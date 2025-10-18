Ukrán tengerészgyalogosok megsemmisítettek egy orosz Szmercs rakéta-sorozatvetőt

A csapásmérésről videofelvételt is közzétettek a bejegyzésben. "A 30. tengerészgyalogos hadtest 426. különálló pilóta nélküli rendszerek zászlóaljának kezelői felderítették az ellenséges Szmercs rakétarendszert, amely Herszon és Mikolajiv lakóit terrorizálta. A tengerészgyalogosok hetekig vadásztak az ellenséges rendszerre, és közvetlenül a tűzállásán csaptak le rá" - fejtette ki a haditengerészet.

A Szmercs szovjet-orosz, 300 milliméter kaliberű sorozatvető rakétarendszer, amelyet 2014 óta vet be az orosz hadsereg Ukrajna területén. A rendszernek több változata ismert. A "Szmercs-M" exportára 2016-os adatok szerint hozzávetőlegesen 12,5 millió dollár volt - tette hozzá az UNIAN ukrán hírügynökség.

Az ukrán határőrszolgálat arról tett jelentést, hogy ukrán határőrök dél-ukrajnai területen FPV-drónok precíziós csapásaival megsemmisítetek négy orosz állást, egy fedezéket és három járművet, amelyek közül az egyik lőszert szállított.

Oleh Szinyehubov, Harkiv megye kormányzója közölte, hogy orosz tüzérségi támadásban életét vesztette szombaton egy 58 éves férfi, egy 83 éves nő pedig megsérült Zelenij Haj faluban. Tájékoztatása szerint az elmúlt nap során 12 települést ért ellenséges csapás a harkivi területen, hárman sérültek meg. Halina Miinajeva, Csuhujiv polgármestere arról adott hírt, hogy orosz dróntámadás nyomán a város szinte minden lakóövezete áram nélkül maradt.

Az ukrán légierő tájékoztatása szerint az éjjel Oroszország három Sz-300-as légvédelmi rakétával és 164 drónnal támadta Ukrajnát, a légvédelem 136 drónt semmisítettek meg. Ugyanakkor 27 csapásmérő drón találatát rögzítették 12 helyszínen, valamint roncsdarabok lezuhanását négy helyen.

Az ukrán vezérkar reggeli harctéri helyzetjelentésében azt írta, hogy az elmúlt 24 órában 128 katonai összecsapást jegyeztek fel a fronton, zöme a Donyeck megyei Pokrovszknál volt. A kijevi katonai vezetés szombati összesítése szerint Oroszország ukrajnai embervesztesége meghaladta az 1 000 129 főt, az ukrán erők pénteken egyéb haditechnikai eszközök mellett megsemmisítettek egy orosz harckocsit, 41 tüzérségi rendszert és 498 drónt.