ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.47
usd:
335.11
bux:
106933.5
2025. november 6. csütörtök Lénárd
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
2025. szeptember 16-án a londoni Westminster-apátság elõtt készített kép András hercegrõl, III. Károly brit uralkodó öccsérõl. András 2025. október 17-én bejelentette, hogy minden királyi titulusáról lemond, így a király egyetértésével a továbbiakban nem használja a királyi család tagjaként ráruházott címeket és kiváltságokat.
Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall

András herceg hivatalosan már nem herceg

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Hivatalosan is bejelentették csütörtökön, hogy a brit uralkodó, III. Károly király megvonta öccsétől, a súlyos szexuális botrányokba keveredett Andrástól a hercegi címet és a királyi fenség titulusát.

A 65 éves volt yorki herceg neve már egy hete lekerült a főrendi címekkel felruházott személyek listájáról (roll of the peerage), azonban a döntés csütörtökön vált formálissá és véglegessé, miután III. Károly erről szóló személyes értesítése uralkodói pátens formájában megjelent a közérdekű hivatalos bejelentéseket ismertető közlönyben, a The Gazette-ben.

A világ legősibb, 1665 óta minden hétköznap megjelenő közlönye, a londoni The Gazette rövid csütörtöki értesítése szerint

"Andrew Mountbatten Windsor" a továbbiakban nem jogosult a királyi fenség megszólításra, sem "a hercegi címmel járó méltóságra".

Hercegi címének megszűnése után András - a trónutódlási sorban továbbra is elfoglalt nyolcadik helyétől eltekintve - csütörtöktől minden külön királyi kiváltság és jogosultság nélküli magánemberként él tovább, a The Gazette-ben is említett Andrew Mountbatten Windsor polgári néven.

A Mountbatten-Windsor vezetéknevet a három éve elhunyt II. Erzsébet királynő rendeletére 1960-ban vezették be azon uralkodói leszármazottak számára, akik bármely okból nem viselnek királyi titulusokat. A Windsor a királyi ház neve, Mountbatten pedig II. Erzsébet néhai férje, Fülöp herceg - III. Károly és András édesapja - anyai oldalról felvett polgári vezetékneve.

A hercegi cím megvonásának előzményeként András hercegről már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel, aki fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt, és legutóbbi őrizetbe vétele után öngyilkos lett.

Epstein egyik áldozata, a floridai Virginia Giuffre - aki az idén szintén öngyilkos lett - 2014-ben pert indított András ellen azon a címen, hogy Epstein 2001-ben és 2002-ben három alkalommal is szexuális kapcsolatra kényszerítette őt a herceggel.

Virginia Giuffre 2001-ben 17 éves volt, és a floridai törvények szerint akkor még kiskorúnak számított.

Ezt az ügyet sikerült peren kívül rendezni, a botrány azonban néhány hete ismét fellángolt, miután valótlannak bizonyultak András azon korábbi állításai, hogy Epsteinnel szexuális bűncselekményeinek kiderülése után megszakította a kapcsolatot.

A brit sajtó az utóbbi napokban feltárta azt is, hogy András megpróbálta rávenni a rendőrséget terhelő adatok beszerzésére Virginia Giuffre-ról. Ezután született az évszázadok óta példátlan döntés András hercegi címének megvonásáról.

Kezdőlap    Külföld    András herceg hivatalosan már nem herceg

brit királyi család

andrás herceg

iii. károly

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor úton Washingtonba: történelmi kísérlet zajlik – videó

Orbán Viktor úton Washingtonba: történelmi kísérlet zajlik – videó

A Mandinernek a repülőgépen nyilatkozó kormányfő szerint a mostani amerikai tárgyalások célja, hogy új minőségű gazdasági és energetikai együttműködés jöjjön létre Magyarország és az Egyesült Államok között.
 

Orbán Viktor a repülőn Washington felé: nagy a tét, de mi győzelemre játszunk!

Két „dossziéval” és egy csomaggal szállt fel a fél magyar kormány gépe Washington felé

A NATO-főtitkár figyelmeztetett: a háború vége nem hoz békét Európának

Újabb uniós csapás az oroszoknak

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.06. csütörtök, 18:00
Pompor Zoltán
a Magyar Olvasástársaság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Holnap jön a Trump-Orbán csúcs, ahol Magyarország ajánlata döntheti el az olajszankciók sorsát

Holnap jön a Trump-Orbán csúcs, ahol Magyarország ajánlata döntheti el az olajszankciók sorsát

Magyarország hatalmas delegációval érkezik a holnapi amerikai-magyar csúcstalálkozóra, amelyen az egyik központi téma az energetikai együttműködés lesz. Hazánk számára a legfontosabb cél az, hogy felmentést kapjon a legújabb amerikai olajszkanciók alól. Trumpot ismerve ehhez alkukra lesz szükség, ami a magyar kormány számára sem jelenthet meglepetést. Ezért biztosak lehetünk benne, hogy Orbán se üres kézzel érkezik: minden jel arra mutat, hogy egy atom- vagy LNG-megállapodás is az asztalra kerülhet. A cikk megírása óta új részletek is napvilágra kerültek a washingtoni látogatásról, ezeket a végén összefoglaltuk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Videón: több száz bivaly dübörgött át a Tisza-hídon, beleremegett az egész szerkezet

Videón: több száz bivaly dübörgött át a Tisza-hídon, beleremegett az egész szerkezet

Nem mindennap zárják le a Tisza-hidat bivalyok miatt! Több száz állat vonult át a minap Tiszaugon, miközben a hídról és az út mellől is sokan nézték a páratlan fekete sereget.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer warns 'consensus is gone' on fighting climate change as leaders gather at COP30

Starmer warns 'consensus is gone' on fighting climate change as leaders gather at COP30

Prince William says the climate threat is "fast approaching", as the UN warns it is now "virtually impossible" to keep the 1.5C global limit.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 6. 16:08
Orosz drónbázist lőttek szét, csapás ért több olajlétesítményt is
2025. november 6. 15:20
A brit felnőttek jelentős része bántalmazott gyerekként emlékszik magára
×
×
×
×