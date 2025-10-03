Letiltotta a bevándorlási hivatal mozgását követő alkalmazásokat az Apple

Az Egyesült Államokban mindennapossá váltak a bevándorlási hivatal (ICE) ügynökei által tartott razziák. A világ egyik legnépszerűbb előadója, a Puerto Rico-i születésű Bad Bunny idei turnéjából teljesen kihagyta az országot, attól tartva, hogy a hallgatóságára lecsapna a hivatal - írja az NBC News alapján a 24.hu.

Ennek kivédésére számos olyan alkalmazás jött létre, amelyeken az emberek információkat oszthatnak meg a bevándorlási hivatal ügynökeinek helyzetéről. Az Apple azonban most elkezdte törölni ezeket az appokat kormányzati utasításra.

A legnépszerűbb ilyen alkalmazás az ICEBlock volt, amely törlésekor több mint egymillió letöltéssel bírt. A szoftvert áprilisban hozták létre, három hónappal azután, hogy Donald Trumpot beiktatták. Az elnök kampányban megfogadta, hogy fellép az országban engedély nélkül tartózkodó személyekkel szemben.

Az Apple tájékoztatása szerint azért távolították el az App Store-ból az ICEBlock-ot és a hasonló applikációkat, mert a bűnüldöző szervektől olyan információkat kaptak, hogy biztonsági kockázatot jelentenek. Pam Bondi főügyész, aki a tiltásra vonatkozó utasítást kiadta, azt mondta: az ICEBlock veszélybe sodorja az ügynököket, pusztán a munkájuk elvégzése miatt.

Közben a The Athletic arról ír, hogy az ICE ügynökei megjelennek azon az egyetlen színpadon az Egyesült Államokban, ahol Bad Bunny jövőre fellép: a februári Super Bowl félidei showjában.