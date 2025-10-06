ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.53
usd:
332.57
bux:
100401.27
2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Helicopter shot of the White House in Washington, D.C. at dusk on a clear evening in Fall.
Nyitókép: halbergman/Getty Images

Ki lehet Trump utódja? Rubio meglepő választ adott

Infostart

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Fox Newsnak tett említést arról, hogy ki lehet Donald Trump utódja. A politikai elemzők számára meglepő volt az, amit mondott, ugyanis sokan őt tartották az elnök lehetséges utódjának. A külügyminiszter ugyanakkor nem mondott egyértelműen nemet a feltételezésre.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Fox Newsnak adott interjút, ahol többek között utalt arra is, hogy ki lehet Donald Trump utódja. Felröppentek ugyanis olyan feltételezések, hogy akár ő is lehet a következő amerikai elnök, de ezt a külügyminiszter cáfolta, és közölte, hogy a következő republikánus elnökjelölt J. D. Vance lesz – számolt be az Index.

Ugyanakkor a külügyminiszter elsősorban a Hamásszal folytatott tárgyalásokról és az izraeli túszok szabadon bocsátásáról beszélt. Ezért a politikai elemzőket váratlanul érte, hogy Marco Rubio megszólalt erről a belpolitikai témáról. Ráadásul sokan úgy vélték, hogy a jelenlegi külügyminiszter lehet a Republikánus Párt vezetője és a következő elnökjelölt.

A Fox News műsorvezetője ezért nem kerülte meg ezt a témát, és több forrásra hivatkozott, amelyek szerint Donald Trump a külügyminisztert jelölte meg a MAGA-mozgalom lehetséges utódjaként. Marco Rubio azonban szerényen visszautasította a feltételezést, és egyértelműen közölte, hogy a következő republikánus jelölt J. D. Vance alelnök lesz, amennyiben úgy dönt, hogy elindul a választáson. Emellett a politikus megjegyezte, hogy támogatná a jelenlegi alelnököt.

Rubio nem mondott nemet

A külügyminiszter dicsérte az adminisztráció dolgozóit is, akik igyekeznek megvalósítani Donald Trump elképzeléseit. Külön kiemelte Steve Witkoff közel-keleti különmegbízott és Susie Wiles, a Fehér Ház kabinetfőnökének munkáját. Hangsúlyozta a jelenlegi kormányzat diplomáciai eredményeit, különösen az izraeli túszok esetében.

A Fox News műsorvezetője észrevette, hogy Marco Rubio viszont nem mondott egyértelmű nemet a saját elnöki ambícióival kapcsolatos kérdésre, ezért nem zárható ki, hogy mégis indulhat az elnökségért 2028-ban – olvasható. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy J. D. Vance korábban már kijelentette, hogy készen áll az ország vezetésére, de hozzátette, hogy csak rendkívüli esetekben venné át az irányítást, „ha Donald Trumppal valami történne”.

Bár az elnök már 2026-os terveiről is beszélt, ahol a túlélést említette, ami éles kritikákat váltott ki. Viszont az interjúban Marco Rubio gyakorlatilag támogatásáról biztosította a jelenlegi alelnököt, ami így még inkább megerősíti pozícióját a MAGA-mozgalomban.

Kezdőlap    Külföld    Ki lehet Trump utódja? Rubio meglepő választ adott

egyesült államok

donald trump

marco rubio

utódlás

j. d. vance

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: a vártnál is nagyobb győzelmet aratott Andrej Babis, de hosszú kormányalakítás jöhet

Szakértő: a vártnál is nagyobb győzelmet aratott Andrej Babis, de hosszú kormányalakítás jöhet

Csehországban az ANO mozgalom még az előzetes várakozásoknál is nagyobb fölénnyel nyerte meg a hétvégi képviselőházi választásokat. Andrej Babis korábbi kormányfő a kampányban reálbér-növekedést és a nyugdíjkorhatár visszaállítását ígérte, ugyanakkor Orbán Viktor régi politikai szövetségesétől a külpolitikában nagy változásokra nem számít Mészáros Andor, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének docense.
 

Bár megnyerte a cseh választásokat, Andrej Babis egyelőre mégsem alakíthat kormányt

ÁKK: árad a lakosságtól a pénz, túlteljesítették a tervet

ÁKK: árad a lakosságtól a pénz, túlteljesítették a tervet

Idén eddig több forrást vont be az Államadósság Kezelő Központ, mint amennyi az éves terv teljesítéséhez szükséges. A teljesítési mutató az év első kilenc hónapjában 115 százalékon állt – mondta el az InfoRádióban Kolozsi Pál, az ÁKK vezérigazgató-helyettese.
VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Földbe döngölik az eurót a francia kormány bukása miatt

Földbe döngölik az eurót a francia kormány bukása miatt

Kifejezetten erős héten van túl a forint a dollárral és az euróval szemben is, a hazai fizetőeszköz mindkét kulcsdevizával szemben 1 százalék körül erősödött. A forint a mostani hetet is erősen indítja az euróval szemben, miközben a dollár árfolyama a 331,2-es szint körül ingadozik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Indul a dióhorror a piacokon: lépj időben, ez a trükk megmentheti még a megfeketedett termést is

Indul a dióhorror a piacokon: lépj időben, ez a trükk megmentheti még a megfeketedett termést is

Az átkozott dióburoklégy miatt idén is sok háznál megfeketedett a diótermés java. Van azonban jó hírünk: nem kell rögtön kidobnod az egész termést! Most megmutatjuk, hogyan mentheted meg egyszerűen, úgy, hogy még karácsonyra is maradjon bejglinek való. Tényleg működik, mi kipróbáltuk!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
French Prime Minister Sébastien Lecornu resigns after less than a month

French Prime Minister Sébastien Lecornu resigns after less than a month

He criticised the "partisan appetites" of political factions, who he said had refused to compromise.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 6. 14:46
Szakértő: a vártnál is nagyobb győzelmet aratott Andrej Babis, de hosszú kormányalakítás jöhet
2025. október 6. 14:24
Irán megmakacsolta magát
×
×
×
×