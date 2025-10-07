Az ukrán Nemesis kulcsfontosságú orosz célpontot iktatott ki Luhanszkban

Ukrán drónok hétfőn megsemmisítettek egy kulcsfontosságú orosz rádióelektronikai zavaróállomást Luhanszk megyében – írja a Portfolio a The Kyiv Independent beszámolója alapján.

Az Ukrán Pilóta Nélküli Rendszerek Erői megerősítették: a 412-es Nemesis Ezred katonái az ukrán határőrség egyik egységének légi felderítésével együttműködve fedezték fel és semmisítették meg az R–330Zs Zsitel rádióelektronikai zavaróállomást. Az ukrán hadsereg tájékoztatása szerint eddig mindössze 23 ilyen orosz zavaróállomást tudtak kiiktatni.

A Zsitel egy összetett multifunkcionális rendszer, amely komoly zavarkeltésre képes, a földi rádiókommunikációt 25 kilométeres, a légi járművek kommunikációját pedig 50 kilométeres távolságig akadályozhatja.

A zavaróállomás képes lokalizálni a rádiójelek forrásait, meghatározni azok koordinátáit, valamint zavarni a műholdas kommunikációt, a GPS-jeleket és a mobilhálózatokat.