A Vlagyimir Vlagyimirovnak, a Sztavropoli terület kormányzójának Telegram-csatornáján közzétett képen a roncsok, miután lezuhant egy orosz Tu-22M3-as típusú, nagy hatótávolságú bombázó repülőgép a Sztavropoli területen 2024. április 19-én. Az ukrán védelmi minisztérium szerint a gép hajnalban rakétatámadást intézett Ukrajna ellen, és az ukrán légvédelem lőtte le Ukrajnától mintegy 300 kilométeres távolságban. Az orosz védelmi minisztérium szerint a pilóták katapultáltak, a személyzet egyik tagja életét vesztette, egy bajtársát még keresik, ketten megsebesültek.
Nyitókép: MTI/AP/Vlagyimir Vlagyimirovnak, a Sztavropoli terület kormányzójának Telegram-csatornája

Özönlhetnek az amerikai légvédelmi fegyverek Ukrajnába

Infostart

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentése szerint „nagyon pozitív és eredményes” telefonbeszélgetést folytatott Donald Trump amerikai elnökkel az ukrajnai légvédelmi rendszerek megerősítésének lehetőségeiről, valamint a támogatás biztosítására kidolgozott konkrét megállapodásokról.

Az economix.hu a Politico lapra hivatkozva írt arról hogy a megbeszélésen a légvédelem megerősítésének lehetőségeit, valamint az erre kidolgozott konkrét megállapodásokat vitatták meg.

A lap beszámolója szerint az ukrán elnök a gázai békeegyezményhez is gratulált Trumpnak, és arra buzdította az amerikai elnököt, hogy a közel-keleti áttörés után Ukrajnában is kössön hasonló megállapodást.

Olekszandr Szirszkij, Ukrajna egyik vezető katonai parancsnoka szombaton

74 százalékos hatékonyságúra értékelte az ország légvédelmét,

de kiemelte, hogy az orosz légitámadások a megelőző hónaphoz képest 1,3-szorosára nőttek, ami további erőfeszítéseket tesz szükségessé a kritikus infrastruktúra védelmében.

A Trump-adminisztráció Kijevvel kapcsolatos politikájában változás észlelhető, mivel az amerikai elnök türelmetlenebbé vált Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szemben. Ezt jelzi, hogy az idén hivatalba lépő amerikai kormányzat jóváhagyta az első Kijevnek szánt katonai támogatási csomagját, és felvetette a hosszú hatótávolságú Tomahawk rakéták Ukrajnába szállításának lehetőségét is.

