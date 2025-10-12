Özönlhetnek az amerikai légvédelmi fegyverek Ukrajnába

Az economix.hu a Politico lapra hivatkozva írt arról hogy a megbeszélésen a légvédelem megerősítésének lehetőségeit, valamint az erre kidolgozott konkrét megállapodásokat vitatták meg.

A lap beszámolója szerint az ukrán elnök a gázai békeegyezményhez is gratulált Trumpnak, és arra buzdította az amerikai elnököt, hogy a közel-keleti áttörés után Ukrajnában is kössön hasonló megállapodást.

Olekszandr Szirszkij, Ukrajna egyik vezető katonai parancsnoka szombaton

74 százalékos hatékonyságúra értékelte az ország légvédelmét,

de kiemelte, hogy az orosz légitámadások a megelőző hónaphoz képest 1,3-szorosára nőttek, ami további erőfeszítéseket tesz szükségessé a kritikus infrastruktúra védelmében.

A Trump-adminisztráció Kijevvel kapcsolatos politikájában változás észlelhető, mivel az amerikai elnök türelmetlenebbé vált Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szemben. Ezt jelzi, hogy az idén hivatalba lépő amerikai kormányzat jóváhagyta az első Kijevnek szánt katonai támogatási csomagját, és felvetette a hosszú hatótávolságú Tomahawk rakéták Ukrajnába szállításának lehetőségét is.