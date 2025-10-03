ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök beszél az Apple Inc. amerikai számítástechnikai vállalat hazai beruházást bejelentő sajtóértekezletén a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. augusztus 6-án. A multinacionális nagyvállalat további 100 milliárd dolláros gyártóbázis-befektetést jelentett be az Egyesült Államokban a 2025-ben már 500 milliárd dollárra tett ígéret felett. A bejelentés része annak a kormányzati törekvésnek, amely egy úgynevezett amerikai gyártási program létesítésével előmozdítja az Apple ellátási láncának és gyártásfolyamatainak áttelepítését az Egyesült Államokba.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Bonnie Cash

Letiltotta a bevándorlási hivatal mozgását követő alkalmazásokat az Apple

Infostart

Az Apple kormányzati utasításra törölte a bevándorlási hivatal ügynökeinek mozgását követő applikációkat, biztonsági kockázatra hivatkozva.

Az Egyesült Államokban mindennapossá váltak a bevándorlási hivatal (ICE) ügynökei által tartott razziák. A világ egyik legnépszerűbb előadója, a Puerto Rico-i születésű Bad Bunny idei turnéjából teljesen kihagyta az országot, attól tartva, hogy a hallgatóságára lecsapna a hivatal - írja az NBC News alapján a 24.hu.

Ennek kivédésére számos olyan alkalmazás jött létre, amelyeken az emberek információkat oszthatnak meg a bevándorlási hivatal ügynökeinek helyzetéről. Az Apple azonban most elkezdte törölni ezeket az appokat kormányzati utasításra.

A legnépszerűbb ilyen alkalmazás az ICEBlock volt, amely törlésekor több mint egymillió letöltéssel bírt. A szoftvert áprilisban hozták létre, három hónappal azután, hogy Donald Trumpot beiktatták. Az elnök kampányban megfogadta, hogy fellép az országban engedély nélkül tartózkodó személyekkel szemben.

Az Apple tájékoztatása szerint azért távolították el az App Store-ból az ICEBlock-ot és a hasonló applikációkat, mert a bűnüldöző szervektől olyan információkat kaptak, hogy biztonsági kockázatot jelentenek. Pam Bondi főügyész, aki a tiltásra vonatkozó utasítást kiadta, azt mondta: az ICEBlock veszélybe sodorja az ügynököket, pusztán a munkájuk elvégzése miatt.

Közben a The Athletic arról ír, hogy az ICE ügynökei megjelennek azon az egyetlen színpadon az Egyesült Államokban, ahol Bad Bunny jövőre fellép: a februári Super Bowl félidei showjában.

A túlterhelt HÉV és a fokozódó zajszint miatt okoz aggodalmat az új óbudai lakópark

A túlterhelt HÉV és a fokozódó zajszint miatt okoz aggodalmat az új óbudai lakópark

A Fővárosi Közgyűlés és az óbudai képviselő-testület sem gördített akadályt a Filatorigátra tervezett csaknem 1400 lakásból és 7500 négyzetméternyi üzletből és irodából álló lakópark elé. Óbuda 1,2 milliárd forintot kap, a főváros pedig 140 lakást, amelyet tíz évig bérlakásként hasznosíthat. A beruházó számos infrastrukturális fejlesztést vállalt, a civilek azonban az autóforgalom növekedése miatt aggódnak.
