utazásaikat előre be kell jelenteniük. Az Európai Bizottság decemberben új uniós vízumstratégiát is bemutat majd, amely arra ösztönzi a tagállamokat, hogy vízum­politikájukat határozottabban érvényesítsék „az ellenséges országokkal szemben”.