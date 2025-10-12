ARÉNA - PODCASTOK
BGM-109 Tomahawk amerikai cirkáló rakéta
Nyitókép: Wikipédia

Ukrán piszkos bombák miatt aggódik Moszkva

Infostart / MTI

Aggodalmat kelt Oroszországban, hogy Ukrajna nukleáris anyagot tartalmazó "piszkos" robbanótöltettel szerelheti fel az amerikai nagy hatótávolságú Tomahawk manőverező robotrepülőgépeket, ha ilyenekhez jut - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Rosszija 1 televízióban.

"Ez (a Tomahawk) egy különleges fegyver, létezhet nem nukleáris és nukleáris kivitelben, hatótávolsága jelentős, de ezzel nem lehet megváltoztatni a helyzetet a frontokon" - nyilatkozott.

Megismételte, hogy Moszkva kész az ukrajnai válság békés rendezésére, és azt is hallja, hogy Donald Trump továbbra is a tárgyalások megkezdésének szükségességéről beszél, amiből azt a következtetést vonja le, hogy az amerikai elnök mégis megőrizte politikai akaratát.

"De az európaiak és a kijevi rezsim egyáltalán semmit sem hajlandóak tenni ebben az irányban" - mondta a Kreml szóvivője.

Arra a kérdésre, hogy Oroszország mérlegelni fogja-e, hogy az Ukrajnából esetleg elindítandó Tomahawkok nukleáris fegyverek lehetnek, azt válaszolta:

"Emlékezzünk vissza a szakszolgálataink másfél-két évvel ezelőtti jelentéseire, amelyek szerint az ukránok képesek előállítani egy úgynevezett piszkos bombát. Képzeljék el, hogy egy nagy hatótávolságú rakéta felszáll és repül.

Tudjuk, hogy nukleáris fegyver lehet.

Mit gondoljon erről az Oroszországi Föderáció? A tengerentúli katonai szakértőknek ezt érteniük kell" - mondta Peszkov.

Jurij Usakov, az elnök külpolitikai tanácsadója úgy nyilatkozott, hogy az ukrajnai rendezés "vezérlő csillagának" azoknak a megállapodásoknak kell lenniük, amelyeket Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök Alaszkában elért. Közölte, hogy az orosz-amerikai kapcsolattartás "zárt csatornákon" folytatódik.

Kezdőlap    Külföld    Ukrán piszkos bombák miatt aggódik Moszkva

nukleáris energia

ukrajnai háború

tomahawk

