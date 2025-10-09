ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 9. csütörtök Dénes
A későbbi győztes Vas Kata Blanka, a Team SD Worx versenyzője a női elit 19+ kategória versenyében a terepkerékpár (cyclocross) országos bajnokságon a városligeti Királydombon 2022. január 9-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Évszakot váltana a téli olimpia

Infostart / MTI

Akár a mezeifutás vagy a terepkerékpár (cyclocross) is felkerülhet a 2030-as téli olimpia műsorára, amennyiben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke által létrehozott munkacsoport támogatja ezt.

Az idén megválasztott Kirsty Coventry szeretné fellendíteni a téli játékokat, és a NOB akár szakítana azzal a hagyománnyal, hogy csak havas és jeges sportágak szerepeljenek a programban. Ugyanakkor bármilyen erre vonatkozó elképzelés megvalósításához módosítani kell az Olimpiai Chartát.

A tíztagú munkacsoport egyik tagja Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke az ötkarikás hírekre szakosodott insidethegames.biz oldal jelentése szerint azt javasolja, hogy a mezeifutás és a terepkerékpár - amelyek versenyeit döntő részben eleve ősszel vagy télen rendezik - a 2030-as olimpia előzetes programtervezetébe kerüljön bele.

Vannak olyan elképzelések is, melyek szerint akár nyári olimpiai teremsportágak - például a cselgáncs - is a téli játékokon kapjanak helyet színesítve, gazdagítva így a kínálatot.

A terep- vagy mezeifutás az 1912-es, 1920-as és 1924-es olimpián már szerepelt. Coe szerint ha ez a sportág bekerülne a programba, akkor az afrikai jelenlét is megnőne a téli olimpiákon. Eddig egyébként még egyetlen afrikai sportoló sem nyert érmet téli játékokon.

David Lappartient, a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség elnöke egyetért a téli olimpiai program bővítésére vonatkozó tervekkel.

A 2030-as téli olimpiának a Francia Alpok ad otthont.

Gaza ceasefire and hostage releases 'within days' after Israel and Hamas agree first phase of deal

Gaza ceasefire and hostage releases 'within days' after Israel and Hamas agree first phase of deal

US President Donald Trump says both sides agree to the first phase of his plan, which paves the way towards a ceasefire.

