Ki lehet Trump utódja? Rubio meglepő választ adott

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Fox Newsnak adott interjút, ahol többek között utalt arra is, hogy ki lehet Donald Trump utódja. Felröppentek ugyanis olyan feltételezések, hogy akár ő is lehet a következő amerikai elnök, de ezt a külügyminiszter cáfolta, és közölte, hogy a következő republikánus elnökjelölt J. D. Vance lesz – számolt be az Index.

Ugyanakkor a külügyminiszter elsősorban a Hamásszal folytatott tárgyalásokról és az izraeli túszok szabadon bocsátásáról beszélt. Ezért a politikai elemzőket váratlanul érte, hogy Marco Rubio megszólalt erről a belpolitikai témáról. Ráadásul sokan úgy vélték, hogy a jelenlegi külügyminiszter lehet a Republikánus Párt vezetője és a következő elnökjelölt.

A Fox News műsorvezetője ezért nem kerülte meg ezt a témát, és több forrásra hivatkozott, amelyek szerint Donald Trump a külügyminisztert jelölte meg a MAGA-mozgalom lehetséges utódjaként. Marco Rubio azonban szerényen visszautasította a feltételezést, és egyértelműen közölte, hogy a következő republikánus jelölt J. D. Vance alelnök lesz, amennyiben úgy dönt, hogy elindul a választáson. Emellett a politikus megjegyezte, hogy támogatná a jelenlegi alelnököt.

Rubio nem mondott nemet

A külügyminiszter dicsérte az adminisztráció dolgozóit is, akik igyekeznek megvalósítani Donald Trump elképzeléseit. Külön kiemelte Steve Witkoff közel-keleti különmegbízott és Susie Wiles, a Fehér Ház kabinetfőnökének munkáját. Hangsúlyozta a jelenlegi kormányzat diplomáciai eredményeit, különösen az izraeli túszok esetében.

A Fox News műsorvezetője észrevette, hogy Marco Rubio viszont nem mondott egyértelmű nemet a saját elnöki ambícióival kapcsolatos kérdésre, ezért nem zárható ki, hogy mégis indulhat az elnökségért 2028-ban – olvasható. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy J. D. Vance korábban már kijelentette, hogy készen áll az ország vezetésére, de hozzátette, hogy csak rendkívüli esetekben venné át az irányítást, „ha Donald Trumppal valami történne”.

Bár az elnök már 2026-os terveiről is beszélt, ahol a túlélést említette, ami éles kritikákat váltott ki. Viszont az interjúban Marco Rubio gyakorlatilag támogatásáról biztosította a jelenlegi alelnököt, ami így még inkább megerősíti pozícióját a MAGA-mozgalomban.