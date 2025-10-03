ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.64
usd:
331.13
bux:
100365.64
2025. október 3. péntek Helga
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Megtalálták az eltűnt magyar buszsofőr holttestét Németországban

Infostart

Április óta nem adott hírt magáról egy Németországban élő nyíregyházi férfi, most viszont megtalálták a holttestét.

A 43 éves buszsofőr a Bajorországi Fürstenfeldbruckban dolgozott, de a hazaköltözést fontolgatta, mert hiába volt jobb a fizetés, a párja és a kisfia hiányát nehezen viselte. Az élettársával beszélt erről utoljára telefonon, ezt követően a készülék néma maradt, Ny. Róbert eltűnt - írja a Blikk.

180 nappal azután, hogy a német rendőrség elrendelte a körözését, visszavonták a keresést, ugyanis a kisváros közelében előkerült a magyar családapa holtteste.

Hogy mikor és hogyan halhatott meg, illetve hogyan fedezték fel maradványait, arról egyelőre nincs hír, a rendőrség a családdal is csak a száraz tényt közölte.

A haláleset ügyében nyomozást rendeltek el.

A nyitókép illusztráció.

Kezdőlap    Külföld    Megtalálták az eltűnt magyar buszsofőr holttestét Németországban

németország

holttest

eltűnés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk

Orbán Viktor: Magyarországot meg akarom védeni attól, hogy egy szövetségi rendszerbe kerüljünk Ukrajnával, és így háborúban álljunk Oroszországgal

 

Az orosz olajvásárlást növelő országokat szankcionálhatják a G7-ek

Drónriadó volt péntek hajnalban a müncheni reptéren

A Nyugat „új típusú háborúban” áll Oroszországgal – beszédek az Európa-csúcson

Volodimir Zelenszkij arról beszélt, miért blokkolja Orbán Viktor Ukrajna uniós tagságát

Orbán Viktor: meg kell állapodni Moszkvával egy átfogó európai biztonsági építményről is

Elkezdték postázni a nemzeti konzultációs kérdőíveket, ez lesz a menetrend

VIDEÓ
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.03. péntek, 18:00
Katona Csaba
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Túl erős vagy túl gyenge? Hol van a forint helye valójában?

Túl erős vagy túl gyenge? Hol van a forint helye valójában?

Az elmúlt hónapok forinterősödését követően egyre többször merül fel a kérdés, hogy meddig folytatódhat ez tovább. Vannak érvek, amiket a további erősödés mellett fel lehet hozni: az MNB kamatpolitikája egyértelműen ilyen, de ha valaki nagyon akar, a folyó fizetési mérleg enyhe többletére is rámutathat, illetve a régiós devizák és inflációs folyamatok elmúlt évekbeli mozgásába is beleláthatja, hogy a forintnak akár tovább kellene erősödnie. A jelenlegi inflációs cél és növekedési, illetve versenyképességi kilátások fényében azonban a forint tartós, további nominális felértékelődése fenntartható módon csak akkor következhetne be, ha Magyarországon elkezdene gyors ütemben javulni a termelékenység. De milyen árfolyamra számíthatunk a jövőben?

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a lista: ilyen új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Győrben és Sopronban

Itt a lista: ilyen új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Győrben és Sopronban

Megnéztük, hogy milyen újépítésű ingatlanokat lehet vásorolni az Otthon Start Program a segítségével a két északnyugati városban: Győrben és Sopronban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
One of victims killed in Manchester synagogue attack was hit by police gunfire, chief constable says

One of victims killed in Manchester synagogue attack was hit by police gunfire, chief constable says

The family Jihad Al-Shamie, who police believe carried out the attack, express "deep shock and sorrow" and condemn the "heinous act".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 3. 11:50
Volodimir Zelenszkij: atomkatasztrófát kockáztatnak az oroszok
2025. október 3. 11:27
Robbanás és hatalmas tűz a Los Angeles-i reptér szomszédságában – videó
×
×
×
×