ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.29
usd:
338.57
bux:
101345.95
2025. október 8. szerda Koppány
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels

AI-hatás: a Z generáció fiataljai elveszíthetik koncentrációs képességüket

Infostart

Egy szakmai konferencián elhangzottak szerint élmény kell, de sok és azonnali a mostani fiatalok számára, akiknek pár év múlva már egy 2 órás film is inkább gondot fog jelenteni.

Az AI Summit 2025 kerekasztal-beszélgetésén szakértők és marketingesek elemezték, hogyan lehet a Z-generációs - digitális - fiatalokat hitelesen megszólítani, és miként formálja az AI a jövő fogyasztói élményeit.

Mint az Economx összefoglalójából kiderül, a legfiatalabbak már a digitális világban nőnek fel, ahol az internet és a technológia természetes része a mindennapoknak. Számukra a gyorsaság, a személyre szabott élmények és a hiteles márkák kiemelten fontosak.

Horváth Boldizsár, a Gránit Bank marketingigazgatója például kiemelte, hogy magasak a fiatalok elvárásai, nagy élményeket keresnek, még akár bankolás során is. Az, hogy egy banki app gyors, alap, nem akarnak várni semmire ezek a fogyasztók, de keresgélni sem, és a szolgáltatásoktól elvárják, hogy az elejétől a végéig egyszerűen digitálisak akarnak maradni, mellőzve az ódivatú sorban állást. Erre az igényre jött létre például a Gránit Banknál hozzáférhető videóbank szolgáltatás is, hisz azért, hogy emberrel beszéljen a fogyasztó, fontos maradt.

Más vélemények a konferencián arra mutattak rá, hogy a Z generációnál az élményvezérelt területeken a kultúra, a zöld témák és a környezettudatosság a divat, a "közös narratívák" viszont eltűntek, a digitalizáció "szétszórta" az embereket, ezzel párhuzamosan lett "menő" az egyediség.

Az érintett generáció tagjai egyébként befolyásolhatónak, orientálhatónak tartja magát, de nem átverhetőnek, a márkahűséget értékteremtéssel lehet elérni; amely cég "fát ültet", az "jobb".

Persze ez sem igaz mindenkire, épp azért, mert "mindenki más személyes problémákkal küzd".

A konferencián az is elhangzott, hogy már inkább menőnek számít az, ha valaki "tech arc", de az is, hogy a mesterséges intelligencia által generált iszonyatos tempó miatt lehet, hogy a fiatalok pár éven belül arra is képtelenek lesznek, hogy egy 2 órás filmet végignézzenek, mert nem tudnak annyi ideig koncentrálni.

Kezdőlap    Tudomány    AI-hatás: a Z generáció fiataljai elveszíthetik koncentrációs képességüket

film

koncentráció

z generáció

ai

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.08. szerda, 18:00
Balog Ádám
a Kavosz igazgatótanácsának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Atomerőművet ért támadás, Moszkva világháborúval fenyegetőzik - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Atomerőművet ért támadás, Moszkva világháborúval fenyegetőzik - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Ukrán drón csapódott a Novovoronyezsi Atomerőműbe, Kijev szerint a gép letért pályájáról orosz elektronikus zavaróberendezések tevékenysége miatt. Oroszország háborús eszkalációval, atomcsapással fenyegetőzik (ismét), amiért az Egyesült Államok elnöke Tomahawk cirkálórakéták átadását fontolgatja Ukrajnának. Az orosz csapatok elfoglalták Fedorivkát, Sziverszk közel a bekerítéshez. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Igazi retró sztártermékek érkeznek a Lidl polcaira: ezek a konyhai gépek még tényleg működtek

Igazi retró sztártermékek érkeznek a Lidl polcaira: ezek a konyhai gépek még tényleg működtek

Retró megjelenésű konyhai és háztartási kisgépeket akcióz le a Lidl a jövő héttől. A konyhai robotgéptől a turmixon át a kávéfőzőkig mindenből lesz 1973-as dizájnú termék.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US special envoy and Trump's son-in-law to join Gaza peace talks in Egypt

US special envoy and Trump's son-in-law to join Gaza peace talks in Egypt

The arrival of Steve Witkoff and Jared Kushner comes as a second day of talks ended without tangible results, a Palestinian official tells the BBC.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 8. 05:24
Bizarr hiba okoz most gondot a Microsoft-alkalmazásoknál
2025. október 8. 04:47
Balatoni vízállás: tiszta vizet önt a pohárba a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet
×
×
×
×