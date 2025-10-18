ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.34
usd:
334.18
bux:
102968.67
2025. október 18. szombat Lukács
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálatának 2024. március 21-én közreadott felvételén egy orosz BM-30 Szmercs típusú, 300 milliméteres űrméretű, 12 vetőcsöves nehéz rakéta-sorozatvető tüzel Ukrajna területén, a frontvonal közelében.
Nyitókép: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata

Ukrán tengerészgyalogosok megsemmisítettek egy orosz Szmercs rakéta-sorozatvetőt

Infostart

Ukrán tengerészgyalogosok megsemmisítettek egy Szmercs típusú orosz rakéta-sorozatvető rendszert, amely Mikolajiv és Zaporizzsja megye civil lakosait támadta - tudatta az ukrán haditengerészet szombaton a Telegramon.

A csapásmérésről videofelvételt is közzétettek a bejegyzésben. "A 30. tengerészgyalogos hadtest 426. különálló pilóta nélküli rendszerek zászlóaljának kezelői felderítették az ellenséges Szmercs rakétarendszert, amely Herszon és Mikolajiv lakóit terrorizálta. A tengerészgyalogosok hetekig vadásztak az ellenséges rendszerre, és közvetlenül a tűzállásán csaptak le rá" - fejtette ki a haditengerészet.

A Szmercs szovjet-orosz, 300 milliméter kaliberű sorozatvető rakétarendszer, amelyet 2014 óta vet be az orosz hadsereg Ukrajna területén. A rendszernek több változata ismert. A "Szmercs-M" exportára 2016-os adatok szerint hozzávetőlegesen 12,5 millió dollár volt - tette hozzá az UNIAN ukrán hírügynökség.

Az ukrán határőrszolgálat arról tett jelentést, hogy ukrán határőrök dél-ukrajnai területen FPV-drónok precíziós csapásaival megsemmisítetek négy orosz állást, egy fedezéket és három járművet, amelyek közül az egyik lőszert szállított.

Oleh Szinyehubov, Harkiv megye kormányzója közölte, hogy orosz tüzérségi támadásban életét vesztette szombaton egy 58 éves férfi, egy 83 éves nő pedig megsérült Zelenij Haj faluban. Tájékoztatása szerint az elmúlt nap során 12 települést ért ellenséges csapás a harkivi területen, hárman sérültek meg. Halina Miinajeva, Csuhujiv polgármestere arról adott hírt, hogy orosz dróntámadás nyomán a város szinte minden lakóövezete áram nélkül maradt.

Az ukrán légierő tájékoztatása szerint az éjjel Oroszország három Sz-300-as légvédelmi rakétával és 164 drónnal támadta Ukrajnát, a légvédelem 136 drónt semmisítettek meg. Ugyanakkor 27 csapásmérő drón találatát rögzítették 12 helyszínen, valamint roncsdarabok lezuhanását négy helyen.

Az ukrán vezérkar reggeli harctéri helyzetjelentésében azt írta, hogy az elmúlt 24 órában 128 katonai összecsapást jegyeztek fel a fronton, zöme a Donyeck megyei Pokrovszknál volt. A kijevi katonai vezetés szombati összesítése szerint Oroszország ukrajnai embervesztesége meghaladta az 1 000 129 főt, az ukrán erők pénteken egyéb haditechnikai eszközök mellett megsemmisítettek egy orosz harckocsit, 41 tüzérségi rendszert és 498 drónt.

Kezdőlap    Külföld    Ukrán tengerészgyalogosok megsemmisítettek egy orosz Szmercs rakéta-sorozatvetőt

ukrajna

megsemmisítés

ukrán hadsereg

rakéta sorozatvető

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
EU: egyre nagyobb az ellenállás a migrációs paktummal szemben

EU: egyre nagyobb az ellenállás a migrációs paktummal szemben
A Migrációkutató Intézet elemzése szerint továbbra sem tudnak egyezségre jutni az uniós államok az új migrációs paktumról. A tagállamok egy része hajlandó lenne pénzügyi eszközökkel támogatni a két fő frontországot, Olaszországot és Görögországot, de többen kételkednek abban, hogy a két tagállam képes lesz-e hatékonyan elbírálni a menedékkérelme­ket és hazatoloncolni a kiutasított migránsokat. Az InfoRádió Dócza Edith Krisztinát, a Migrációkutató Intézet vezető elemzőjét kérdezte.
Orbán Viktor üzent a Trump–Putyin-csúcs előtt

Orbán Viktor üzent a Trump–Putyin-csúcs előtt

Miért éppen Budapest lesz a Trump–Putyin-csúcs helyszíne - kérdezi a miniszterelnök a közösségi oldalán. Nem várat a válasszal.
 

Volodimir Zelenszkij a fehér házi találkozó után: bízunk az Egyesült Államokban

A világ két legjobban őrzött limuzinja Budapesten

Donald Trump fogadta Volodimir Zelenszkijt a Fehér Házban

Német külügyminiszter: elfogadható Putyin budapesti látogatása

Beléphet-e Putyin az EU területére? Reagált az Európai Bizottság

Budapesti békecsúcs – megszólalt a TEK

VIDEÓ
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Napokon belül kudarcba fulladhat Trump mesterterve

Napokon belül kudarcba fulladhat Trump mesterterve

A piaci események arra mutatnak, hogy az Egyesült Államok nyílt támogatása sem képes kirángatni Argentínát az egyre mélyülő pénzügyi- és árfolyamválságból. A peso egyre gyorsabban gyengül, a kamatok történelmi csúcsra ugrottak, a hitelezés nagyot fékezett, miközben az elnök családját is érintő korrupciós botrány aláásta a politikai vezetés hitelességét. Bár az Amerikai Egyesült Államok pénzügyi támogatást nyújt a dél-amerikai országnak, a szakértők szerint ez sem lesz képes megoldani a problémákat. Javier Milei elnök kulcsfontosságú napok elé néz, egy esetleges vereség az október 26-i időközi választásokon ugyanis nemcsak a gazdaságpolitikai reformot, de az USA-val való kapcsolatokat is veszélyezteti.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre kifinomultabb csalások terjednek a Vinteden: úgy húznak le, szinte észre sem veszed

Egyre kifinomultabb csalások terjednek a Vinteden: úgy húznak le, szinte észre sem veszed

2025-ben már mesterséges intelligencia is segíti a csalókat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Disappointment in Kyiv as Zelensky leaves White House empty-handed

Disappointment in Kyiv as Zelensky leaves White House empty-handed

Zelensky does not share Trump's apparent confidence that Russia's Putin is acting in good faith.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 18. 16:03
EU: egyre nagyobb az ellenállás a migrációs paktummal szemben
2025. október 18. 14:58
Megdöbbentő jelentés Parajdról
×
×
×
×