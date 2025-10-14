Nagy változás jön a gyerekjátékoknál

A rendelet fő célkitűzése a gyermekek legmagasabb szintű biztonságának szavatolása. A biztonságos játékok forgalomba hozatalát szolgáló új rendelet számos veszélyes vegyi anyag, köztük az endokrin károsító anyagok, a bőrirritáló anyagok, a biocid termékek, valamint a per- és polifluor-alkil anyagok (PFAS) játékokban való használatát tiltja vagy korlátozza.

A rendelet korlátozott körülmények között lehetővé teszi az említett általános tilalmaktól való eltérést, amennyiben ezen anyagok játékokban való felhasználása nem jelent kockázatot a gyermekekre nézve, illetve a gyermekek biztonsága nem kerül veszélybe. Ugyanakkor digitális termékútlevél bevezetését írták elő, amely a legfontosabb biztonsági információkat tartalmazza, szavatolva ezzel a szabályok végrehajtását, megkönnyítve a vámellenőrzést és a piacfelügyeletet.

A megfelelőségi információkat tartalmazó termékútlevél bevezetése hatékonyan fogja csökkenteni a nem megfelelő játékok számát az uniós piacon az online értékesítés esetében is.

Az EU azt is biztosítani fogja, hogy a vámhatóságnál bemutatott játékokat csak akkor lehessen forgalomba bocsátani és az uniós piacon forgalomba hozni, ha rendelkeznek a megfelelő termékútlevéllel. Noha a termékútlevél bevezetése a vállalkozások számára költségekkel jár, hosszú távon megtakarításokat eredményez azáltal, hogy a szükséges papíralapú dokumentáció digitális rendszerre áll át. Várhatóan jelentősen csökken a nem megfelelő játékok száma az uniós piacon, ami a szabályoknak megfelelő iparág versenyképességének javára válik.

A rendelkezéseket a hatálybalépése előtt az Európai Parlamentnek jóvá kell hagynia. Az új szabályokat négy és fél éves átmeneti időszak után teljes mértékben alkalmazni kell.