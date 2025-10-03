Megtalálták az eltűnt magyar buszsofőr holttestét Németországban

A 43 éves buszsofőr a Bajorországi Fürstenfeldbruckban dolgozott, de a hazaköltözést fontolgatta, mert hiába volt jobb a fizetés, a párja és a kisfia hiányát nehezen viselte. Az élettársával beszélt erről utoljára telefonon, ezt követően a készülék néma maradt, Ny. Róbert eltűnt - írja a Blikk.

180 nappal azután, hogy a német rendőrség elrendelte a körözését, visszavonták a keresést, ugyanis a kisváros közelében előkerült a magyar családapa holtteste.

Hogy mikor és hogyan halhatott meg, illetve hogyan fedezték fel maradványait, arról egyelőre nincs hír, a rendőrség a családdal is csak a száraz tényt közölte.

A haláleset ügyében nyomozást rendeltek el.

