2025. október 17. péntek
Jürgen Klopp, a Liverpool vezetőedzője, miután csapata 2-0-ra győzött az Angol Labdarúgó-szövetség Kupája, az FA-kupa 32 közé jutásáért játszott Arsenal-Liverpool mérkőzésen a londoni Emirates Stadionban 2024. január 7-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall

Jürgen Klopp újabb megbízást vállalt el

Infostart

Jürgen Klopp a Borussia Dortmund és az FC Liverpool edzőjeként érte el legnagyobb sikereit, de már ott hagyta a kispadot: a Red Bull csoport labdarúgásért felelős igazgatója. Most azonban új feladatot vállalt el a német labdarúgás érdekében az 58 éves szakember.

A Német Labdarúgó Liga (DFL) szakértői csoportot hozott létre, hogy felkészüljön a német profi labdarúgás a jövőre, ennek lett a tagja a manapság a Red Bull csoport globális futballfőnökekén dolgozó Jürgen Klopp. A csoport a tervek szerint a klubok, a liga és a Német Labdarúgó Szövetség (DFB), továbbá külső szakértők szakértelmét fogja egyesíteni. A testület tagjait megbízták azzal, hogy dolgozzák ki a labdarúgás fejlesztésének prioritásait, és ennek érekében egy intézkedési csomagot állítsanak össze.

Klopp mellett a csoport tagjai között van több német klub korábbi, illetve jelenlegi vezetője, valamint a volt válogatott labdarúgó, Sami Khedira, aki külföldi topligákban is tapasztalatokat szerzett, de csoporttag a DFL, továbbá a DFB ügyvezető igazgatója, Marc Lenz és Andreas Retting is. Előbbi szerint biztosítani kell a szükséges kereteket ahhoz, hogy a Bundesliga és általánosságban a német futball folyamatosan versenyképes maradjon. A szakértői csoporttól értékes információkat várnak a siker érdekében. Lenz utalt arra is, hogy a hangsúlyt tehetséges játékosok nevelésére, illetve a klubok fejlesztésére helyezik. A kezdeti eredményeket már tavaszra várják, és megvitatják majd a 36 első, illetve másodosztályú klubbal is.

Jürgen Klopp az új feladattal kapcsolatosan egyelőre nem nyilatkozott. A Red Bull csoport labdarúgásért felelős igazgatójának tisztét annak idején azzal a kiegészítéssel vállalta, hogy Julian Nagelsmann helyére lépne, ha a szövetségi kapitány lemondana tisztségéről. A jövő évi világbajnokság előtt – a dolgok pillanatnyi állása szerint – ez a „veszély” nem fenyeget.

Kezdőlap    Külföld    Jürgen Klopp újabb megbízást vállalt el

labdarúgás

németország

jürgen klopp

