ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.61
usd:
334.25
bux:
102853.83
2025. október 16. csütörtök Gál
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Jégkorongozók a jégen, mérkőzés közben.
Nyitókép: Ryan McVay/Getty Images

A jég miatt csúszhat el a téli olimpia

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Csúszik a februári, milánói téli olimpia nagy hokis csarnokának építkezése, így a decemberi tesztversenyt - a magyar válogatottat is felvonultató U20-as divízió I/B-világbajnokságot - más helyszínen rendezik meg.

Az ötkarikás viadalokra szakosodott insidethegames.biz oldal beszámolója szerint az olasz szervezők megerősítették, hogy a december 8. és 14. között esedékes junior divízió I/B tornát nem a 16 ezer férőhelyes Santagiulia Arénában bonyolítják le, hanem egy másik milánói olimpiai helyszínen, a Rho Fiera Arénában, ahol a magyar U20-asok az észt, a japán, a lengyel, a litván és a házigazda olaszokkal találkoznak.

Mindez azt jelenti, hogy gyakorlatilag tesztverseny nélkül rendeznek majd olimpiai meccseket NHL-es sztárok részvételével a Santagiulia Arénában.

A késedelmes csarnoképítés miatt aggodalmának adott hangot Gary Bettman, az észak-amerikai profiliga első számú vezetője.

A The New York Times sportrovata, a The Athletic idézte az NHL-főnök szavait, aki így fogalmazott: "Az elmúlt két évben aggódtunk a jégpályák, különösen a fő aréna állapota miatt, de ez a Nemzetközi Olimpiai Bizottság felelőssége. Meghívott vendégek vagyunk, de ismerik az aggályainkat, és elvárjuk tőlük, hogy betartsák minden ígéretüket, és egy világszínvonalú, versenyképes létesítményt hozzanak létre" - mondta Bettman.

Az olimpiai hokis tornát a nők kezdik február 5-én, egy nappal a hivatalos megnyitó előtt és február 19-én lesz a döntőjük, míg a férfiak február 11. és 22. között játszanak.

A milánói-cortinai olimpia lesz az első 2014 után, amikor az NHL-es sztárok is játszhatnak, a 2018-as phjongcshangi és a 2022-es pekingi játékokat nélkülük rendezték.

Kezdőlap    Külföld    A jég miatt csúszhat el a téli olimpia

jégkorong

építkezés

téli olimpia

csarnok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a Máérten: új Duna-híd épül, az ipari központok mellett mobil mikroerőművek létesülnek

Orbán Viktor a Máérten: új Duna-híd épül, az ipari központok mellett mobil mikroerőművek létesülnek

Orbán Viktor a Magyar Állandó Értekezleten (Máért) felvázolta az új világ pilléreit, amelyből kikövetkeztethető az, hogyan él majd Magyarország a következő 20 évben. A kormányfő tart attól, hogy hadigazdaságra állítják át az európai gazdaságot, ez „az európai politika napi valósága”, „csak Koppenhábában egyetlen döntéssel oda akartak adni Ukrajnának 40 milliárd eurót arra való tekintettel, hogy kifogytak a pénzből”. Leszögezte, nemzetközi megállapodás kell Európa és az oroszok között, mert Magyarországnak nincs akármennyi pénze arra, hogy azt fegyverekre fordítsa. Ha a háborút békével vagy tűzszünettel le lehetne zárni, a gazdasági növekedés szerinte a háromszorosára nőne.
 

Nagy bejelentést tett a 14. havi nyugdíjról a miniszterelnök

Orbán Viktor a Mandinernek: jön a Trump–Orbán csúcs – videó

Több száz drónnal támadta éjszaka az orosz hadsereg Ukrajnát

Több száz drónnal támadta éjszaka az orosz hadsereg Ukrajnát

Az orosz hadsereg 37 különböző típusú rakétával, valamint 320 csapásmérő, illetve álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat csütörtökre virradóra, az eddigi adatok szerint többen megsebesültek, számos régióban energetikai és más infrastrukturális létesítményekben komoly károk keletkeztek - jelentették katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.
 

A Hattyúk Tava lett a rendszerellenes orosz ellenzék egyik kedvence

Donald Trump kínos üzenetet küldött Oroszországnak

Kaiser Ferenc: az orosz hadvezetésnek lépnie kellett, mert már nem tudja etetni az ukrajnai „húsdarálót”

Kínát és az „árnyékflottát” is érintik: súlyos szankciókat vezettek be orosz energiacégek ellen a britek

VIDEÓ
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.16. csütörtök, 18:00
Gablini Gábor a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke
László Richárd a Toyota Central Europe Magyarországért felelős igazgatója, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnökségi tagja
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyetlen tényezőn múlhat Oroszország kitartása, Ukrajna támadásba lendülhet – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Egyetlen tényezőn múlhat Oroszország kitartása, Ukrajna támadásba lendülhet – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Ha Oroszország nem kap segítséget szövetségeseitől, elsősorban Észak-Koreától, már rég elvesztette volna az ukrajnai háborút – jelentette ki Dmitro Budanov, az ukrán katonai hírszerzés (HUR) vezetője. Donald Trump amerikai, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a héten Washingtonban találkoznak, ahol az Kijev offenzív stratégiáját vitatják meg az orosz-ukrán háborúban - jelentette a Kyiv Independent. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tömeges leépítést jelentett be a világ egyik legnagyobb cége, brutális mire készülnek a vezetők

Tömeges leépítést jelentett be a világ egyik legnagyobb cége, brutális mire készülnek a vezetők

A globális munkaerő közel 6%-át, köztük 12 000 szellemi alkalmazottat bocsátanak el a következő két évben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel returns more bodies of Palestinians as US downplays threat to Gaza ceasefire

Israel returns more bodies of Palestinians as US downplays threat to Gaza ceasefire

After Hamas handed over two dead Israeli hostages overnight, Israel returns 30 dead Palestinians - a ratio agreed in the first phase of the peace deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 16. 13:02
Több száz drónnal támadta éjszaka az orosz hadsereg Ukrajnát
2025. október 16. 12:38
Eleve sérülten küldték le a Titant a Titanichoz - Felelőtlenségek sorát tárta fel a tengeralattjáró szakértői papírja
×
×
×
×