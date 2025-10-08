AI-hatás: a Z generáció fiataljai elveszíthetik koncentrációs képességüket

Az AI Summit 2025 kerekasztal-beszélgetésén szakértők és marketingesek elemezték, hogyan lehet a Z-generációs - digitális - fiatalokat hitelesen megszólítani, és miként formálja az AI a jövő fogyasztói élményeit.

Mint az Economx összefoglalójából kiderül, a legfiatalabbak már a digitális világban nőnek fel, ahol az internet és a technológia természetes része a mindennapoknak. Számukra a gyorsaság, a személyre szabott élmények és a hiteles márkák kiemelten fontosak.

Horváth Boldizsár, a Gránit Bank marketingigazgatója például kiemelte, hogy magasak a fiatalok elvárásai, nagy élményeket keresnek, még akár bankolás során is. Az, hogy egy banki app gyors, alap, nem akarnak várni semmire ezek a fogyasztók, de keresgélni sem, és a szolgáltatásoktól elvárják, hogy az elejétől a végéig egyszerűen digitálisak akarnak maradni, mellőzve az ódivatú sorban állást. Erre az igényre jött létre például a Gránit Banknál hozzáférhető videóbank szolgáltatás is, hisz azért, hogy emberrel beszéljen a fogyasztó, fontos maradt.

Más vélemények a konferencián arra mutattak rá, hogy a Z generációnál az élményvezérelt területeken a kultúra, a zöld témák és a környezettudatosság a divat, a "közös narratívák" viszont eltűntek, a digitalizáció "szétszórta" az embereket, ezzel párhuzamosan lett "menő" az egyediség.

Az érintett generáció tagjai egyébként befolyásolhatónak, orientálhatónak tartja magát, de nem átverhetőnek, a márkahűséget értékteremtéssel lehet elérni; amely cég "fát ültet", az "jobb".

Persze ez sem igaz mindenkire, épp azért, mert "mindenki más személyes problémákkal küzd".

A konferencián az is elhangzott, hogy már inkább menőnek számít az, ha valaki "tech arc", de az is, hogy a mesterséges intelligencia által generált iszonyatos tempó miatt lehet, hogy a fiatalok pár éven belül arra is képtelenek lesznek, hogy egy 2 órás filmet végignézzenek, mert nem tudnak annyi ideig koncentrálni.