András herceg ügye: borzalmas eseményekről írt az egyik áldozat

Jeffrey Epstein szexuális bűncselekményeinek egyik volt áldozata, a floridai Virginia Giuffre - akkori nevén Virginia Roberts, aki az idén, 41 éves korában szintén öngyilkos lett - önéletrajzi könyvet írt, amiben részletesen leírja a szexuális visszaéléseket, amelyekről korábban is már beszélt. A nő 2014-ben pert indított András herceg ellen azon a címen, hogy Epstein 2001-ben és 2002-ben három alkalommal is szexuális kapcsolatra kényszerítette őt a herceggel.

A napokban brit lapok arról írtak, hogy András herceg 2011-ben édesanyja helyettes személyi titkárának, Ed Perkinsnek olyan üzeneteket küldött, amelyek szerint megbízta a személyi védelmét ellátó rendőrök egyikét azzal, hogy keressen terhelő adatokat Virginia Giuffre ellen, és ehhez megadta a nő bizalmas adatait (születési dátumát és amerikai társadalombiztosítási számát). Pénteken András herceg bejelentette, hogy nem használja többé királyi címeit, de az ellene felhozott vádakat továbbra is tagadja.

A BBC a megjelenése előtt hozzájutott a Nobody’s Girl címet viselő memoárhoz, amelyből néhány részletet közölt.

"Azokban az években, amiket velük töltöttem, számtalan gazdag, hatalmas embernek adtak kölcsön. Rendszeresen használtak és megaláztak – és néhány esetben fojtogattak, vertek és véresre sebeztek. Azt hittem, hogy szexrabszolgaként fogok meghalni" – írta a könyvben Giuffre. Még évtizedekkel később is emlékszik, mennyire félt Epsteintől és segítőjétől, a jelenleg 20 éves börtönbüntetését töltő Ghislaine Maxwelltől.

A könyvben Giuffre részletesen beszámol Epstein szadomazochista szexuális bántalmazásairól, amelyek „olyan nagy fájdalmat okoztak, hogy imádkoztam, hogy elájuljak”.

Azt is elmondja, hogy összesen három alkalommal szexelt András herceggel. Először 2001 márciusában találkozott vele.Aznap este egy londoni éjszakai klubba mentek Epsteinékkel négyesben, majd a hazafelé vezető úton Maxwell ezt mondta a kocsiban Giuffrének: „Amikor hazaérünk, azt kell csinálnod vele, amit Jeffrey-vel is szoktál”. Ezután került sor az első szexuális aktusra András herceggel.

Giuffre azt mondja, körülbelül egy hónappal később másodszor is lefeküdt András herceggel Epstein New York-i házában.

A harmadik alkalom elmondása szerint Epstein magánszigetén történt, ezt az esetet Giuffre „orgiának” nevezte. Ekkoriban ő körülbelül 18 éves volt, de rajta kívül ott vélt még nyolc másik lány, akik mind kiskorúak voltak, és angolul sem nagyon beszéltek.

A nő és a herceg 2022-ben peren kívüli egyességet kötöttek, ám András végig tagadta, hogy bármi rosszat tett volna.