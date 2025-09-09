ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.71
usd:
334.29
bux:
102704.28
2025. szeptember 9. kedd Ádám
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: pixabay

Fábián László: tizennégy magyar indulása várható a 2026-os téli olimpián

Infostart

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára szerint a februári téli olimpián tizennégy magyar versenyző részvétele várható.

A sportvezető az M4 Sporton a kedd reggeli Nemzeti Sporthíradóban beszélt az előkészületekről és a várakozásokról annak apropóján, hogy a milanói-cortinai játékok kezdetéig százötven nap van hátra.

"Nem vagyunk téli olimpiai nemzet, bár az előző két játékokon egy-egy aranyérmet is szereztünk" - emlékeztetett rá a főtitkár. - "Most azért az esélyeink és a várakozásaink is szerényebbek. Ideális esetben tizennyolc, de inkább tizennégy magyar induló várható."

Az olimpiai bronzérmes gyorskorcsolyázó Jászapáti Petra térdműtétje miatt nem indul az olimpián, s erre Fábián László is kitért.

"Hamarosan kezdődik a világkupa-sorozat, melynek állomásai kvalifikációs versenyek. Ezeken férfi és női csapatunk is indul, de Petra hiányában szemmel láthatóan módosultak az erőviszonyok a női mezőnyben. A kiesése befolyásolja a vegyes váltó erősségét is." - fogalmazott.

Hozzátette, az alpesi és északi sí mellett műkorcsolyában is bővülhet a magyar indulók száma, utóbbi sportágban szeptemberben pótkvalifikációs versenyt rendeznek Kínában.

Kezdőlap    Sport    Fábián László: tizennégy magyar indulása várható a 2026-os téli olimpián

milánó

téli olimpia

2026-os téli olimpia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Mészáros Melinda: 13 százalék körüli minimálbéremelés várható, novemberre lehet egyezség

Mészáros Melinda: 13 százalék körüli minimálbéremelés várható, novemberre lehet egyezség

A minimálbér 13 százalékos emelése szerepel a hároméves bérmegállapodásban 2026 januárjától, de az egyezség újratárgyalható, ha a gazdasági feltételek nem a tervezetek szerint alakulnak. Erről beszélt Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke az InfoRádióban.
 

Perlusz László: elmaradt a várt dinamikus gazdasági növekedés, ezért korrigálni kell a bérmegállapodást

Madár István: az igazi árfolyamatok 6 százalékhoz közeli inflációs képet mutatnának az árstopok nélkül

Madár István: az igazi árfolyamatok 6 százalékhoz közeli inflációs képet mutatnának az árstopok nélkül

Idén augusztusban itthon 4,3 százalék volt a fogyasztói árindex, vagyis a júliusival megegyező mértékű volt az infláció. A mutatót az árrésstopok és az egyéb kormányzati beavatkozások tartották ezen a szinten – mondta az InfoRádióban a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője.
 

KSH: augusztusban 4,3 százalékos volt az áremelkedés

Szakértő: 15 százalékos béremelést várnak el a dolgozók, de más a realitás

Több tízezer forintot hozhat a nyugdíjasoknak a november – itt vannak a számítások

VIDEÓ
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.09. kedd, 18:00
Gulyás Balázs
a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Indulhat Magyarország egyik legfontosabb beruházása

Indulhat Magyarország egyik legfontosabb beruházása

Ünnepélyesen keretek között letették a várhatóan 2028-ra elkészülő, 520 megawattos visontai gázerőmű alapkövét - közölte az Energiaügyi Minisztérium.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mi lesz a világgal, ha bedől az amerikai gazdaság? Trump nagyobb csődöt hozhat, mint gondolnánk

Mi lesz a világgal, ha bedől az amerikai gazdaság? Trump nagyobb csődöt hozhat, mint gondolnánk

Az amerikai gazdaság egyre nehezebben nevezhető egészségesnek, miközben a munkaerőpiac folyamatosan romlik és az infláció ismét emelkedni kezdett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel carries out strike on senior Hamas leaders in Qatari capital

Israel carries out strike on senior Hamas leaders in Qatari capital

A Hamas official says its negotiating team was targeted during a meeting in Doha.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 9. 15:44
Megtisztelő feladatot kapott a Fradi Puskás-rajongó régi ismerőse
2025. szeptember 9. 14:41
Menesztették a Ferencváros EL-ellenfelének edzőjét, már az utódja is megvan
×
×
×
×