2025. október 22. szerda Előd
Vlagyimir Putyin orosz elnök (b), Szergej Sojgu védelmi miniszter (j) és Nyikolaj Jevmenov, az orosz haditengerészet főparancsnoka (k) az orosz haditengerészet napjának alkalmából tartott szentpétervári flottadíszszemlén 2022. július 31-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Mihail Klimentyev

Az atomháborút gyakorolja Vlagyimir Putyin, készül a NATO is

Infostart / MTI

Gyakorlatot tartottak az orosz hadászati nukleáris erők Vlagyimir Putyin elnök irányításával - közölte szerdán a Kreml. Mindeközben a NATO is gyakorlatozik, Ukrajna és Oroszország közelében.

A gyakorlaton több interkontinentális ballisztikus és légi állomásoztatású "szárnyas" rakétát indítottak. Bevetették a Jarsz komplexumot a pleszecki űrrepülőtérről - a célpont a kamcsatkai Kura lőtér volt -, a Brjanszk tengeralattjárót a Barents-tenger vizein, valamint Tu-95MS típusú hadászati rakétahordozó repülőgépeket is.

Az elnök a vezérkar ülésén közölte, hogy a gyakorlat a tervek szerint zajlott. Hangsúlyozta, hogy a nukleáris erők irányítását az előzetesen elfogadott menetrend szerint gyakorolták el.

Az indításokat a Nemzeti Védelmi Parancsnokság felügyelte. A Kreml közleménye szerint a gyakorlattal a felkészültség szintjét és a csapatok irányításával kapcsolatos gyakorlati készségeket ellenőrizték, minden feladatot végrehajtottak.

Külföld    Az atomháborút gyakorolja Vlagyimir Putyin, készül a NATO is

vlagyimir putyin

hadgyakorlat

atomcsapás

orosz hadsereg

Decembertől jelentősen bővülhet a háziorvosok, gyógyszerészek és bizonyos szakdolgozók hatásköre

Bővíti a kormány a háziorvosok kompetenciáit, akik – a tervek szerint – decembertől már bizonyos laborvizsgálatokat is elrendelhetnek, mint például a prosztata specifikus antigén vagy az LDL-koleszterin szintjének mérését, valamint a csontsűrűség méréshez szükséges dexa-vizsgálatra való beutalást is intézhetnek. Mindemellett elkészültek a gyógyszerészi gondozás szakmai irányelvei is – hangzott el egy budapesti sajtóháttérbeszélgetésen.
 

Már „törvényesült” is Orbán Viktor hétfői gyermekvédelmi ígérete

Robert Fico: Brüsszel álljon a budapesti Trump–Putyin-csúcs mellé!

A szlovák kormányfő szerint bizonyítékok vannak rá, hogy megpróbálják megakadályozni a Donald Trump és Vlagyimir Putyin közötti, Budapestre tervezett találkozót. Robert Fico szerint Brüsszel és több uniós ország is nyomást gyakorol Magyarországra, hogy tartsa be a Putyin elleni nemzetközi elfogatóparancsot.
 

Billeg a budapesti békecsúcs, téli háborúra készülnek a frontvonalon - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

A közeljövőben nem fog megvalósulni a Budapestre tervezett csúcstalálkozó Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közt, de egyelőre csúszásról és nem törlésről van szó. Trump elnök azt mondta: fölöslegesen nem akar találkozni Putyinnal, csak akkor, ha sikerül előrelépést elérni a háború lezárása felé. A fronton a téli háborúra készülnek: Ukrajna az energiaellátó infrastruktúrájának üzemeltetéséhez gyűjti a támogatást, az orosz haderő a jelek szerint egy nagyobb offenzíva végrehajtására készül, melynek Pokrovszk megszerzése lehet a célja. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai fejleményeivel.

Súlyos hatással lehet a Mol-tűzeset az üzemanyagárakra, léphet a kormány

A Mol Dunai Finomítójában október 21-én tűz ütött ki; hiány nem várható, de a kieső termelés áremelkedést okozhat, a kormány is figyeli.

Children among victims in Russian strikes, hours after Trump-Putin talks shelved

The drone and missile attacks on Ukraine came as the US president put on hold his plans for an imminent summit in Budapest.

