könyv olvasás irodalom
Két idegtudós beperelte az Apple-t

Infostart

A vita középpontjában több ezer könyv áll, amelyet az Apple egy MI-modell betanításához használhatott fel.

Két amerikai idegtudós pert indított az Apple ellen azzal a váddal, miszerint a cég több ezer, szerzői jogvédelem alatt álló könyvet használt fel AI-modellje betanításához – írta meg a HWSW.

A SUNY Downstate Health Sciences University professzorai a kaliforniai bíróságnak benyújtott dokumentumokban úgy fogalmaztak, „illegális árnyékkönyvtárakat” épített fel a cég, Apple Intelligence nevű szolgáltatásának kifejlesztése érdekében.

A bírósági ügyben több ezer könyv érintett.

A felperesek érvelése szerint a cég piaci értéke több, mint 200 milliárd dollárral ugrott meg az Apple Intelligence bejelentése után, tehát jelentős növekedést ért el. A professzorok meghatározatlan összegű pénzbeli kártérítést követelnek, emellett azt is elérnék, hogy az Apple-t kötelezzék a copyright alatt álló munkáikkal való visszaélés befejezésére.

A vita középpontjában a „Books3” nevű adatkészlet áll, amely nagyjából 190 ezer szöveges fájlt tartalmaz. A fájlok az internetről illegálisan letöltött e-könyvekből kinyert tartalmakat tartalmaznak. Ez a konkrét adatkészlet számos szerzői jogi per alapját képezi.

Többek között az OpenAI, a Microsoft, az Anthropic, és a Meta ellen is folynak, illetve folytak ügyek. Az amerikai Anthropic nemrég beleegyezett abba, hogy 1,5 milliárd dollárt fizet egy szerzői csoportnak egy per rendezése érdekében, mivel a Claude modell betanításához védett tartalmakat használt fel.

Az ügyben eljáró bíró ebben az esetben kimondta, az érintett könyvek ilyetén módon való felhasználása nem minősül illegálisnak. Ugyanakkor megállapította azt is, hogy kalózoldalakról „vadászták le” őket ingyenesen, majd pedig saját adatbankjukban tárolták őket, engedély nélkül.

A Meta ellen indított perben a Meta javára döntött egy szövetségi bíró, mivel a szerzők nem tudták bizonyítani, hogy a Meta tevékenysége tényleges kárt okozott nekik, illetve így a kár mértékét sem lehetett megállapítani, amely pedig „kulcsfontosságú momentum” lenne, írja a HWSW.

