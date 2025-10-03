Prőhle Gergely: még 35 év után is látszik a különbség az egykori két német állam között

Prőhle Gergely szerint a német egység a nyugatnémet külpolitika stratégiai gondolkodásának és kiváló működésének a látványos eredménye. „Olyan bizalomépítő intézkedéseket tudtak tenni évtizedeken át, ami által meg lehetett haladni Németország megosztottságát, ez egy óriási politikai diplomáciai siker" – mondta a volt nagykövet, és hozzátette, a kezdetektől tudták a németek, hogy ez sok pénzbe fog kerülni, a teljes költséget 2000 milliárd euróra teszik.

Az igazgató arra emlékeztetett, hogy az NDK és az NSZK között mindig is nagy volt a különbség, és nem csak az eltérő társadalmi berendezkedés miatt, és ezt egységbe hozni a mai napig nem sikerült maradéktalanul.

„A különbségek megmutatkoznak gazdasági területen is. Az, hogy az össznémet GDP-nek még mindig több mint a 80 százaléka keletkezik az egykori Nyugat-Németország területén, önmagáért beszél"

– hangsúlyozta Prőhle Gergely, de jelezte, hogy ma már nem olyan nagyok a különbségek a jövedelmekben, mint ahogy ezt sokan gondolják. Csupán néhány százaléknyi, mivel a szakszervezetek ezt sikeresen kiharcolták – magyarázta.

„Az emberek mentalitásában van óriási különbség, és ez megmutatkozik a pártszimpátiákban is” – hívta fel a figyelmet az NKE John Lukacs Intézetének igazgatója. Mint mondta: Nyugaton az amerikai befolyás alatt 1945-től kezdve arra érzékenyítették az embereket, hogy legyenek gyanakvók a szélsőjobboldali nézetekkel szemben.

„Keleten viszont azt mondták, hogy ott nem voltak soha nácik, azok mind nyugaton vannak, tehát nekik ezzel nincs dolguk” – mondta Prőhle Gergely, és ezzel magyarázta, hogy Németország keleti felében sokkal erősebb az AfD támogatottsága, mint a nyugati országrészben, bár a radikális jobboldali párt elfogadottsága lassan már kezd kiegyenlítődni.

Prőhle Gergely arra figyelmeztetett, hogy nőnek Németországban a társadalmi feszültségek, noha szerinte nem a kelet és a nyugat közti ellentét miatt. Az ok sokkal inkább az, hogy hangsúlyosabbá váltak a szociális és a migrációs problémák, nehézkesebb a társadalmi integráció, mindez pedig az évtizedeken át megszokott nyugati életszínvonalon is nyomot hagyott.