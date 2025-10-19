Célkeresztben az elektromos autók: nagy dobásra készülnek Németországban

A német sajtó beszámolói szerint a konzervatív CDU/CSU és a szociáldemokrata SPD politikusai célzott vásárlási ösztönzőkkel igyekeznek erősíteni az e-autók iránti, az elmúlt egy évben mindenekelőtt a magas ár miatt megcsappant keresletet. A célzott támogatás ebben az esetben azt is jelenti, hogy az nem az összes potenciális vásárló érdekeit szolgálja. A koalíciós bizottság olyan döntést hozott, amely szerint mindenekelőtt az alacsony jövedelműek részesülhetnek az e-autók vásárlását célzó támogatásban.

A testület döntése szerint különösen a kis- és közepes jövedelmű háztartásoknak terveznek támogatási programot a klímasemleges mobilitásra való átállás, valamint a szén-dioxid-kibocsátásmentes járművek vásárlására. A támogatás sajátos abból a szempontból is, hogy nemcsak az új, hanem a használt e-autók vásárlásának elősegítését is célozza.

A tervezet szerint 2029-ig több milliárd eurót kell biztosítani a finanszírozási programra: konkrétan a EU szociális klímaalapja és az éghajlatváltozási alap forrásainak egy részét, mintegy hárommilliárd eurót kell erre a célra fordítani.

További intézkedések egyelőre nem ismertek, ugyanakkor Lars Klingbeil alkancellár és pénzügyminiszter a támogatás jegyében közölte, hogy

2035-ig mentesítik a tisztán elektromos autókat a gépjárműadó alól.

A konzervatívok és a szociáldemokraták már a koalíciós megállapodásban irányoztak elő néhány olyan projektet, amely előmozdítja az e-mobilitásra való átállást. A többi között ezt tartalmazta a kis- és közepes jövedelmű háztartások támogatási programja, beleértve az éghajlatbarát mobilitásra való áttérés segítését is.

Az adatok szerint az év eleje óta némelyest megnőtt a forgalomba helyezett tisztán akkumulátoros elektromos gépkocsik száma. A kitűzött politikai cél az, hogy 2030-ra 15 millió e-autót helyezzenek üzembe, ez azonban még messze van. A szövetségi közlekedési hatóság szerint július 1-ig 1,84 millió elektromos autót regisztráltak az összesen 49,53 millió személygépkocsiból. Ez 3,7 százaléknak felel meg.