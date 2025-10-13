ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 13. hétfő Ede, Kálmán
Puzzle made from EU and Ukraine flags. Relationship between Europe Union and Ukraine
Nyitókép: Tomas Ragina / Getty Images

Kiderült, mi a fő üzenet a következő EU-csúcs előtt

Infostart / MTI

Növelni akarják a nyomást az oroszokra: az Európai Unió tagországai vezetőinek meg kell vitatniuk, hogy az EU miként fokozhatja az Ukrajnának szánt támogatását - jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke, az október 23-ra tervezett uniós csúcstalálkozóra szóló, a tagállami vezetőknek küldött meghívólevelében.

Az egynaposra tervezett brüsszeli EU-csúcsra szóló, az interneten is közzétett meghívólevelében Costa aláhúzta: tekintettel arra, hogy Oroszország folytatja könyörtelen támadásait ukrajnai civilek és a polgári infrastruktúra ellen, a tagállami vezetőknek mérlegelniük kell az európai bankokban tárolt, majd az uniós szankciók alapján befagyasztott orosz pénzeszközök felhasználásának lehetőségeit Ukrajna támogatására.

Noha Oroszország már most magas és növekvő árat fizet az agresszióért, a tagországok állam-, illetve kormányfőinek át kell tekinteniük az orosz gazdaságra nehezedő nyomás további növelésére irányuló erőfeszítéseket - húzta alá.

"Ukrajna támogatása és az Oroszországra gyakorolt nyomás az igazságos és tartós béke elérésének két szükséges feltétele"

- fogalmazott Costa, majd arról tájékoztatott, hogy az Ukrajnáról szóló vita elején videóhívás útján felszólal Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

A közel-keleti helyzettel kapcsolatban Costa azt írta: "úgy tűnik, hogy a béke elérhető közelségben van Gázában két év háború és emberi szenvedés után". A tagállami vezetők a legújabb fejlemények fényében megvitatják majd, hogy az EU hogyan támogathatja a kétállami megoldásban - Izrael mellett egy palesztin állam létrehozásában - szilárdan gyökerező igazságos és tartós békére, valamint Gáza újjáépítésére irányuló erőfeszítéseket.

Az európai védelem erősítését célzó uniós törekvésekkel kapcsolatban az Európai Tanács elnöke reményét fejezte ki, hogy a csúcsértekezleten a védelmi képességekkel kapcsolatos elképzeléseket a vezetők kötelezettségvállalásokká és konkrét döntésekké alakítják. A létfontosságú európai infrastruktúrák közelében történt hibrid támadások és drónészlelések, valamint a tagállamok légterét sértő ellenséges behatolások újabb bizonyítékai annak, hogy

sürgősen fel kell gyorsítani a közös európai védelmi készültség 2030-ig megvalósítani tervezett elérésére irányuló munkát.

A versenyképességgel, valamint a digitális és zöld átállással kapcsolatban tervezett vitapontokkal kapcsolatban Costa azt írta: az egyszerűsítés érdekében fel kell gyorsítani a bürokratikus terhek csökkentését. Stratégiai vitát kell folytatni továbbá arról, hogy az EU miként érje el éghajlatpolitikai célkitűzéseit, egyidejűleg erősítve Európa versenyképességét.

"A globális kihívások fényében Európának képesnek kell lennie arra, hogy megvédje értékeit és szabályozási autonómiáját, érvényesítse érdekeit, megőrizze digitális infrastruktúráját és technológiai bázisát. Európának képesnek kell lennie arra, hogy megerősítse saját nyitott digitális ökoszisztémáját, és teljes mértékben kiaknázza a jövő technológiáiban rejlő lehetőségeket versenyképességének megerősítése érdekében" - fogalmazott. Az Európai Tanács elnöke kijelentette:

az európaiak elvárják, hogy élvezhessék a gazdasági növekedés gyümölcseit.

A megfizethető lakhatáshoz való hozzáférés fontos szerepet játszik ebben az összefüggésben - emelte ki. A tágallami vezetőknek meg kell vitatniuk, hogy mit lehet tenni európai szinten a megfizethető és tisztességes lakhatáshoz való hozzáférés javítására irányuló nemzeti, regionális és helyi szintű erőfeszítések támogatása érdekében - tette hozzá meghívólevelében az Európai Tanács elnöke.

Külföld

ukrajna

európai unió

támogatás

Kiderült, mely termékeken van a legnagyobb árrés a horvát boltokban

Kimondták azt az 5 dolgot, amire sok Otthon Start felvevő nem figyel: nagyon rosszul járnak - ezzel mindenkinek foglalkoznia kellene, aki hitelt akar

Hostages reunited with families as Trump leaves Israel for Gaza summit in Egypt

