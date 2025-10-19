ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.34
usd:
334.18
bux:
102968.67
2025. október 19. vasárnap Nándor
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Célkeresztben az elektromos autók: nagy dobásra készülnek Németországban

Infostart

A napokban fogalmazott úgy Friedrich Merz, hogy ha rajta múlik, nem kerülhet sor a belső égésű motorok 2035-től tervezett drasztikus uniós kivonására, azt ugyanakkor elismerte, hogy az elektromos autóké a jövő, amit most az általa vezetett koalíció sajátos támogatási intézkedésekkel igyekszik előmozdítani.

A német sajtó beszámolói szerint a konzervatív CDU/CSU és a szociáldemokrata SPD politikusai célzott vásárlási ösztönzőkkel igyekeznek erősíteni az e-autók iránti, az elmúlt egy évben mindenekelőtt a magas ár miatt megcsappant keresletet. A célzott támogatás ebben az esetben azt is jelenti, hogy az nem az összes potenciális vásárló érdekeit szolgálja. A koalíciós bizottság olyan döntést hozott, amely szerint mindenekelőtt az alacsony jövedelműek részesülhetnek az e-autók vásárlását célzó támogatásban.

A testület döntése szerint különösen a kis- és közepes jövedelmű háztartásoknak terveznek támogatási programot a klímasemleges mobilitásra való átállás, valamint a szén-dioxid-kibocsátásmentes járművek vásárlására. A támogatás sajátos abból a szempontból is, hogy nemcsak az új, hanem a használt e-autók vásárlásának elősegítését is célozza.

A tervezet szerint 2029-ig több milliárd eurót kell biztosítani a finanszírozási programra: konkrétan a EU szociális klímaalapja és az éghajlatváltozási alap forrásainak egy részét, mintegy hárommilliárd eurót kell erre a célra fordítani.

További intézkedések egyelőre nem ismertek, ugyanakkor Lars Klingbeil alkancellár és pénzügyminiszter a támogatás jegyében közölte, hogy

2035-ig mentesítik a tisztán elektromos autókat a gépjárműadó alól.

A konzervatívok és a szociáldemokraták már a koalíciós megállapodásban irányoztak elő néhány olyan projektet, amely előmozdítja az e-mobilitásra való átállást. A többi között ezt tartalmazta a kis- és közepes jövedelmű háztartások támogatási programja, beleértve az éghajlatbarát mobilitásra való áttérés segítését is.

Az adatok szerint az év eleje óta némelyest megnőtt a forgalomba helyezett tisztán akkumulátoros elektromos gépkocsik száma. A kitűzött politikai cél az, hogy 2030-ra 15 millió e-autót helyezzenek üzembe, ez azonban még messze van. A szövetségi közlekedési hatóság szerint július 1-ig 1,84 millió elektromos autót regisztráltak az összesen 49,53 millió személygépkocsiból. Ez 3,7 százaléknak felel meg.

Kezdőlap    Külföld    Célkeresztben az elektromos autók: nagy dobásra készülnek Németországban

kormány

támogatás

elektromos autó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Célkeresztben az elektromos autók: nagy dobásra készülnek Németországban

Célkeresztben az elektromos autók: nagy dobásra készülnek Németországban
A napokban fogalmazott úgy Friedrich Merz, hogy ha rajta múlik, nem kerülhet sor a belső égésű motorok 2035-től tervezett drasztikus uniós kivonására, azt ugyanakkor elismerte, hogy az elektromos autóké a jövő, amit most az általa vezetett koalíció sajátos támogatási intézkedésekkel igyekszik előmozdítani.
VIDEÓ
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hátrébb léphet Putyin, már kevesebb ukrán területtel is beérheti – Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Hátrébb léphet Putyin, már kevesebb ukrán területtel is beérheti – Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

A következő két hétben Budapesten találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy tárgyaljanak az orosz-ukrán háború lezárásáról. Az orosz elnöknek Szijjártó Péter szerint nem kell attól tartania, hogy letartóztatnák a földet érést követően, lévén Magyarország kilépett a Putyint köröző Nemzetközi Büntetőbíróságból. Putyin egy amerikai értesülés szerint hajlandó lenne befejezni a háborút, ha megszerezné az ellenőrzést a jelenleg csak részben megszállt Donyeck megye fölött, ez enyhülő álláspontnak tekinthető a korábbi, négy ukrán megyére is kiterjedő követeléshez képest. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi eseményeivel. A harcok folyamatosan zajlanak Oroszország és Ukrajna között, az orosz fél egy olyan ukrán várost bombázott, ahová korábban nem érkezett irányított csapás, míg az ukrán fél egy ipari létesítményt vett célba sikeresen a drónjaival. Az oroszok vasárnap azt állítják, hogy elfoglaltak két újabb ukrán települést, ezenkívül megsemmisítettek egy amerikai gyártmányú HIMARS rakétavető rendszert.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Iszonyú forgalom várható a hosszú hétvégén az utakon: erre figyelj, ha te is utazol valahová

Iszonyú forgalom várható a hosszú hétvégén az utakon: erre figyelj, ha te is utazol valahová

Az utazás tervezésekor figyelembe kell venni a szokásosnál hosszabb menetidőt, a várható lassulásokat, a zsúfolt utakon pedig a szokásosnál is nagyobb türelemmel közlekedjünk.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel strikes Gaza as IDF and Hamas accuse each other of breaching ceasefire

Israel strikes Gaza as IDF and Hamas accuse each other of breaching ceasefire

Israel's military confirms air strikes on Rafah and accuses Hamas of a "blatant violation" of truce, while Hamas accuses Israel of "violating the deal".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 19. 14:49
Támad a Hamász - közölte az IDF
2025. október 19. 12:03
Soros-pénz lehet az amerikai tüntetések mögött
×
×
×
×