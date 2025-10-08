ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 8. szerda
Fresh onion ready for sale in a pallet box at a farmers market
Nyitókép: SimpleImages/Getty Images

Vegyi fegyverekre emlékeztető gránátok bújtak meg a hagymaszállítmányban

Infostart / MTI

A holland hatóságok két, 1925 előtti kézigránátot találtak egy Franciaországból származó hagymaszállítmányban – jelentette be a hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) szerdán.

A bejelentés szerint a holland hatóságok áprilisban fedezték fel a kézigránátokat a hollandiai Zeeland tartományban található gyárba szállított hagymafejek között.

Az illetékes hatóságok által kért vizsgálatot követően az OPCW közölte: a kézigránátokat azonosították, a katonai eszközök „egyezést mutatnak az 1925 előtti francia és német gyártmányú vegyi fegyverekkel”. Azok vegyi töltetének típusát azonban nem sikerült megállapítani – tájékoztattak.

Noha a gránátok felbukkanása a hagymaszállítmányban továbbra is rejtély, az eszközöket meg fogják semmisíteni – közölték.

Mivel Hollandiának már nincs külön létesítménye az ilyen típusú fegyverek hatástalanítására, és mivel az Európai Unió szabályozásának megfelelően a hagyományos vegyi fegyvereket mérgező hulladéknak tekintik, a gránátokat átszállítják a belgiumi Poelkapelle városában található speciális, vegyipari eszközök semlegesítésére létrehozott üzembe – tájékoztattak.

