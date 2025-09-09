Fábián László: tizennégy magyar indulása várható a 2026-os téli olimpián

A sportvezető az M4 Sporton a kedd reggeli Nemzeti Sporthíradóban beszélt az előkészületekről és a várakozásokról annak apropóján, hogy a milanói-cortinai játékok kezdetéig százötven nap van hátra.

"Nem vagyunk téli olimpiai nemzet, bár az előző két játékokon egy-egy aranyérmet is szereztünk" - emlékeztetett rá a főtitkár. - "Most azért az esélyeink és a várakozásaink is szerényebbek. Ideális esetben tizennyolc, de inkább tizennégy magyar induló várható."

Az olimpiai bronzérmes gyorskorcsolyázó Jászapáti Petra térdműtétje miatt nem indul az olimpián, s erre Fábián László is kitért.

"Hamarosan kezdődik a világkupa-sorozat, melynek állomásai kvalifikációs versenyek. Ezeken férfi és női csapatunk is indul, de Petra hiányában szemmel láthatóan módosultak az erőviszonyok a női mezőnyben. A kiesése befolyásolja a vegyes váltó erősségét is." - fogalmazott.

Hozzátette, az alpesi és északi sí mellett műkorcsolyában is bővülhet a magyar indulók száma, utóbbi sportágban szeptemberben pótkvalifikációs versenyt rendeznek Kínában.