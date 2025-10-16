A jég miatt csúszhat el a téli olimpia

Az ötkarikás viadalokra szakosodott insidethegames.biz oldal beszámolója szerint az olasz szervezők megerősítették, hogy a december 8. és 14. között esedékes junior divízió I/B tornát nem a 16 ezer férőhelyes Santagiulia Arénában bonyolítják le, hanem egy másik milánói olimpiai helyszínen, a Rho Fiera Arénában, ahol a magyar U20-asok az észt, a japán, a lengyel, a litván és a házigazda olaszokkal találkoznak.

Mindez azt jelenti, hogy gyakorlatilag tesztverseny nélkül rendeznek majd olimpiai meccseket NHL-es sztárok részvételével a Santagiulia Arénában.

A késedelmes csarnoképítés miatt aggodalmának adott hangot Gary Bettman, az észak-amerikai profiliga első számú vezetője.

A The New York Times sportrovata, a The Athletic idézte az NHL-főnök szavait, aki így fogalmazott: "Az elmúlt két évben aggódtunk a jégpályák, különösen a fő aréna állapota miatt, de ez a Nemzetközi Olimpiai Bizottság felelőssége. Meghívott vendégek vagyunk, de ismerik az aggályainkat, és elvárjuk tőlük, hogy betartsák minden ígéretüket, és egy világszínvonalú, versenyképes létesítményt hozzanak létre" - mondta Bettman.

Az olimpiai hokis tornát a nők kezdik február 5-én, egy nappal a hivatalos megnyitó előtt és február 19-én lesz a döntőjük, míg a férfiak február 11. és 22. között játszanak.

A milánói-cortinai olimpia lesz az első 2014 után, amikor az NHL-es sztárok is játszhatnak, a 2018-as phjongcshangi és a 2022-es pekingi játékokat nélkülük rendezték.